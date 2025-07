División entre los sindicatos sobre el nuevo modelo de productividad en Sanidad

UGT, CC OO, Intersindical y Satse han votado en contra del nuevo modelo de productividad ligado a objetivos presentado por la Conselleria de Sanidad en la Mesa Sectorial reunida este viernes, CESM-SAE a favor, mientras que CSIF se ha abstenido.

Al respecto, desde UGT han criticado que Sanidad pretende implantar "sin apenas margen para la negociación" este nuevo modelo que "solo beneficiará a los colectivos de mayor nivel o con cargos directivos y jefaturas, mientras otras categorías se quedarán fuera ante las dificultades para cumplir con los ítems".

El plus contemplaimportes máximos de entre 960 euros y 6.000 euros al semestre, según categorías profesionales y puntuación alcanzada

Productividad VIP

Así, ha trasladado su desacuerdo con "las formas y el fondo" de esta resolución ya que parece "una productividad VIP y a la carta que resulta excluyente para algunas categorías". De hecho, UGT teme que "se agrave aún más la brecha salarial existente ya que existe una excesiva diferencia retributiva entre personas que ocupan las diferentes categorías".

Al respecto, la secretaria del sector de Salud de UGT Serveis Públics, Eva Plana, ha expuesto "todos los puntos negros" que, en su opinión, contiene la medida. Entre ellos, "la falta de transparencia en la elaboración de los indicadores" y el hecho de que en la resolución "se mencione explícitamente la comisión de seguimiento y evaluación".

"Puede agravar más la brecha salarial existente ya que existe una excesiva diferencia retributiva entre personas que ocupan las diferentes categorías" Eva Plana — Secretaria del sector de Salud de UGT Serveis Públics

Además, ha pedido los informes jurídicos y económicos que avalan esta resolución que, según recuerda el sindicato, se ha introducido en la normativa por "la puerta de atrás, a través de un decreto-ley aprobado por el pleno del Consell casi al mismo tiempo en que se estaba dando cuenta a los sindicatos" y también ha cuestionado si 'los indicadores llave' serán consensuados o impuestos.

Escrito sobre el nuevo modelo elaborado por UGT / INFORMACIÓN

A espaldas de la negociación colectiva

Asimismo, desde CCOO ha explicado que no avala la implantación del nuevo sistema porque es "un documento desarrollado de espaldas a la negociación colectiva de representación sindical e impuesta su implantación a través de un decreto ley". Por tanto, "adolece de la confianza necesaria para contar con el aval de CCOO".

Por su parte, CSIF ha justificado su abstención en que el modelo "podría ser muy bueno y funcionar adecuadamente", pero en este momento "falta información, tiempo y explicaciones claras para una correcta implantación", en especial sobre los indicadores clave.

Así, ha mostrado su preocupación por "la premura" con la que se pretende aplicar y ha criticado que este nuevo modelo "deja fuera la parte social, ya que no contempla la creación de comisiones de seguimiento con participación sindical, lo que implica que la gestión y el control del sistema quedará únicamente en manos de la Conselleria de Sanidad" y "no puede incluir a todos los profesionales, no todos tienen criterios objetivos y medibles".

Mejora de resultados

La Generalitat explicó el pasado miércoles en un comunicado que el nuevo modelo de productividad para el personal ligado al logro de objetivos está "orientado a la mejora de los resultados en salud, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema" ante los resultados "limitados" del actual sistema y "la creciente presión asistencial".

Como elemento innovador destacó la introducción de la figura de los "indicadores llave", cuya consecución será "determinante" en la valoración final de los acuerdos. Estos indicadores se consideran "imprescindibles", por lo que su cumplimiento será "condición necesaria para que el acuerdo sea evaluado.

Hasta 6.000 euros al semestre

Asimismo, establece las fórmulas de cálculo de las cuantías de los incentivos económicos, que serán proporcionales al grado de cumplimiento de objetivos, con importes máximos de entre 960 euros y 6.000 euros al semestre, según categorías profesionales y puntuación alcanzada. Se implantarán criterios de gestión clínica, de esfuerzo individual y de diferenciación en el trabajo de las distintas categorías.

Sanidad prevé implementarlo a partir del segundo semestre de 2025 y la continuidad del modelo, una vez evaluado al finalizar el segundo semestre, dependerá de los resultados obtenidos en términos de impacto asistencial, eficiencia y cumplimiento de objetivos.

En caso de ser favorable, se integrará con el modelo existente con el objetivo de "mejorar la gestión clínica, así como los criterios de accesibilidad y calidad asistencial para la ciudadanía".