Carolinas se moja: una "poalà" popular reclama una piscina pública en el barrio

Bajo un sol implacable, el barrio de Carolinas en Alicante ha lanzado este sábado una protesta tan refrescante como simbólica. Desde las doce del mediodía y durante dos horas, la calle Julio Antonio se convirtió en un improvisado parque acuático donde vecinos de todas las edades, cubo en mano, reclamaron lo que consideran un derecho básico: una piscina pública en el barrio.

La acción, bautizada como "poalà", ha reunido a decenas de personas armadas con mangueras, cubos, piscinas hinchables y pistolas de agua. El objetivo era claro: visibilizar, entre risas y salpicaduras, la falta de infraestructuras deportivas y espacios de ocio accesibles en una de las zonas más densamente pobladas de Alicante.

Bajo el lema “Mulla’t pel barri”, la protesta ha tenido un tono festivo, pero no por ello menos reivindicativo. "No pedimos una piscina olímpica, solo un lugar digno donde poder refrescarnos en verano sin tener que salir del barrio ni depender del coche", explicaban desde la asociación vecinal organizadora de la iniciativa. "Las altas temperaturas no dan tregua, y no todo el mundo puede permitirse ir a la playa o pagar una piscina privada".

Durante la jornada se vivieron escenas que mezclaban lo lúdico con lo reivindicativo. Niños jugando, adultos mojando el asfalto con cubos de agua y vecinos decorando la calle con flotadores de colores, todo en un ambiente de convivencia y protesta pacífica.

Además de denunciar la falta de dotaciones deportivas, los vecinos también aprovecharon para criticar la escasa presencia del servicio municipal de limpieza y riego en la zona.