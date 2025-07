El nuevo modelo de productividad de Sanidad contempla importes máximos de hasta 6.000 euros al semestre

El nuevo modelo de productividad para el personal que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado a los sindicatos, que se oponen al mismo, está ligado al logro de objetivos "y orientado a la mejora de los resultados en salud, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema", según explica este miércoles el departamento sanitario.

La resolución que regula el modelo establece las fórmulas de cálculo de las cuantías de los incentivos económicos, que serán proporcionales al grado de cumplimiento de objetivos, con importes máximos de entre 960 euros y 6.000 euros al semestre, según categorías profesionales y puntuación alcanzada. Se implantarán criterios de gestión clínica, de esfuerzo individual y de diferenciación en el trabajo de las distintas categorías, explican desde Sanidad. El incentivo complementario variable se abonará en el primer semestre de 2026, en función del grado de consecución.

Este modelo de productividad complementaria se desarrolla en una resolución del conseller de Sanidad "que se centra en la gestión clínica y se alinea con los objetivos estratégicos de la Conselleria de Sanidad. Es decir, se persigue incentivar la mejora de la accesibilidad asistencial, el uso eficiente de los recursos disponibles, el fomento de la práctica clínica adecuada y segura y la optimización de los costes del sistema sanitario".

A esto los sindicatos ya han contestado que el conseller no puede decidir eliminar las horas extra del personal sanitario. "Si se eliminan los módulos de refuerzo, la lista de espera crecerá y se acabará activando el plan de choque que beneficia a la privada”, denuncian

Evaluación

Para la aplicación de este complemento de productividad en horario ordinario se realizará una evaluación objetiva con indicadores medibles, alcanzables y entendibles a través de los sistemas corporativos de la Conselleria de Sanidad, ponderados por desempeño y categoría profesional, explica el Consell.

Como elemento innovador se introduce la figura de los indicadores llave, cuya consecución será determinante en la valoración final de los acuerdos. Estos indicadores se consideran imprescindibles, por lo que su cumplimiento será condición necesaria para que el acuerdo sea evaluado. En caso de que alguno de ellos no se alcance, el acuerdo no será evaluado, e independientemente del grado de cumplimiento obtenido en el resto de los indicadores se considerará a todos los aspectos que no se han cumplido los objetivos del acuerdo.

Ámbito de aplicación

En cuanto al ámbito de aplicación, se abonará el incentivo complementario variable, incluido dentro del complemento de productividad, al personal estatutario de todas las categorías profesionales, tanto del ámbito hospitalario como de Atención Primaria, en los departamentos de salud, consorcios hospitalarios (Hospital General de Valencia y Hospital Provincial de Castellón) y Hospitales de Atención a Crónicos y Larga Estancia.

En el caso de los consorcios hospitalarios, podrá aplicarse al personal laboral y funcionarios que presten servicio en ellos mediante la adopción de un acuerdo de adhesión explícita, "todo ello de conformidad con sus respectivos estatutos de gobierno y la normativa aplicable a los mismos".

El cumplimiento de los objetivos, siempre que se supere la consecución de los indicadores llave y se alcance la puntuación final de, al menos 30 puntos, dará derecho al cobro del concepto “Incentivo complementario variable”, que será proporcional a la puntuación obtenida, desde 30 hasta 100. Por debajo del mínimo establecido no se cobrará este complemento.

Evaluación del cumplimiento

Los departamentos de salud de gestión directa y los hospitales de Atención a Crónicos incluidos en esta resolución deberán suscribir, para este segundo semestre de 2025 con carácter extraordinario, un acuerdo de gestión complementario en el que se establecerán sus objetivos para este periodo.

Sus equipos directivos, en coordinación con la Generalitat, "establecerán los objetivos, las unidades funcionales y acuerdos individuales de su ámbito considerando su repercusión en el logro de los objetivos de las entidades que dirigen, de acuerdo con los objetivos estratégicos ('metas') que establezca la Conselleria de Sanidad para este modelo de incentivos complementarios".

La evaluación del grado de cumplimiento de los acuerdos de gestión será realizada por la dirección general competente en materia de información y evaluación sanitaria, y la distribución económica se acordará y, en su caso, se certificará, por la dirección general competente en materia de personal de acuerdo con la metodología descrita en la resolución.

Con esta iniciativa la Conselleria de Sanidad quiere "primar los resultados, la calidad, la ausencia de demora y, en definitiva, el compromiso con la sanidad pública valenciana y en particular con los pacientes, que son el objetivo fundamental de todo personal sanitario".

Negociación

Desde la Conselleria de Sanidad se ha trasladado este miércoles a las organizaciones sindicales, para su posterior negociación, la propuesta de resolución que contempla este nuevo modelo complementario de acuerdos de gestión que se prevé implementar a partir del segundo semestre de 2025.

Previamente, los representantes sindicales han sido informados de este nuevo modelo en la Mesa Sectorial de Sanidad y se les ha remitido la propuesta de resolución del conseller que regula el nuevo modelo para su negociación, junto a la convocatoria de una nueva reunión de mesa para el próximo viernes, 25 de julio.

Sanidad destaca que este modelo no sustituye al sistema actual, sino que "lo refuerza con una serie de incentivos" basados en resultados, calidad y eficiencia, "alineados con los retos y necesidades actuales del sistema sanitario valenciano" y que se implantará en todas las categorías profesionales por equidad.

La finalidad es "poner en marcha un nuevo modelo que establezca una incentivación económica variable por cumplimiento de objetivos", que será evaluado a los seis meses de su implementación.