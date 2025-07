Fuente vallada y plaza olvidada: la Montañeta pide renovarse

La plaza de la Montañeta parece estar atrapada en el tiempo. A medio camino entre la promesa de renovación y el abandono, su aspecto deteriorado da cuenta de años de falta de mantenimiento. La fuente, cerrada desde junio, está rodeada por vallas azules, mientras que las baldosas agrietadas, cubiertas de cemento, y el escaso ajardinamiento muestran la cara menos cuidada de este espacio central. Para los vecinos y comerciantes, la imagen de la plaza no solo es triste, sino también frustrante, ya que la espera por una renovación prometida parece no tener fin.

El mal estado de conservación es especialmente llamativo si se tiene en cuenta la importancia de la plaza. En ella se encuentran algunas de las principales sedes administrativas de la ciudad, como la Subdelegación del Gobierno o la Agencia Tributaria, lo que la convierte en un lugar de paso para muchos ciudadanos y visitantes. Además, está rodeada de comercios, restaurantes y cafeterías, pero el paso del tiempo y la falta de inversión han hecho mella en su infraestructura.

Preocupación vecinal

Pilar Fernández, comerciante de la zona, lamenta el deterioro que presenta el lugar: "La fuente de repente la vallaron después de Hogueras, pensábamos que era para aprovechar y hacer obras, pero a la semana de haberla vallado vinieron dos o tres furgonetas, hicieron fotos y nunca más volvieron. Es horrible que esté así, la verdad es que la plaza está desangelada", señala Fernández.

Las quejas no solo provienen de los comerciantes. Los vecinos también muestran su descontento. Cristina Rodríguez, vecina de la zona, opina: "Se ve un poco pobre que la plaza esté así. Tendrían que cuidarlo un poco más. Ahora está la fuente vallada y da una imagen mucho más triste de lo que ya daba la plaza, con las baldosas agrietadas".

Por su parte, Vicenta González, otra vecina, añade: "La verdad es que siempre apetece más que todo esté bien en la ciudad, sobre todo en plazas como esta, pero no es el caso. Falta arreglo". Cristina Blasco, quien recientemente visitó la plaza, se mostró sorprendida: "Hace mucho tiempo que no pasaba por aquí y me ha sorprendido lo mal que está la plaza. No da una buena imagen, me he quedado mirando las vallas de la fuente porque no me lo esperaba".

La fuente, dañada desde Hogueras

Desde Aguas de Alicante, la empresa encargada del mantenimiento de la plaza, han confirmado que la fuente está dañada debido a un incidente durante las pasadas Hogueras. La instalación de una barraca en la plaza y el paso de maquinaria pesada sobre la fuente causaron daños en los surtidores. "La fuente está dañada tras las Hogueras, ya que se colocó una barraca encima y la maquinaria dañó las tapas. Estamos a cargo del mantenimiento de las fuentes, así como de su reparación, pero prevía aprobación del Ayuntamiento", explican desde Aguas de Alicante.

Por su parte, desde la Concejalía de Infraestructuras han informado que la avería en la fuente se produjo debido a un camión de reparto de suministro para una de las barracas ubicadas en la plaza. "Tanto Aguas de Alicante, responsable del mantenimiento de la fuente, como el Ayuntamiento están agilizando los trámites y gestiones para proceder a la reparación y a la reposición del servicio lo antes posible", indican desde la Concejalía.

Un problema de fondo y un proyecto pendiente

El problema de la plaza de la Montañeta no es nuevo. Las baldosas, instaladas en 2009 durante la reurbanización de la plaza, suelen agrietarse constantemente y la reparación en los últimos años pasa por colocar cemento sobre los huecos. Además, las luminarias del suelo están rotas o fundidas y el ajardinamiento luce "descuidado", según denuncian los vecinos.

En 2021, el Ayuntamiento de Alicante presentó un proyecto de reurbanización de la plaza dentro de un presupuesto de más de 11 millones de euros destinados a mejorar diversas infraestructuras de la ciudad. El proyecto contemplaba una inversión de 568.293 euros para renovar la plaza de la Montañeta, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna obra significativa.