Más de 30 errores ortográficos en exámenes de las últimas oposiciones a docente

Más de 18.000 opositores se presentaron a finales de mayo a las pruebas del proceso selectivo de la oferta pública de empleo de Educación para acceder a cuerpos docentes de Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), Música, Artes Escénicas, Plásticas y Diseño en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Generalitat pretendía cubrir 1.607 plazas del proceso selectivo. Para ello se convocaron más de 300 tribunales para evaluar, de media, a unos 60 aspirantes que se jugaban un puesto en la función pública de la Generalitat.

Según los datos aportados por la Conselleria de Educación, durante el proceso selectivo aprobaron la primera prueba 2.646 personas (934 de Alicante, 229 de Castellón y 1.483 de Valencia); y la segunda prueba 2.121 (767 de Alicante, 198 de Castellón y 1.156 de Valencia). Es decir, aprobaron el 26,4 % del total.

Las personas seleccionadas en este proceso selectivo son 1.357 (501 de Alicante), 104 de Castellón y 752 de Valencia).

Muchos suspensos

Los sindicatos hablan de un elevado número de suspensos en los recientes exámenes, una tasa "inusualmente alta" y que, según les han reconocido miembros del tribunal, atribuyen a la mala preparación de los candidatos y a errores ortográficos significativos, con pruebas en las que han hallado mas de 30 faltas de ortografía. "Hay muchísimos ceros por faltas de ortografía", explicó de hecho una correctora de Inglés.

En Valenciano y Castellano la situación es muy similar a la ya descrita. Faltas de ortografía por parte de una persona que pretende dedicarse a la enseñanza. "Al final los cursos pasados estabilizaron a muchísimos interinos, y lo que hemos visto ahora es que viene gente muy joven recién salida de la facultad que no sabe lo que es un proceso de oposición. El nivel ha bajado drásticamente por eso", asegura esta correctora.

Aluvión de reclamaciones

Se espera un aluvión de reclamaciones. Las redes sociales de los principales sindicatos educativos, como el STEPV, rebosan comentarios de opositores quejándose de la supuesta dificultad de la prueba o incluso la mala praxis de los tribunales. "En mi tribunal éramos 63 y han aprobado 3", cuenta una opositora. En otros tribunales de asignaturas como Inglés han aprobado 5 de 60 personas que se presentaron.

La nota media ha sido muy baja y los tribunales también han destacado la mala redacción de los opositores, lo cual ha reducido todavía más la calificación hasta el punto de que muchos de los aspirantes ni siquiera van a hacer media (que computa a partir del 2,5).

"No puede ser que los futuros formadores de estudiantes escriban con faltas de ortografía. No es de recibo", afirma una correctora.

STEPV no ha realizado todavía estudios de la cifra de aprobados porque "la semana pasada conselleria no parada de actualizar los listados", apunta desde el sindicato Marc Candela.

Cero aprobados en algunas especialidades

Carmen Soria, responsable de Educación de CC OO en L'Alacantí-Les Marines, explica que "ha habido tribunales que no aprobaron a nadie en alguna especialidad. Miembros de los tribunales nos han dicho que se notaba que había muchos candidatos que no estaban para nada preparados y otros con un nivel de redacción que no era bueno o con faltas de ortografía".

El sindicato ha tramitado medio centenar de reclamaciones de notas desde Alicante "y muchas no se han atendido pero no he visto los exámenes. No sé quién tiene la razón pero ha habido muchos suspensos y siempre los hay. Valorar que los tribunales se han portado mal o que la gente estaba mal preparada....creo que habrá de todo. Siempre hay casos de algún miembro de tribunal que se pasa un poco con la gente y tribunales que se quejan de la actitud de los opositores".

Desde los tribunales han asegurado a los sindicatos que "el nivel es cada vez peor y que, aunque es cierto que había exámenes que de contenido estaban bien, qué menos que no tengan falta de ortografía. Nos han llegado a comentar que alguno tenía más de 30". "Si en Bachillerato y en la Universidad te dejan aprobar con falta de ortografía, no podemos culpar tampoco al que sale".

Rigurosos

Javier González Zurita, responsable de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos PV, señala que "es cierto que hablamos de un proceso selectivo y los tribunales han sido rigurosos. Los problemas principales de esta oposición, y que se vienen arrastrando desde hace ya varias convocatorias, son los que han tenido los tribunales para desarrollar su trabajo, que han provocado que tengan que compatibilizar con la finalización del curso, generando dos y tres jornadas diarias, de 8 a 21 horas, trabajando en lugares (centros educativos) no acondicionados para realizar adecuadamente este trabajo adicional".

UGT considera necesario abordar con el Ministerio de Educación y las autonomías un nuevo sistema de ingreso y acceso en la función pública docente más objetivo "y que a la vez permita la selección de los mejores profesionales para responder a los retos y desafíos que tiene nuestro sistema educativo en el siglo XXI".