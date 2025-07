El parque del PAU 1 pierde encanto: vecinos denuncian su abandono

El parque del PAU 1, uno de los pulmones verdes de Alicante, ha dejado de ser ese espacio agradable donde los vecinos solían disfrutar de paseos tranquilos o juegos infantiles. En las últimas semanas, el lugar ha ido perdiendo su vitalidad, convirtiéndose en una sombra de lo que fue. Los vecinos, frustrados, no dejan de denunciar el mal estado de este espacio público al que acuden a diario. "La verdad es que en verano este parque está en mal estado", comenta Mara Asensio, vecina del barrio.

Las causas de esta degradación son múltiples y visibles para los residentes. "Hay bastante basura, algunas papeleras rotas que no se han repuesto, y la fuente de agua tampoco funciona. Hay zonas que se mantienen mejor que otras, pero se echa en falta más mantenimiento", añade Asensio. La falta de cuidados es especialmente visible en el área de juegos infantiles, donde los columpios están rotos y las estructuras deterioradas: "Los columpios están rotos, a veces los niños se dan media vuelta sin poder jugar", indica esta vecina.

El problema no se limita solo a los niños que juegan. "Nos dijeron que el sistema de riego lleva más de mes y medio sin funcionar, por eso está tan seco últimamente", explica Sandra Mora, otra residente, que señala como otro de los problemas recurrentes que "los jóvenes vienen, se ponen a comer y beber, y dejan todo tirado en el suelo". La situación es aún más preocupante en la zona de juegos infantiles, donde se han eliminado los toldos: "No sabemos por qué se fueron, pero no se han vuelto a poner", lamenta Mora.

Un tema recurrente

Por su parte, David Corbí también critica el mal estado de esta zona verde. "Cada vez que se rompe una papelera, no la reponen. Hay poca gente dedicada a la jardinería, pero mucho hacen con lo que tienen", señala Corbí. Además, Olga Escudero, otra vecina: "Últimamente no está muy arreglado. Nos gustaría que pusieran más árboles, eso siempre vienen bien", comenta. Verónica Escotec, quien también disfruta del parque a menudo, resalta como "algunas zonas asfaltadas están hundidas y no se puede caminar por ellas. Les han puesto vallas para taparlas, pero no dan buenas sensaciones", indica.

Ante esta situación, el grupo municipal de Compromís ha decidido llevar el asunto al próximo pleno del Ayuntamiento, previsto para el 31 de julio. Presentarán una declaración institucional en la que denunciarán el abandono del parque y otras instalaciones del barrio. En su declaración, Compromís subraya que el parque del PAU 1 sufre problemas graves de mantenimiento, como grietas en el pavimento, mobiliario envejecido e iluminación deficiente, lo que requiere una intervención urgente.