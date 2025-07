En la calle con dos niños teniendo casa propia en Alicante

La vida de la alicantina Laura Pérez es una odisea. Se separó en mayo de 2024 tras 14 años de relación con el padre de sus dos niños y, tras un juicio rápido, explica que la jueza le dio a ella la custodia de los hijos que tuvieron, que cuentan con 8 y 10 años.

A pesar de dejar a los menores al cuidado de ella como madre y de que dictó una orden de alejamiento de los tres de su expareja y padre, respectivamente, el juzgado le permitió permanecer a él (que está pendiente de juicio por malos tratos) en la casa familiar porque Laura tiene otra casa en propiedad pero "nos quedamos en la calle» pues la tenía alquilada y no podía hacer uso. Contactó con la inquilina para que dejase el piso a la conclusión del contrato sin éxito; esta ahora es inquiokupa, mientras la propietaria y sus hijos permanecen en casa de una amiga. Es decir, no puede hacer uso de la vivienda por la que está hipotecada.

«En ningún momento se ha prestado atención al cuidado de ellos, nadie ha hecho nada por esos niños» Laura Pérez — Madre

Injusticia

La mujer considera una injusticia que sea él quien permanece en la vivienda familiar y la «tirasen a la calle en 24 horas» con sus niños a pesar de la medida judicial que no permite al hombre acercarse a ninguno de los tres. «En ningún momento se ha prestado atención al cuidado de ellos, nadie ha hecho nada por esos niños», lamenta la madre, que incide en que les dejaron prácticamente en la calle teniendo orden de alejamiento de la persona que se queda con la casa familiar. «La vivienda obviamente tendría que ser para los niños, para que estén bien y tranquilos», afirma.

El único proceso que ha habido por ahora en este caso se ha saldado con sentencia firme de guarda y custodia de los niños, que ha sido definitivamente para la madre . Él ha tenido que empezar a pagar manutención a los menores con fecha límite hasta el 31 de agosto para hacer efectiva su deuda acumulada o tendrá que abandonar la citada vivienda familiar, que le fue entregada inicialmente en el juicio rápido, para que puedan vivir sus dos hijos junto a su madre, explica la mujer.

El periplo judicial de Laura Pérez es doble. Aparte del juicio con su expareja, también ha denunciado ante el juzgado, para que se marche, a la inquilina de la casa que es propiedad exclusivamente de ella.

"Lo más triste es que no prevalezca el bien de unos niños" La afectada, que aporta la denuncia ante el juzgado contra la inquilina, quiere «hacer públicas las injusticias que se comenten en estos temas tan delicados. Nos intentan hacer creer en todo momento que vamos a estar apoyados, guiados y amparados pero nada más lejos de la realidad. Lo más chocante y triste es que no prevalezca el cuidado y el bienestar de unos niños que han sufrido tanto. Es algo que no se debería permitir jamás», afirma la mujer, que era autónoma cuando comenzó el proceso y que pidió ayudas pero ninguna le fue concedida. Lo que más le preocupa son sus hijos, dos niños bastante pequeños que «están sufriendo una situación que ningún menor debería atravesar y que necesitan una estabilidad para su desarrollo y bienestar emocional». También hace hincapié en la demora en que se adjudiquen los abogados de oficio. Su lucha persigue el bienestar de sus hijos y darles una vivienda en la que hacer una vida normal, máxime disponiendo de un recurso como es un piso en alquiler, recuperando su disfrute, al no poder disponer de la casa donde se criaron los menores.

El desalojo no está siendo fácil y avanza muy lentamente. «La inquilina se ha declarado vulnerable y ha pedido un abogado de oficio y como hay listas de espera de seis meses para que se lo den todo se retrasa más. Y tiene también dos niños», aunque adolescentes, «por lo que seguro que se lo dan (al letrado). Hasta entonces el juicio está parado. Yo sigo en la calle sin juicio y sin nada. Necesito recuperar mi casa pero la justicia es muy lenta».

Surrealista

La mujer considera «surrealista todo, porque encima me pasó en junio (del año pasado) ya con los dos niños, que son pequeños, sin colegio. Obviamente, nos tuvimos que ir a casa de mi madre, pero yo no podía casi trabajar. Y me decía, ¿cómo puede ser esta pelota que se ha hecho en un momento por atreverme a dejar de estar aguantando tantos años un maltrato?». Ahora están viviendo en casa de una amiga. Mientras tanto, la inquilina solo le hace pagos parciales. En junio de 2024 le dejó de pagar regularmente, explica, y en dos meses no recibió ni un euro.

Cuando interpuso la orden de desahucio «me empezó a dar la cantidad que ella quiere y mientras tengo que hacer frente a los recibos del préstamo. Necesito que se agilice pero ahora me dicen que tengo que esperarme a que tenga un abogado de oficio».

Añade que la mujer le ha dicho que no piensa marcharse, y «que le busque yo algo para irse. Una chica que lleva diez años alquilada en el piso y que conoce todo mi caso y que mis hijos y yo no tenemos nada». Por el piso, una urbanización con piscina, le cobraba 700 euros.

Otra imagen de Laura Pérez / Rafa Arjones

Demanda de desahucio

Hace justo un año, Laura Pérez presentó la demanda de desahucio y dio dos meses a su inquilina para marcharse enviándole un escrito de su abogado, a lo que contestó explicando que "hasta que no acabase el contrato nada. Mi abogado dijo que tenía que esperarme y en noviembre puse la denuncia de desahucio porque era cuando vencía el contrato. Desde entonces está paradísimo, nadie hace nada, ni me dan fecha ni nada y ella ahí sigue, se ha quedado dentro de okupa. Tengo un desahucio que va muy lento y nos hemos metido en el verano. Necesito mi vivienda porque estamos en la calle, mis hijos y yo, teniendo una casa en propiedad. Nada tiene sentido».

Han pasado ocho meses y no hay novedad.