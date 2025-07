Lejos del objetivo: dos sindicatos suspenden la ratio de agentes de la Policía Local de Alicante

La Policía Local de Alicante no alcanza los mínimos. Así lo denunciaron este jueves los sindicatos Fesep y Sitap durante la cuarta sesión de la comisión municipal que analiza el estado y el funcionamiento del cuerpo. Ambos sindicatos ofrecieron un diagnóstico coincidente: una plantilla está bajo mínimos, una estructura de mandos insuficiente y una organización interna está desbordada, especialmente en fines de semana y festivos. Las consecuencias, advirtieron, se traducen en servicios sin atender, vehículos obsoletos, falta de material esencial y una creciente desmotivación en la plantilla.

La intervención de Gabriel Martínez, portavoz de Fesep, y Manuel Sánchez, portavoz del Sitap, coincidió en la principal denuncia: la Policía Local de Alicante no cumple con la ratio recomendada de agentes por habitante. Gabriel Martínez, portavoz de Fesep, alertó de que el cuerpo cuenta con 454 agentes en activo, lo que representa una ratio de 1,33 policías por cada 1.000 habitantes. Una cifra que, según Martínez, baja a 0,9 durante el verano, cuando la población estacional roza los 500.000 habitantes.

Por su parte, Manuel Sánchez, de Sitap, situó la plantilla a principios de 2025 en 459 agentes, con un ratio de 1,28, muy por debajo de los 1,8 recomendados por la FEMP, los 2 de media en la Comunidad Valenciana. Según sus cálculos, para cumplir con los estándares autonómicos y europeos, Alicante debería tener entre 646 y 717 agentes. "Aspirar a una estructura de 700 efectivos sería realista para una ciudad turística y diseminada como Alicante", afirmó Sánchez.

Ambos coincidieron en la falta grave de mandos. Martínez cifró en 60 los puestos intermedios que faltan para cumplir la norma marco: 52 oficiales, 21 inspectores, 3 intendentes, 4 comisarios y 2 comisarios principales."La estructura de mandos no cumple con la legalidad vigente" apuntó el representante del Fesep.

Organización interna ineficaz

Tanto Sitap como Fesep pusieron el foco en el modelo de organización como uno de los grandes problemas del cuerpo. Para Manuel Sánchez, representante del Sitap, la actual estructura es “demasiado ambiciosa para los recursos disponibles” y señaló que la dispersión de unidades impide fijar servicios mínimos adecuados. Según sus cálculos, solo dos de cada diez agentes atienden servicios de urgencia como el 112, y casi el 50 % de la plantilla no trabaja en fines de semana o festivos. "En esos días apenas trabaja el 27,9% de la plantilla. Esto explica los miles de servicios sin cubrir", lamentó Sánchez.

Por su parte, Gabriel Martínez, portavoz del Fesep, también denunció la descoordinación entre turnos y unidades. "Muchas veces la información nos llega tomando café, no hay una comunicación eficaz", lamentó Martínez quien también criticó además que "no se fijan servicios mínimos", lo que impide garantizar la atención a las llamadas.

Medios materiales

Las carencias no son solo humanas. La falta de medios materiales fue otro eje central de las intervenciones. Desde Fesep, Martínez, apuntó a los vehículos obsoletos, "con volantes que se caen a pedazos y asientos rotos", "chalecos caducados" y "ausencia" de test de drogas. "Tenemos que guardarnos pruebas por si acaso. No podemos hacer controles porque no hay material", apuntó Martínez.

Sánchez, desde el Sitap, explicó que el presupuesto para vehículos en 2024 era de "apenas un euro", aunque reconoció una mejora prevista para 2025. Sin embargo, alertó de que "el problema no es tanto el presupuesto como su ejecución. Si no se gasta, da igual cuánto se presupueste", indicó.

Las condiciones laborales también fueron duramente criticadas. Ambos sindicatos señalaron que las retribuciones en Alicante están por debajo de municipios cercanos como Elche o Benidorm, con diferencias de hasta 1.000 euros mensuales en turnos nocturnos. La hora extra, denunciaron, se paga a 15 euros brutos. Además, desde el Sitap se alertó de la sobrecarga de funciones de los agentes y se reclamó una nueva estructura "realista y ajustada a los efectivos disponibles" y lamentaron la situación de las dependencias policiales que calificaron de "deplorables" a la espera de la apertura del nuevo cuartel en la avenida Locutor Vicente Hipólito de Playa de San Juan.

Próximos pasos

Durante la comisión, los representantes sindicales respondieron a preguntas de los grupos municipales. El PSOE se interesó por el desánimo en la plantilla, la formación, las prácticas de tiro y el modelo de patrullaje. Vox preguntó por la falta de mandos, la planificación, los vehículos y la acumulación de servicios. Compromís centró sus cuestiones en la organización de los eventos festivos, la ausencia de informes previos, el uso de sonómetros y el control de ordenanzas.

La sesión concluyó con la apertura de un plazo hasta el 8 de agosto para que los grupos políticos presenten propuestas o soliciten documentación adicional. Vox anunció su intención de volver a convocar al jefe de la Policía Local, José María Conesa, propuesta a la que se sumó Compromís, que además solicitará los informes preceptivos de los servicios prestados durante los fines de semana en los últimos dos años. La comisión retomará su actividad en septiembre, con la previsión de celebrar una nueva sesión en la segunda quincena, ya centrada en el análisis de conclusiones y diagnóstico definitivo.