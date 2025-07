Directores de Infantil y Primaria en pie de guerra por los recortes en la escuela pública

La Associació de Directores i Directors d'Escola Pública (ADEP-PV) se ha concentrado este lunes frente a la Conselleria de Educación para reclamar "más atención" por parte de la administración a la escuela pública, así como denunciar el "aumento de la burocracia" en los últimos meses y el recorte de recursos.

"La falta de diálogo de la administración con los equipos directivos y la creciente invisibilización de nuestro papel ha aumentado esta mala situación que ya es insostenible", ha declarado la presidenta de ADEP-PV, Isabel Moreno.

De acuerdo a esta portavoz, la asociación, que agrupa a más de 500 centros en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, ha intentado ponerse en contacto con el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en tres ocasiones, y en ninguna de ellas han recibido respuesta. "Es cierto que nos hemos reunido con algún técnico de la conselleria, pero queremos reunirnos con el conseller, y no entendemos porque no nos contesta ya que se supone que estamos en la misma línea", ha subrayado.

Isabel Moreno, presidenta de la asociación de directores de Infantil y Primaria / INFORMACIÓN

Carga burocrática

Desde los equipos directivos, han denunciado, en primer lugar, el aumento de la carga burocrática. "Proyectos como el PIEE, Acord, innov@ARTS o PEAF se han concentrado a final de curso, dificultando el trabajo de direcciones y claustros", han apuntado. En esta misma línea, han destacado que trámites como las becas comedor o el nuevo periodo extraordinario de matrícula han ocupado el mes de julio, "impidiendo la planificación del curso siguiente y dificultando la atención a las familias".

"Demandamos un calendario claro, coherente y con unos términos amplios y previsibles de los proyectos burocráticos, así como que los trámites de becas y matrículas finalicen con el curso escolar", han apuntado.

Por otro lado, los directores han reclamado que la "asignación de horas de compensación por cargo no cubre el total de las horas estipuladas por la normativa, creando desigualdades entre centros según las especialidades del personal. Esto obliga a utilizar recursos del mismo centro para cubrir estas horas, en detrimento del apoyo del alumnado". Es por ello que demandan una compensación del 100% de las horas del cargo, sin distinción de especialidades y sin quitar horas a otros docentes.

La plataforma agrupa a más de 500 centros en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, y afirma que en dos años Rovira no les ha recibido

Incremento retributivo

Asimismo, desde ADEP-PV han reclamado un "incremento retributivo" para el conjunto del profesorado de los centros públicos como reconocimiento de "su esfuerzo y dedicación" y para garantizar la "dignificación y estabilidad" de la tarea docente: "El profesorado valenciano desarrolla su tarea con una gran responsabilidad e implicación, asumiendo cada vez más funciones educativas, administrativas y sociales dentro de los centros", han apuntado.

La falta de auxiliares administrativos y auxiliares de conversación en comparación con la escuela privada y concertada es otro problema en consonancia con esta última demanda. "Queremos que se dignifique ya a la escuela pública, porque estamos viendo que se están quitando recursos a la escuela pública para dárselos a la privada", ha citado Moreno.

"Estamos viendo que se están quitando recursos a la escuela pública para dárselos a la privada" Isabel Moreno — Portavoz de los directores de Infantil y Primaria de la Comunidad

Educación especial

En cuanto a la educación especial dentro de los centros públicos, desde la dirección de estos centros han reclamado que los educadores y educadoras de educación especial pasen a formar parte de la Conselleria de Educación, ya que de otra manera se producen "retrasos en las sustituciones y problemas de organización horaria en los centros".

"El cálculo de recursos de atención a la diversidad se hace con criterios numéricos que no tienen en cuenta las casuísticas particulares", han destacado al hacer referencia a la falta de recursos personales para la educación especial.

En esta línea, los directores han denunciado la disminución de los recursos de apoyo del Plan de Actuación para la Mejora (PAM) y de los Recursos Extraordinarios para la Mejora Académica (REMA), así como la dotación "mínima" de PT o educadores de educación especial en las "aulas UECO", que "no garantiza una atención inclusiva real".

"Esta situación afecta y va a seguir afectado gravemente la inclusión y el apoyo a todo el alumnado. Por eso demandamos una distribución justa, equitativa y sostenida en el tiempo que garantice la atención educativa en todos los centros", han apuntado.

Más de 30 alumnos en el comedor

Dentro de las reclamaciones, ADEP-PV han querido dedicar un apartado a los problemas del comedor escolar, entre los que han destacado el aumento de la ratio por monitor, por encima de los 30 alumnos, y la disminución de la calidad de los menús escolares debido a la falta de consonancia de estos con el aumento de los costes, el IPC y la media de estudiantes.

"La gestión del comedor supone una carga extra y mal retribuida y desigual entre centros. Por eso demandamos una retribución justa, uniforme y gestionada desde la nómina", han continuado.

En cuanto al transporte escolar, los directores han declarado que las empresas "no están garantizando el servicio", lo que genera una "carga en las direcciones".

Lengua base

Por otro lado, respecto a la lengua base, desde la ADEP-PV han señalado que "la implementación de la Ley de Libertad Educativa ha generado desorganización y confusión". "Se han incumplido los resultados de las votaciones, se han creado dificultad de acceso a la participación de las familias y se ha aumentado la carga administrativa de los centros", han denunciado.

Así pues, los directores han demandado la vuelta a la autonomía de los consejos escolares para decidir con criterios pedagógicos los porcentajes de cada lengua en el proyecto lingüístico.

Entre otras reclamaciones han destacado también la vacunación escolar, sobre la cual declaran no haber recibido información, y las condiciones climáticas y organización del curso.

Otro momento de la movilización de este lunes / INFORMACIÓN

Calor en las aulas

"Con el incremento de las olas de calor y las temperaturas extremas en la primavera y finales de curso, muchos centros han vivido situaciones insostenibles. La adaptación climática de los centros escolares se convierte en imprescindible, con la aplicación de medidas estructurales de sombra, ventilación, equipos de aire acondicionado eficientes y protocolos claros para la actuación en caso de calor extremo", han destacado.

Asimismo, han demandado la necesidad de trasladar las oposiciones a periodos que no coincidan con el inicio del curso, ya que los profesores que forman parte de los tribunales, no pueden estar en sus centros y las personas aspirantes no podrán ser adjudicadas a ninguna plaza mientras estén en periodo selectivo.

Para finalizar, la ADEP-PV ha propuesto replantear el calendario escolar y ha sugerido una distribución "más equilibrada" de los periodos no lectivos a lo largo del curso. "Esta propuesta requiere una valoración rigurosa y participada, por lo que demandamos que cualquier modificación del calendario escolar se realice con la participación real de los centros educativos", han apuntado.

Según Moreno, la falta de atención de la conselleria a estas reclamaciones es "un ataque a los equipos directivos y un menosprecio a toda la comunidad educativa de la escuela pública, a nuestros hijos, a todas nuestras familias. No buscamos privilegios, solo unas condiciones dignas para garantizar una educación pública de calidad", ha finalizado.