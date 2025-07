El reto de la Serra Grossa: ordenar la montaña de Alicante sin domesticarla

Cuando uno pisa la Serra Grossa y observa los senderos que se han formado de manera espontánea, entiende que el primer reto en la regeneración del espacio natural que se han marcado los tres actores implicados —la Generalitat, el Ayuntamiento de Alicante y el Grupo Cívica— es el de contener el desorden sin destruir la identidad del lugar. «Aquí no se trata de inventar nada, sino de ordenar lo que ya existe», explica el ingeniero agrónomo y paisajista José Luis Romeu, el responsable al frente de este importante proyecto.

Senderistas, ciclistas y paseantes han ido dando forma a un territorio que reclama cuidado antes de que la erosión y el abandono lo desgasten. La montaña no se va a vallar ni se va a llenar de balizas invasivas. La señalética será mínima y pedagógica, con normas de uso visibles y mensajes que apelen al sentido común. «Este es un espacio natural. Lo hemos recibido y debemos conservarlo para que las próximas generaciones también lo disfruten», defiende Romeu, para quien la clave está en proteger sin prohibir y que no tiene la aspiración de que la Serra Grossa se convierta en un enclave propicio para el consumo masivo.

«La orografía, los miradores y la vegetación forman la Serra Grossa. No hace falta nada más que saber cuidarla» José Luis Romeu — Ingeniero, paisajista y responsable del proyecto

Tampoco se hará un parque urbano. «No habrá columpios, ni mobiliario moderno, ni grandes infraestructuras. Solo lo justo para que se pueda disfrutar de forma segura y con respeto», asegura el responsable del proyecto. La intervención será blanda pero decidida e incluirá la apuesta por caminos delimitados, zonas de descanso discretas y materiales que dialoguen con el paisaje sin alterarlo. Uno de los grandes atractivos de la iniciativa será la habilitación de cuatro miradores estratégicos, desde los que se podrán contemplar el Castillo de Santa Bárbara, la bahía de Alicante, la Albufereta y la cadena montañosa interior. «Vamos a señalizar lo que se ve, desde las plantas hasta las aves, para hacer un parque didáctico», resume el paisajista, que avanza que los paneles se diseñarán pensando también en los visitantes que procedan del extranjero.

Ladera

Salvo la ladera próxima al colegio de los Jesuitas, donde se han realizado tareas de reforestación, el resto del monte necesita cuidados. Se colocarán bancos con gaviones, sin elementos urbanos, y Aguas de Alicante instalará una red de hidrantes con agua regenerada, algo que se considera esencial después de que en los dos últimos meses se hayan producido dos conatos de incendio. Las actuaciones se van a centrar en la limpieza, el control de la erosión, la retirada de grafitis, la recuperación de cunetas y el acondicionamiento del camino principal desde la Albufereta, que se hormigonará para facilitar el acceso de vehículos de mantenimiento y emergencias. Todo ello en un terreno que tiene una extensión de 80 hectáreas, equivalente a la de todo el campus de la Universidad de Alicante.

«No se va a urbanizar nada. Todo el trabajo se hará sin maquinaria pesada, para no interferir en el uso cotidiano del espacio ni dañar su estructura natural», afirma Romeu, que señala que la actuación comenzará cuando finalice el verano y bajen las temperaturas y está previsto que concluya dentro de un año. Igualmente, se busca establecer vínculos con espacios como las lomas del Garbinet, el Monte Orgegia, el Tossal o el Benacantil. La idea es pensar en la Serra Grossa como un nodo dentro de una gran infraestructura verde que une mar, monte y ciudad. Incluso se plantea cómo conectar el paseo litoral con el barrio de El Pla para que la montaña no sea una barrera. «Es una propuesta que requiere voluntad política, pero permitiría a los vecinos de El Pla acceder al mar sin rodeos», reflexiona Romeu, consciente de que esta iniciativa es a largo plazo.

Durante la visita al terreno, el ingeniero agrónomo señala los vestigios de la antigua cantera, de donde se extrajeron piedras para construir el puerto. Algunas de esas zonas siguen siendo inestables. Se delimitarán y se explicarán con cartelería para poner en valor la historia del lugar, en el que también se protegerán los restos arqueológicos. La escalada, ya practicada en algunos tramos de forma espontánea, se integrará de forma ordenada. Para ello, se establecerá contacto con clubes de esta práctica, con los que se valorará la apertura de nuevas vías para principiantes y expertos.

Ciclistas

Uno de los puntos más delicados es el de la proliferación de nuevos senderos por parte de ciclistas que buscan emociones a través de bajadas con una inclinación más pronunciada. «Están abriendo caminos perpendiculares, lo que altera la fisiología de la montaña. No se puede permitir que se rasgue la sierra. La erosión ya es visible», advierte Romeu antes de hablar de otra cuestión sensible, como es la de la señalización de las zonas más peligrosas. La montaña no se puede cerrar ni controlar por completo, pero sí que se puede advertir sobre los peligros que esconde. «Aquí hay riesgo de caídas por desniveles o por piedras sueltas. No se puede banalizar. Esto es una montaña, no un decorado para selfis», dice el paisajista, convencido de que la seguridad comienza por la información.

El ingeniero agrónomo y paisajista José Luis Romeu, en lo alto de la Serra Grossa / Jose Navarro / Jose Navarro

Otro aspecto que señala por el recorrido es el de las cunetas, que deben cumplir su función de canalizar el agua de lluvia. Muchas están colmatadas y se recuperarán para frenar la erosión. De la misma forma, se gestionará la vegetación, eliminando las especies invasoras y restaurando jardineras. «Todo se hará con lógica de cirujano para detectar, actuar y conservar. No se trata de una gran obra, sino de una sucesión de gestos responsables», resume Romeu. Preguntado por el primer paso que hay que dar, tiene claro que debe ser el del acceso desde la Albufereta: «Es la puerta de entrada y ahora mismo da sensación de abandono. Hay escombros y vegetación que invade las aceras. Empezaremos por ahí porque es visible, necesario y fácil de ejecutar».

Implicación

Más allá de lo técnico, Romeu insiste en la necesidad de implicar a los usuarios, desde los senderistas hasta los ciclistas, pasando por los vecinos del entorno, para que compartan su experiencia directa del lugar. «Nadie conoce mejor los problemas que quienes recorren la zona cada día», apunta. Escuchar al ciudadano y fomentar la corresponsabilidad es, según su criterio, la forma de custodiar el enclave natural sin que pierda su esencia.

El acuerdo a tres bandas que se ha alcanzado contempla una inversión conjunta para acometer las mejoras. El Grupo Cívica aportará 100.000 euros para la obra, la Generalitat se encargará de la señalética con una dotación de 20.000 euros y el Ayuntamiento asumirá la instalación hidráulica y el mantenimiento posterior.

«El parque lo conforman la orografía, los miradores y la vegetación. No hace falta nada más. Es un privilegio tener este monte en medio de la ciudad. Solo hay que saber cuidarlo», finaliza Romeu.