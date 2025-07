El Postiguet no es playa para todos

"No está mal. Está peor". Así resume José Manuel Alonso la situación del servicio de baño asistido que se ofrece este año en la playa del Postiguet para personas con movilidad reducida. Alonso, que tiene ambas piernas amputadas, señala que este año ni siquiera puede entrar al agua con seguridad. "Faltan las boyas a las que me podía agarrar", afirma Alonso, quien indica que lo que más echa en falta es poder bañarse en igualdad.

El servicio de asistencia para el baño adaptado, que el Ayuntamiento de Alicante presta en las playas del Postiguet, San Juan, Urbanova y en la isla de Tabarca, debería haber comenzado el 1 de julio. Sin embargo, no fue hasta el día 11 cuando la empresa adjudicataria firmó el contrato, aunque el servicio entró en marcha días después. Una demora que los usuarios consideran "injustificable". Desde Concejalía de Turismo aseguraron que se estaba estudiando la posibilidad de recuperar los días perdidos ampliando el servicio más allá del 15 de septiembre. Mientras tanto, a pie de playa, reina el escepticismo: "Ya nos imaginamos no se va a recuperar nada", asegura Laura Fernández, usuaria de esta playa.

Sombra que no llega y accesos que faltan

Las mejoras recogidas en el nuevo pliego, como pasarelas flexibles, grúas de baño o un aumento de personal de 10 a 17 monitores, tampoco han servido para calmar el malestar. Luis Riquelme señala la ausencia de toldos bajo las estructuras de sombra. Sin ellos, explica, las carpas se convierten en un "infierno". También denuncia que el aseo no se puede cerrar por dentro, que la ducha "no mantiene el agua activa" y que faltan sillas para los acompañantes. "No podemos venir cargados con mobiliario desde casa", lamenta Riquelme.

La accesibilidad tampoco está garantizada en el agua. Las barandillas que ayudaban a entrar con seguridad no están. "Antes había unas paralelas desde la arena hasta dentro del agua que servían para que personas con muletas pudieran avanzar. Este año no hay nada", añade Riquelme. Su caso no es aislado. María José Porres, que acompaña a un familiar con discapacidad, recuerda que en años anteriores había más sillas, sombra y zonas seguras para acceder al agua. "Ahora faltan pasarelas, faltan sillas y falta sombra. Este año todo es más incómodo y escaso", lamenta.

Laura Fernández, también con movilidad reducida, explica que se les impide entrar al mar cuando hay bandera amarilla. "Fui a reclamar porque no nos dejan ni meternos en el agua cuando hay bandera amarilla. Como mucho, nos acercan a la orilla y nos dejan ahí, en la arena. La silla anfibia no puede tocar el agua. Es absurdo", denuncia Fernández.

Un verano a medias

Otro de los puntos que más indignación genera es el horario: el servicio se presta de 10:00 a 18:00 horas, y en Tabarca comienza a las 11:00 horas. Demasiado corto, opinan los usuarios. "Nos obliga a venir a la hora de la siesta si queremos bañarnos por la tarde, no tiene sentido. En otras playas cercanas, como en El Campello o en los Arenales de Elche, el horario es más amplio", afirma Laura Fernández.

Más allá del verano, los usuarios piden que el servicio se extienda al menos unos meses más. "Con el tiempo que tenemos, se podría dar asistencia como mínimo de mayo a octubre", sugiere Jesús Álvarez, que también acude a diario al Postiguet. "No poder bañarnos el resto del año es una de las grandes discriminaciones que sufrimos. Si el resto puede meterse en el agua en octubre, ¿por qué yo no?", se pregunta.

El obstáculo más peligroso: las piedras

A todo esto se suma un obstáculo físico de gran impacto: la acumulación de grandes piedras y cantos rodados en la orilla, que dificulta o directamente impide el acceso al mar. Los usuarios lo achacan a las obras recientes ejecutadas por Costas, para reforzar el espigón y frenar la pérdida de arena.

Piedras que algunos usuarios con ayuda de amigos sacan del agua / Alex Domínguez

"Eso ya no son piedras del mar, es escombro. Con prótesis no puedes caminar sobre eso sin jugarte una caída", denuncia Laura Fernández. José Manuel, con ambas piernas amputadas, lo sufre a diario: "Hay personas que nos conocen de venir todos los días a la playa y que son las únicas que se están preocupando por quitar las piedras de la zona de acceso a la playa adaptada". Jesús Álvarez lo resume con una propuesta sencilla: "Con pasar una máquina un par de veces, se podría retirar. No es tan difícil".