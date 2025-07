Luz verde al cambio urbanístico para el hospital de Vistahermosa Norte. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de forma inicial este lunes a cinco propuestas de modificación del planeamiento urbanístico en distintas zonas de la ciudad, entre ellas, la modificación puntual Nº 4 del Plan Parcial del sector APA-9, en Vistahermosa Norte. Esta modificación, que permitirá continuar con la construcción del hospital privado de Vistahermosa Norte, ha contado con los votos favorables del PP y Vox, y con el PSOE y Compromís en contra, y tiene previsto pasar el por el Pleno municipal este jueves 31 de julio para su aprobación definitiva. Una iniciativa urbanística que sigue adelante sin variaciones, después de que la semana pasada los informes técnicos y jurídicos tumbasen todas las alegaciones formuladas durante el periodo de consulta pública.

La modificación planteada por el equipo de gobierno del PP supone un cambio de calificación en la manzana M-15 del sector APA-9, donde se está construyendo el nuevo hospital, de uso residencial unifamiliar a uso terciario-especial, para dar cabida a la infraestructura sanitaria. Este ajuste se basa en la normativa Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, un artículo que fue introducido por la modificación puntual N.º 42 del PGOU del año 1987. Este cambio no solo permite modificar el uso del suelo, sino que también abre la puerta a un incremento de la edificabilidad y a una altura mayor en el edificio, que podrá alcanzar hasta las cuatro plantas.

En noviembre de 2022, el hospital recibió la autorización para construir con una altura máxima de dos plantas, pero, cuando los técnicos del Ayuntamiento inspeccionaron el avance de la obra apreciaron que lo construido no se ajustaba a la autorización municipal debido a que la estructura, totalmente completada, contaba ya con cuatro plantas (al margen de sótanos). La aprobación de este cambio en el planeamiento del sector APA-9 supone validar una obra que, según los informes municipales, fue ejecutada con dos alturas más de las autorizadas.

Este trámite ya trató de llevarse a cabo hace justo un año, en julio de 2024, pero que fue anulado después de que el Ayuntamiento detectase irregularidades en la construcción del citado hospital. En ese momento, el ejecutivo municipal advirtió a la mercantil promotora de las anomalías detectadas las obras, que entonces ya llevaban más de un año y medio en marcha.

Compensación económica y sanción

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, destacó a través de un comunicado que esta aprobación "no exime a la empresa responsable de la obra", MPT Alicante, del "pago de una sanción por las irregularidades urbanísticas cometidas al ejecutar obras al margen de la licencia concedida en 2022". En marzo de este año, el Ayuntamiento adelantó que la sanción no se concretará hasta que se cierre la tramitación urbanística y se determine el grado de infracción. Y es que, la construcción del hospital privado sin las licencias necesarias motivó la apertura de dos expedientes por parte del Ayuntamiento: uno sancionador y otro de restauración de la legalidad urbanística.

La propuesta contempla, además, una compensación económica de 785.000 euros de la empresa al Ayuntamiento por el incremento de edificabilidad derivado de la modificación. Esta compensación será destinada al Patrimonio Municipal de Suelo, y se sumará a la sanción económica que se determine en el futuro.

Críticas a la modificación

La aprobación del cambio en la comisión de Urbanismo no ha estado exenta de controversia. Para el grupo municipal socialista, este proyecto es una “modificación a medida” que responde a los intereses del equipo de gobierno del PP. Ana Barceló, portavoz del PSOE, indicó que "este proyecto es un traje a medida del señor Barcala. Nosotros seguimos peleando porque nos parece que se ha saltado la legalidad. No podemos permitir que la ciudad de Alicante se vea afectada por este tipo de modificaciones sin contar con todas las autorizaciones necesarias. No podemos aceptar que sea después, cuando ya se ha construido, cuando se modifique el planeamiento para encajar la obra en la normativa", afirmó Barceló

Por su parte, la concejala de Compromís, Sara Llobell, se mostró igualmente en contra de la propuesta. "El PP continúa con su afán de legalizar las dos plantas adicionales del hospital privado de Vistahermosa. Este procedimiento es completamente irregular. El expediente está tramitándose a toda velocidad, y no podemos más que votar en contra", aseguró Llobell, subrayando el carácter "irregular" del proceso y cuestionando la celeridad con la que se ha tramitado la modificación.

Benalúa

Asimismo, la Comisión de Urbanismo ha aprobado de forma definitiva la Modificación Puntual Nº2 del Plan de Reforma Interior Benalúa Sur, que permitirá destinar una parcela municipal ubicada en la calle Isabel la Católica, 31, a la construcción de un edificio intergeneracional, aunque el proyecto aún no cuenta con presupuesto asignado en las cuentas de este año. La iniciativa ha contado con el respaldo de PP, Vox y Compromís, mientras que el PSOE se ha abstenido. La parcela pasará de estar calificada como equipamiento administrativo-institucional a equipamiento público, lo que abre la puerta a usos sociales aún por definir.

El futuro edificio, que toma como referencia el modelo desarrollado en la Plaza América por el Patronato Municipal de la Vivienda, prevé que su planta baja y primera se destinen a equipamientos dotacionales, mientras que las plantas superiores se dedicarán a viviendas en régimen de alquiler protegido, orientadas a colectivos desfavorecidos o en situación de vivienda colaborativa. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, valoró positivamente el consenso alcanzado y señaló que esta modificación "es el punto de partida para poder desarrollar un proyecto que tendrá un gran impacto en la ciudad y beneficiará a un gran número de alicantinos".

Garbinet Norte, Montepino y Agua Amarga

La sesión también ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Compromís, la Modificación Puntual Nº2 del Plan Parcial del Sector II/10, Garbinet Norte. Esta medida permitirá implantar usos terciarios como oficinas y equipamientos en las plantas bajas de las zonas edificables de dominio privado. Además, se elimina la prohibición del uso dotacional. La propuesta cuenta con todos los informes sectoriales preceptivos favorables y no ha recibido alegaciones durante su exposición pública.

Además, se han aprobado por unanimidad las correcciones técnicas a la Modificación Puntual Nº45 del PGOU, necesarias para permitir la instalación de un nuevo depósito de agua desalada en Montepino, tras las observaciones de la Generalitat, tras el apoyo del PP, Vox y Compromís y la abstención del PSOE. Por último, también ha salido adelante la modificación del planeamiento en el sector Agua Amarga, con el apoyo de PP y Vox y la abstención de PSOE y Compromís. Esta reforma amplía los usos compatibles en la zona comercial-hotelera —incluyendo oficinas, dotacional y terciario especial— sin aumentar ni la edificabilidad ni la altura permitida, con el objetivo de dotar de mayor versatilidad funcional a esta área.