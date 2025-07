El mundo de las Hogueras llora la pérdida de Noelia Rondón

Noelia Rondón falleció este jueves en Alicante, a los 49 años, dejando una profunda tristeza en el mundo de las Hogueras. Considerada una de las figuras más representativas de la Fiesta, su vida fue un reflejo de dedicación, pasión y compromiso con el arte. Desde sus inicios en el mundo de las Hogueras, hasta su último aliento, Noelia estuvo siempre presente, aportando su creatividad e innovación, y buscando constantemente nuevas formas de expresión para enriquecer los espectáculos que son el alma de esta Fiesta.

Las palabras de despedida a este festera que conquistó los galardones artísticos más relevantes de la Fiesta no se hicieron esperar. Tras conocerse el fallecimiento de Noelia Rondón, uno de los primeros mensajes de recuerdo llegaba desde la Federació de Fogueres. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Noelia Rondón, una mujer que no solo dejó huella, sino que transformó para siempre el Certamen Artístico con su forma de entenderlo, de vivirlo y de elevarlo. Noelia fue talento, fuerza y valentía. Fue una artista que rompió esquemas, que no aceptaba lo establecido, que apostaba siempre por más".

Desde el órgano gestor de la Fiesta apuntaban que "si algo la hacía aún más grande era su forma de ser". "Buena persona ante todo. Cercana, exigente, generosa, auténtica. Muchos la conocíamos como "la jefa", "la número 1", y no era casual: lo era. Lideraba desde el corazón, con carácter, con una visión única y con la capacidad de hacer mejor a todo aquel que la acompañaba", agregan desde la dirección liderada por David Olivares, donde admiten que el "vacío que deja es inmenso, y eterno".

Asimismo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha dedicado este viernes una palabras de cariño a la festera a través de las redes sociales. "Mi más sincero pésame para su familia, amigos y el mundo de las Hogueras. Descansa en paz querida Noelia", escribía Barcala.

Cariño festero

También la han recordado, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, su actual hoguera, Sant Blai-La Torreta, y la anterior, Sagrada Familia, así como un sin fín de comisiones alicantinas que han querido tener unas palabras de afecto hacia una festera que lo dio todo por las Hogueras.

Desde la hoguera Sant Blai-La Torreta, el dolor y la admiración se expresaron con profundo respeto: "Hoy es un día muy triste para nuestra hoguera. Cuesta encontrar las palabras cuando se va alguien que ha significado tanto. Nos ha dejado la jefa, la de siempre, la que estaba en todo, la que ponía corazón, ilusión y sonrisas en cada paso que dábamos. Siempre tenía una palabra amable, una energía que contagiaba y una forma única de hacer equipo. Nos deja un vacío enorme, pero también un legado precioso: el ejemplo de alguien que lo dio todo por la fiesta con cariño, pasión y alegría. Gracias, jefa. Por tanto. Por todo. Nunca te vamos a olvidar."

Por su parte, la hoguera Sagrada Familia, también se recordó a la festera con palabras cargadas de afecto y admiración: "Desde la Hoguera Sagrada Familia, queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Noelia Rondón. Su paso por nuestra hoguera dejó una huella imborrable, marcada por su compromiso, alegría y entrega incondicional. Noelia fue, y siempre será, parte de nuestra familia festera, y su recuerdo vivirá en cada acto, en cada llamita, y en cada corazón que formó parte de esta gran tradición a su lado. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Noelia."

La hoguera Pio XII, donde Noelia dio sus primeros pasos como festera desde tan pequeña, también se sumó al dolor de la familia y la fiesta: "Desde la Foguera Pío XII queremos expresar nuestro más sentido pésame por esta gran pérdida. Nos unimos al dolor de su familia y de toda la fiesta, enviando mucha fuerza, cariño y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Lo sentimos profundamente."

Desde comisiones como la hoguera Florida Portazgo recordó a Noelia como una gran artista, una mujer que dejó una huella imborrable: "Se nos ha ido una grande de la Fiesta, una explosión de arte, creatividad y buen hacer. Querida Noelia, has sumado tanto a les Fogueres... Desde Florida Portazgo nos sumamos a las condolencias a su familia, amigos y a su Foguera."

Desde la hoguera Carolinas Altas, su despedida fue igualmente sentida y respetuosa: "Hoy la Fiesta pierde a una mujer que dejó huella con su arte, su talento y su luz. Gracias por todo lo que has dado a nuestras Hogueras. Desde la Foguera Carolinas Altas queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Noelia Rondón. ETERNA."

La hoguera Diputació-Renfe quiso rendir su homenaje con una breve pero conmovedora frase: "Eterna Noelia." Como esta, la hoguera Florida-Plaça la Vinya también mostró su pesar: "Desde La Hoguera Florida Plaça la Viña trasladamos nuestro pésame a los familiares y seres queridos de Noelia. Una mujer que deja un gran legado con su pasión por el arte. DEP." Asimismo, la hoguera Port d'Alacant se despidió con una frase sencilla pero llena de significado: "Siempre con una sonrisa. Siempre eterna."