El "top manta" vuelve este verano a Alicante

En una manta extendida sobre el suelo, en mitad del paseo del puerto de Alicante, camisetas con el dorsal de Lamine Yamal o Kylian Mbappé y ropa interior con logotipos reconocibles conviven con gorras, bolsos y zapatillas que imitan grandes marcas. Es un catálogo completo de falsificaciones que, al menos a simple vista, simulan lujo. Todo un escaparate informal de consumo rápido que se ofrece al aire libre sin intermediarios ni impuestos en pleno centro de la ciudad.

La escena se repite cada verano, especialmente en la fachada litoral de la capital alicantina. En el entorno de la explanada del puerto, que conecta el acceso al aparcamiento, un conocido bar con vistas a la dársena y el paseo de los Mártires de la Libertad, se convierte por la noche en un improvisado mercado de réplicas. Con el buen tiempo y una gran afluencia de turistas, proliferan también las mujeres que ofrecen peinados y trenzas en los jardines tanto de noche como a plena luz del día. Aunque no se trata de una presencia diaria, su actividad es frecuente, especialmente durante los fines de semana.

La estampa es conocida y repetida. Y no deja de generar debate. Mientras algunos transeúntes entienden que es una forma de subsistencia, para otros supone una competencia injusta. Precisamente, desde el Colectivo de Comerciantes por Alicante, la preocupación por la vuelta del "top manta" es patente. El presidente de la asociación, Vicente Armengol, advierte de que este tipo de venta ambulante "suele producir efectos negativos en el comercio; eso es competencia desleal". Aunque reconoce que se trata de un "comercio de supervivencia", insiste en que no se puede normalizar. "Es algo recurrente a lo largo de los años. Suele haber un repunte en verano y es entonces cuando no hay que dejar que vaya a más", afirma Armengol.

El impacto en el comercio

El representantes del comercio alicantino señala también que las falsificaciones suponen "un perjuicio muy grave para los fabricantes de esas marcas" con pérdidas de "muchos miles o millones de euros al año, en toda España". Según su criterio, los vendedores ilegales que se ven estos días en Alicante son "la punta del iceberg" de un sistema mucho más complejo y reclama que se investigue la procedencia de los productos. "Hay que tirar del hilo ver de dónde consiguen el producto, qué tipo de producto, y aplicar la ley. Porque el perjuicio que causa a los fabricantes de esas marcas que se ven en el top manta es grave, y muy grave. Son muchos miles o millones de euros al año en toda España", añade Armengol.

Para ello, solicita una mayor actuación tanto de Policía Local como de la Policía Portuaria. "Tienen que aplicar la ley para proteger el derecho de que al comercio se le perjudique lo menos posible. Nuestra misión no es hacer de policías, pero sí exigir que se actúe. Igual que se regula el tráfico, esto también debe vigilarse", apunta el presidente de Colectivo de Comerciantes por Alicante.

Desde su punto de vista, este problema no necesita recordatorios constantes para ser atendido. "Este año no hemos comunicado nada aún, pero no es un tema que haya que comunicar constantemente. Es algo que está ahí, y la administración y la gente que tiene que actuar sobre ello son los que tienen que estar vigilantes. Nuestra misión no es ejercer de policía", lamenta.

Tolerancia táctica

Sobre el terreno, no es raro observar que la Policía Portuaria hace la vista gorda, por momentos, para que los manteros actúen mientras no haya altercados ni desorden. De hecho, los vendedores ilegales conviven sin temor con los coches policiales, y eso que exhiben las luces de advertencia. Ocasionalmente, se fomentan desalojos, pero sin más. Una estrategia reconocida por la propia Autoridad Portuaria, que asegura en declaraciones a este medio, estar "buscando fórmulas para frenar su auge·, aunque admiten que "el momento es complicado" y prefieren mantener actuaciones pacíficas que no deriven en conflictos en el centro urbano.

Desde la institución portuaria explican que se ha aumentado la presencia de la Policía Portuaria en el turno de tarde-noche y reconocen que, aunque se trata de "un tema delicado", se está trabajando en "un protocolo con el Ayuntamiento de Alicante" para colaborar en el marco del compromiso "puerto-ciudad". Como parte de este acuerdo se aumentará la vigilancia en una zona en la que desde la Autoridad Portuaria indican que ya se requisa "continuamente material falsificado".

En este contexto, desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento confirmaron a este diario la existencia de esta coordinación con la Autoridad Portuaria en la zona de la explanada del puerto para actuar contra la venta ilegal. Desde la Concejalía de Seguridad explican que "la Policía Local refuerza la vigilancia contra la venta ilegal en esa área, especialmente en la Explanada", y que la Policía Portuaria "hace lo propio en su zona".