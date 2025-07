Iván, sin plaza en el aula especial del instituto al que acude su hermano en Alicante

Rosa María Rodríguez Ruiz es una madre de Alicante desesperada porque no hay manera de que la Conselleria de Educación, según explica con detalle, dé plaza a su hijo menor, Iván, que tiene necesidades especiales, en el aula Ueco (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) del instituto al que lleva dos años yendo su hermano, el IES 8 de Marzo de Alicante.

La mujer cuenta que lo necesita por conciliación pues es familia monoparental, lo que le llevó a buscar el instituto de Secundaria para su hijo mayor por cercanía del colegio al que hasta ahora iba el pequeño, en San Blas, por tener ya un aula donde poder después escolarizar a Iván llegado el momento, todo ello sujeto además a su horario laboral. Y el momento ha llegado.

Lo cuenta así: "mi hijo solicitó plaza en un aula Ueco para el próximo curso escolar en el IES 8 de Marzo. El 18 de junio se me comunicó mediante llamada telefónica (desde el colegio al que acudía el menor) que no había sido admitido por falta de plazas y que le habían asignado una en otro centro. Presenté alegaciones por conciliación familiar porque Iván tiene un hermano ya escolarizado en el IES 8 de Marzo y somos familia monoparental".

Rosa María con su hijo Iván a las puertas del IES 8 de Marzo / Rafa Arjones

Falta de transparencia

Esta madre quiere denunciar públicamente la falta de transparencia en el proceso de admisión en aulas Ueco en la provincia de Alicante. "Después de haber solicitado plaza para Iván de cara al curso 2025/2026, nos hemos encontrado con un proceso totalmente opaco, sin criterios claros ni acceso a información suficiente sobre cómo se adjudican las plazas, los baremos aplicados, o las opciones existentes ante una denegación. Esta ausencia de información y justificación genera una gran indefensión para las familias, y deja en evidencia una falta de garantías que consideramos inaceptable en un sistema educativo público".

Rosa María asegura que Educación no ha atendido en ningún momento las necesidades de conciliación escolar y familiar que tienen, "proponiendo soluciones que no son viables ni razonables, que ignoran por completo la realidad cotidiana de las familias que, como la nuestra, necesitan apoyo para compatibilizar la atención a sus hijos con sus obligaciones laborales. Este -añade- no es un caso puntual, sino un problema estructural que afecta a muchas familias con menores con necesidades específicas de apoyo educativo".

De ahí su necesidad de dar visibilidad a esta situación y exigir "una educación inclusiva, justa, y con procesos transparentes".

"Me lo están negando"

"Hay que escolarizar a Iván en un aula Ueco. Ya tengo escolarizado al hermano desde hace dos años en un instituto que tiene este tipo de unidad y Educación me lo está negando. No hay claridad en el proceso de admisión, no me dicen si hay plazas". Así, añade que cuando presentó la solicitud "primero me dijeron que siete niños habían pedido esa aula y luego que eran dos, y que el segundo era Iván pero que el niño que estaba por delante tenía más puntos".

Aunque en un primer momento le indicaron que no se podía pedir subir la ratio del aula, la madre lo solicitó de manera excepcional amparándose en el artículo 87.2 de la LOE/LOMLOE.

"Sin embargo, a día de hoy no he recibido comunicación clara ni documentación que permita comprender los motivos de la resolución emitida por la Administración educativa".

Información poco clara

Rosa María insiste en su crítica de que "no han hecho pública de forma clara y accesible la información relativa a los criterios de adjudicación de plazas, las ofertadas por centro ni el resultado de los procesos de asignación. No se han facilitado informes individualizados ni resoluciones motivadas para justificar la aceptación o denegación de las solicitudes presentadas por las familias o los equipos orientadores; y se desconoce la composición y criterios de deliberación de las comisiones de escolarización responsables".

Por ello, solicita formalmente la publicación oficial y transparente del procedimiento completo seguido para la asignación de plazas en aulas Ueco "incluyendo los criterios de prioridad, cupos e informes utilizados y la composición de las comisiones responsables de que se garantice el derecho de las familias a acceder a los informes técnicos que afectan directamente a la escolarización de sus hijos e hijas, tal como recoge la legislación vigente en materia de transparencia y protección de datos".

Otra imagen de Rosa María Rodríguez con su hijo / Rafa Arjones

Sin respuesta

"Estoy pidiendo que me den la plaza por conciliación familiar, estoy sola y pretende Educación que cambie al hermano de Iván de instituto después de dos años en él y lo saque del 8 de Marzo, el cual escogí por mi horario de trabajo, por cercanía al colegio del hermano y por tener un aula Ueco para poder escolarizar a Iván. Es el problema tengo". Consultada la Conselleria de Educación por esta situación, este diario no ha obtenido respuesta.

A Iván le han asignado otro instituto a algo más de dos kilómetros del IES 8 de Marzo. La madre ha hablado con su director, quien le habría dicho que "probablemente tendrán que sacar a alumnos de la ESO a un barracón para colocar a los 8 niños que les han asignado para la nueva aula Ueco. Que aún no saben el horario del aula, ni si tendrán servicio de autobús y han pedido que formen al profesorado de aula ordinaria por si en algún momento falta personal especializado en la Ueco y tienen que cubrirlo o para cuando hagan las integraciones en las aulas de referencia. Les han puesto la formación entre mediados de septiembre y de octubre, cuando el curso empieza el 8 de septiembre".

Revisión

Esta madre alicantina reclama que se revise el caso de su hijo Iván, "dado que no se ha ofrecido una justificación razonada ni documento de respaldo a la decisión".

Así, explica que hizo esta reclamación al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación y en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno "pero a día de hoy sigo sin respuesta. Necesito una solución justa, no hemos solicitado ese instituto por capricho sino por necesidad. Educación tiene los medios para proveer esa aula de los recursos necesarios y no lo quieren hacer".