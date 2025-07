De periodista en Venezuela a hacer muñecos amigurumis en Alicante: cómo reinventarse lejos de casa

"Me gusta tejer, lo aprendí aquí en esos momentos de angustia en que no tenía trabajo, que no estaba ubicada. Me ayudó mucho con el estrés". Naomi Boscá, de 61 años, llegó hace cuatro años a España y se afincó en Alicante con su marido y su hijo, de 22 años, al tener que dejar su país, Venezuela, donde era periodista.

Su último empleo allí era institucional. Trabajaba con el organismo que controlaba los medios de comunicación, un cargo adscrito a la vicepresidencia de la República. "Cuando tú conoces a fondo de qué trata todo y quieres marcar distancia, es obvio que te tienes que salir de allí", añade. Puesto que trabajar censurando a los periodistas de la oposición le dejaba pocas posibilidades de empleo.

Descomposición social

Su marido, profesor de universidad y también periodista, era muy crítico con el sistema y "eso nos generó muchos problemas, sin contar toda la descomposición social y económica en la que nos sumergimos, porque nuestro salario era de 6 euros al mes si haces la conversión (de moneda) y te daban una bolsa de comida".

Emigrar fue un cambio radical para la pareja, con un hijo que ahora tiene 22 años con autismo, al que le ha costado integrarse. Gracias a esa afición que adquirió Naomi al llegar a España ha conocido una nueva profesión, la de moda y confección (aunque también crea velas aromáticas). Empezo tejiendo amigurumis, unos muñecos de ganchillo que las abuelas japonesas hacían a sus nietos durante la Segunda Guerra Mundial.

Alumnas de la escuela de emprendimiento de Cáritas, este miércoles / Rafa Arjones

Emprendimiento vital

Aunque "son muy hermosos", señala, es consciente de la complejidad de convertirlo en una actividad económica "porque se tarda mucho tiempo en producirlo y se necesitaría mucha cantidad", de ahí que esté intentando abrirse camino en la nueva escuela de emprendimiento vital de Cáritas Diocesana, que nace en Alicante para acompañar proyectos de autoempleo inclusivo entre personas vulnerables.

Naomi es una de las 90 personas que inició el proyecto. En su caso, está recibiendo formación, mentoría y recursos para que pueda montar su propio negocio, un proyecto orientado especialmente a mujeres con responsabilidades familiares, mayores de 45 años con difícil reincorporación laboral y personas migrantes en proceso de regularización administrativa.

Tienda de moda Re

Sobre el apoyo de Cáritas, señala "me han dado un empleo para formarme, me pagan...Estoy muy agradecida". Porque, paralelamente, es dependienta de una de las tiendas de moda Re de Cáritas, donde se da una segunda vida a la ropa usada a la vez que un trabajo a personas que lo necesitan.

Vecina de Elche, destaca las similitudes del clima de Alicante en general con el de su natal Maracaibo. "Amo a este país porque nos ha dado acogida y existen instituciones como esta (Cáritas) donde yo puedo participar. No sabía que esto existía en el mundo", señala.

Sobre el perfil de los participantes en la escuela de emprendimiento vital, el director de Cáritas Diocesana de Alicante, Víctor Mellado, señala que es muy diverso, desde personas con titulación universitaria en sus países de origen, a otras que tenían un pequeño comercio, o trabajadores del campo, con un promedio de entre uno y tres años de estancia en España, el 60 % mujeres, de todas las confesiones y credos, de América Latina o el norte de África, "un mestizaje en el aula que también hay que gestionar". Como situaciones en las que la persona ha pasado de dirigir un banco en su país a ser camarero.

Un modelo innovador en la Comunidad Valenciana La escuela de emprendimiento vital constituye un modelo innovador en la Comunidad Valencia, afirma Cáritas, por su enfoque integral, su metodología adaptada y su vocación de permanencia, con el objetivo de facilitar la transformación de ideas, talentos y experiencias vitales en proyectos emprendedores reales, sostenibles y adaptados a las circunstancias de cada participante. Cuenta con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, dentro de su programa Ementi, y se inició con una previsión de 90 personas en fases iniciales, de las que se seleccionan 30 para formación avanzada, y de ellas 15 para mentorización directa, generando al menos 5 nuevas iniciativas empresariales y diez empleos. La duración es de siete meses para desplegar un itinerario modular desde el descubrimiento del potencial emprendedor hasta el acceso a redes profesionales y espacios de coworking, como WAO, en pleno centro de Alicante.

Discursos de odio

Mellado se ha referido a los discursos de odio contra personas inmigrantes con conflictos como los de Torre Pacheco o Alcalá de Henares instando a huir de la estigmatización con este colectivo y con otros como las personas en situación de calle.

"Hay que mirar no solo a los ojos, sino a la mochila que llevan estas personas. Lo más fácil siempre es estigmatizar y señalar que el migrante es el que roba, es el que pega o el que delinque. Claro que hay migrantes que roban, que delinquen y demás, pero hay inmigrantes y españoles, hay de todo tipo. Cáritas siempre condenará cualquier acto en esos términos porque criminalizar y estigmatizar a colectivos está fuera de lugar".

Populismos

Así, ha insistido en que, migrante o sintecho, desconocemos sus circunstancias. "Son personas que lo que necesitan es una mano, una ayuda, no que se les coloque más losas encima". También anima a huir de los populismos radicales.

Francisco Vicente, Víctor Mellado y Esther Navarro / Rafa Arjones

Francisco Vicente, coordinador del área de Empleo de Cáritas, apunta que cada año pasan 800 personas por estos recursos y que la escuela de emprendimiento nace con vocación de permanencia, "con orientación y formación para generar oportunidades".

Por último, Esther Navarro, socia de Genion, entidad que colabora con el proyecto, añade que "se trabaja enseñando no de la manera habitual sino que se parte de la vida de estas personas, que vienen con mochilas bastante grandes, y se pone en marcha el radar para ver qué tipología de negocio pueden activar en España", aplicando sus habilidades. El programa incluirá pequeños municipios de interior en riesgo de despoblación.