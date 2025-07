La única multa en Alicante que te la puedes comer con patatas

A primer golpe de vista parece una sanción oficial por infringir la ordenanza de estacionamiento. Número de expediente, fecha límite, marca y modelo del vehículo... pero al leer la "denuncia" colocada en numerosos parabrisas del centro de Alicante uno se da cuenta rápidamente de que, en realidad, es una campaña publicitaria encubierta de un local especializado en kebabs recién inaugurado.

El falso expediente del "Excmo. Departamento Alimenticio", con una versión adulterada del escudo de la ciudad (en mitad del mismo se ve el dibujo de un kebab), indica la fecha límite del 15 de agosto de 2025, y presenta como "vehículo" un OtroRollo modelo Kebab de color naranja. Al llevar el papel al establecimiento, el cliente puede obtener "patatas ilimitadas (con sus salsas)" al comprar un menú. Además, si se sube una historia a Instagram etiquetando al local, dice la "multa", se entra en el sorteo de un viaje para dos personas a Turquía.

Una de las "multas del kebab" que han aparecido en parabrisas de coches en Alicante / INFORMACIÓN

Pese a su carácter inofensivo a simple vista, la forma de distribución ha generado inquietud en el Ayuntamiento. La portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular, Cristina Cutanda, ha asegurado este lunes que "de esa publicidad que se está dejando en coches de una manera un tanto extraña, no teníamos constancia, solo en redes sociales". Ha añadido que la concejalía de Seguridad está estudiando tanto este caso como las multas falsas que se han incrementado en los barrios en los últimos meses, y se procederá como se tenga que proceder".

Por su parte, el concejal de Limpieza, Manuel Villar, ha explicado que su área también está sopesado tomar medidas: "Desde Limpieza estamos viendo la posibilidad de abrir expediente a la empresa, pero tenemos que valorar la oportunidad o no de hacerlo, si es viable o no, la normativa de flyers, etc."

El asunto, que ha despertado la curiosidad de muchos alicantinos, se sitúa así en una delgada línea entre la estrategia de marketing callejero y la infracción de normativas municipales sobre publicidad. En la cuenta de Instagram del local, conscientes de que la campaña iba a dar que hablar, hasta se han fabricado un vídeo sobre la noticia:

Mientras tanto, las "multas del kebab", de las que si nos atenemos a lo que viene en su apartado "Hecho establecido" sólo se han repartido 50, aunque en el vídeo de arriba hablan de miles, siguen llamando la atención de conductores y viandantes en pleno centro de Alicante.