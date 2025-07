El 112 advierte de "inundaciones repentinas" en el litoral de Alicante ante la alerta de fuertes lluvias, granizo y meteotsunamis

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja para esta tarde de miércoles por precipitaciones fuertes y granizo en el interior de la Comunitat Valenciana. Pero amplía la amarilla al litoral de Alicante por posibles fenómenos costeros para la tarde de mañana jueves. Vientos que podrían alcanzar los 50 km/h y olas que oscilarían entre los 2 y 3 metros de altura, pero darían lugar a meteotsunamis con la entrada de la tarde de mañana jueves. Un fenómeno fruto del cambio de presión producido por la combinación de aires fríos de la troposfera y cálidos de la atmósfera.

Por su parte, el Centre Coordinació Emergències GVA 112 advierte de que puedan producirse inundaciones repentinas en ramblas y barrancos de corto recorrido en los momentos de mayor inestabilidad.

En ese sentido, se han adoptado medidas preventivas en campings, zonas de acampadas, centros vacacionales, zonas costeras y playas. Además de algunas recomendaciones como evitar el estacionamiento de vehículos en zonas inundables y no transitar con vehículos en vados inundables.

Fenómenos meteorológicos extraños

La meteorología genera a veces 'fenómenos raros'. Aemet recoge dos tipologías en la guía sobre fenómenos costeros del Sinobas: El oleaje de rompientes y las variaciones transitorias del nivel del mar. El primero se caracteriza por "generar importantes olas y/o corrientes de resaca peligrosas para la población" por la llegada a la costa de un oleaje de mar de fondo. En cambio, el segundo es poco común. Y depende de una perturbación en la presión atmosférica sobre el mar y el agua se reajusta dando lugar a un meteotsuntami. Que en zonas con poca profundidad puede ser muy agresivo.

Tsunamis por presión atmosférica

Los meteotsunamis son diferentes a los tsunamis, de hecho solo tienen en común que su poder es la fuerza que ejercen con una gran ola. Los otros dependen de un efecto físico como movimientos sísmicos, y por ello son de dimensiones distintas. El caso de los meteorológicos, conocidos también como rissaga (resaca), como indica la guía, "la ola del agua se desplaza en fase con la onda de gravedad atmosférica que la generó", pudiendo "entrar en resonancia y producir olas incluso más grandes". Esto se traduce en que podrían alcanzar los 2 metros cuando llegan a la orilla.

La capacidad destructiva de este fenómeno no es mínima. Cuando se producen contraen mucha agua hacia el interior del mar -como un tsunami- y después la empujan hacia la tierra formando grandes olas. Así donde más impacto genera es en pequeños puertos con barcas que quedan encalladas por la desaparición del agua. Ya que posteriormente regresa y los lanza hacia la orilla haciéndolos chocar. Pero no solo sucede aquí, también se deja notar con inundaciones en paseos marítimos o zonas urbanas cercanas al mar, como por ejemplo el incidente que hubo en Santa Pola en el verano de 2021.

Los efectos del pequeño "tsunami" en Santa Pola / Antonio Amorós

Sin embargo, la alerta por fenómenos costeros en la que se encuentra el litoral costero de Alicante no es alarmante en este sentido. "El aviso es por oleaje, no es una situación muy favorable para la formación de rissagas, que en nuestro caso siempre son fenómenos no muy adversos en el caso de la Comunitat Valenciana" señala José Ángel Núñez, Jefe de Climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana.

Meteotsunami en Santa Pola en agosto de 2021 / Policia de Santa Pola

Sinobas

A lo largo del año suceden numerosos acontecimientos atmosféricos que resultan curiosos: tornados en el interior y en el mar, fuertes tormentas, caídas de rayos e intensas granizadas. Así, la Agencia Estatal de Meteorología dispone del Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (Sinobas) que funciona a través de la participación ciudadana. Y el contenido que este ofrece se caracteriza por ser inusual, de una intensidad significativa y que tiene un impacto social.