El Ayuntamiento de Alicante aprieta al máximo para frenar los nuevos bloques turísticos: otro plazo recortado

En su objetivo de frenar la proliferación de bloques turísticos en la ciudad, el Ayuntamiento de Alicante mantiene el ritmo de crucero impuesto durante este verano, siete meses después de la aprobación de la moratoria a las licencias de los apartamentos turísticos y tras la polémica surgida por la forzada salida de la librería 80 Mundos de su ubicación histórica al destinarse el edificio a uso turístico.

Una velocidad del gobierno liderado por Luis Barcala que no solo se evidenció al incluir en el pleno extraordinario del pasado martes la ampliación de la moratoria, no esperando así a la sesión ordinaria prevista para el próximo jueves, nueve días después, sino que también ha acortado notablemente los tiempos en el siguiente trámite para la entrada en vigor de la resolución. Desde este jueves, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alicante recoge el edicto de la Concejalía de Urbanismo que debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana para su definitiva entrada en vigor. Los ritmos nada tienen que ver con los vividos en la aprobación de la primera moratoria, limitada a los apartamentos turísticos en bloques residenciales.

Mientras ese primer trámite pasó por el pleno ordinario del mes de diciembre, celebrado el 19 del mes, el edicto de Urbanismo no se firmó hasta el 7 de enero, es decir, nueve días laborables después para los funcionarios municipales, al tratarse del periodo navideño. Esta vez, los tiempos son otros: la ampliación de la moratoria se aprobó este martes, 22 de julio, y el edicto se ha firmado justo un día después, el 23 de julio. Este jueves se ha publicado en el tablón de anuncios, siendo una de las condiciones para su entrada en vigor.

La otra, la que falta, es que la resolución se publique en DOGV. Hace medio año, entre que se firmó el edicto y se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat, pasaron cuatro días hábiles, al recogerse en la edición del 13 de enero de 2025. Si se mantienen esos plazos, tendría que publicarse el próximo martes, 29 de julio, por lo que el trámite completo se realizaría antes de entrar en el mes de agosto, un mes marcado por las vacaciones.

Un día después

El propio edicto de Urbanismo recoge que, tal y como establece la ley, "la suspensión tendrá una duración máxima de dos años y su eficacia requiere su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana". No obstante, el citado plazo se interrumpirá, con levantamiento de la suspensión, si, transcurrido un año, no se somete a exposición pública la propuesta de plan. Esta ampliación del anterior acuerdo no supone el cómputo del plazo de suspensión de los nuevos alojamientos turísticos desde que tenga lugar la publicación en el DOGV, sino que queda integrado en el plazo del acuerdo anterior desde su publicación en el DOGV, el 13 de enero de 2025.

El edicto incluye que la suspensión acordada extenderá su eficacia "a las solicitudes de informes de compatibilidad urbanística así como a las declaraciones responsables u otro título habilitante de cambio de uso para la implantación de nuevos alojamientos turísticos, a las licencias o programas de actuación aislada para obras de nueva planta en las modalidades incluidas en esta propuesta, que se presenten a partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana".

Por el contrario, la suspensión "no afectará a la eficacia de las solicitudes de informes de compatibilidad urbanística o autorizaciones y declaraciones de cambio de uso, así como a las licencias o programas de actuación aislada, presentados con anterioridad al día de la publicación del presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana", siempre que en dicho momento conste en el Ayuntamiento de Alicante toda la documentación preceptiva que debe acompañarse con la solicitud de conformidad con la normativa vigente, para considerar iniciado el expediente administrativo.

Aval mayoritario del Pleno

La ampliación de la moratoria consiguió este martes el visto bueno del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en una sesión extraordinaria, en la que se amplió el bloqueo que impide desde principios de año conceder nuevas licencias a apartamentos en bloques residenciales. A partir de ahora, tampoco se darán permisos para bloques completos de alojamientos turísticos, albergues y pensiones en toda la ciudad.

El acuerdo se adoptó con los votos favorables del PP y el PSOE, y la abstención de Vox y el voto en contra de Compromís. La propuesta, impulsada por el equipo de gobierno del PP y que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, llegó al pleno nueve días antes de la sesión ordinaria. Y lo hizo además tras cerrarse un día antes un acuerdo político con el grupo municipal socialista con compromisos como la adhesión del Ayuntamiento de Alicante al convenio de la Generalitat Valenciana para asumir, antes de final de año, las competencias sancionadoras en materia de viviendas turísticas y que Alicante no había activado hasta ahora, según el propio alcalde, debido a la "falta de personal técnico". Además, incluye prohibir apartamentos en los bajos e impulsar un registro público con los apartamentos turísticos legales.

Esta decisión del gobierno local, respaldada por amplia mayoría del Pleno y con el rechazo del sector turístico, llega en plena transformación acelerada de la ciudad. Lo que hace apenas unos años eran viviendas habituales, comercios de barrio o espacios culturales, hoy se han convertido a toda velocidad en bloques de apartamentos turísticos. Solo este año, han abierto más de una docena en la capital alicantina. La situación ha alcanzado tal magnitud que la ciudad ya triplica en número de bloques turísticos a València, una ciudad con más del doble en población. Con 95 bloques, según los datos oficiales de la Generalitat, frente a los 33 del Cap i Casal, la brecha es clara y sintomática.

De hecho, este viernes, 25 de julio, la plataforma ciudadana ‘Alicante, ¿dónde vas?’ ha convocado una manifestación, desde las 20 horas, con el objetivo de visibilizar su rechazo ante la creciente conversión de Alicante en un destino turístico masificado. Según explican los organizadores, “se pretende sensibilizar a la población sobre el impacto de los pisos turísticos en la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Alicante”. La marcha se producirá la misma semana que el pleno de Alicante aprobará una ampliación de la moratoria a los apartamentos turísticos, ampliándola ahora a los bloques completos.

Motivos de la doble moratoria

Un crecimiento notable del alojamiento turístico, la presión sobre las infraestructuras municipales y la pérdida de identidad vecinal son los tres ejes que justifican la iniciativa del gobierno municipal de ampliar la suspensión de licencias para bloques de alojamiento turístico en Alicante. La medida, impulsada por el ejecutivo de Barcala con el aval mayoritario del pleno, se sustenta en un informe técnico del servicio de Planeamiento Urbanístico que lanza una advertencia clara: los bloques de apartamentos turísticos están provocando un "desequilibrio urbano" de tal magnitud que "comprometen la capacidad del municipio para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, convivencia y sostenibilidad urbana".

“Se constata que no solo las viviendas de uso turístico (VUT) independientes generan impactos negativos significativos”, señala el documento que avala la suspensión de licencias a bloques turísticos pese al rechazo del sector. De hecho, en apenas siete años, los bloques han escalado hasta convertirse en un actor principal del fenómeno de turistificación en Alicante, y lo han hecho, según los técnicos, sin estar sometidos a una planificación integral. Se trata, según el documento, de una medida "preventiva", "cautelar" y "acotada en el tiempo", con un máximo legal de dos años, durante los cuales se pretende estudiar una reforma del planeamiento municipal para regular los alojamientos turísticos.