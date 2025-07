El gobierno de Barcala ante la petición de más refugios climáticos: "la superficie arbolea ha crecido un 30 % en seis años"

La respuesta del equipo de gobierno del PP no se ha hecho esperar ante el manifiesto de casi medio centenar de asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos que reclaman medidas urgentes para proteger a la población frente a las olas de calor en Alicante. El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, salió al paso este martes tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno de estas demandas señalando las actuaciones que, según defiende, ya se están llevando a cabo desde el Consistorio.

"La respuesta por nuestra parte es bastante sencilla: desde que gobierna el PP, la superficie arbórea de la ciudad ha crecido un 30 %", señaló Villar, quien insistió en que "nadie puede discutir que no se están haciendo actuaciones de implantación de arbolado y mejora climática en la ciudad". El concejal subrayó que ese aumento en la masa verde es un "dato innegable", aunque, según apuntó, "ni siquiera con los datos oficiales nos lo reconocen".

La apuesta del Consistorio: árboles y sombra

Villar ha asegurado que las líneas de trabajo del equipo de gobierno del PP en materia de adaptación al cambio climático pasan también por "la implantación de toldos y sombrajes" en distintos puntos de la ciudad. Una medida que, ha reconocido, se está desarrollando junto al grupo municipal Vox, socio de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante. Precisamente, la posible instalación de nuevos toldos en barrios como San Agustín, Rabasa o el Casco Antiguo, Villar ha explicado que aún se está analizando su viabilidad con las concejalías correspondientes. "Hasta donde yo conozco, se está viendo con las concejalías correspondientes para ver las ubicaciones específicas y viendo a ver si son viables, pero no puedo confirmar si se está concretando el punto", afirmó.

En este sentido, el concejal de Sostenibilidad Ambiental puso como ejemplo el caso de los toldos instalados en Tabarca, una actuación que ha generado debate y en torno a la cual, según indicó Villar, "hasta cuatro asociaciones están pidiendo que los mantengamos".

No obstante, el edil también ha reconocido que aún no puede concretar qué medidas se están impulsando en otras áreas del Consistorio en lo referente a la creación de nuevos refugios climáticos. "En cuanto a crear nuevos refugios climáticos, no te puedo decir las actuaciones concretas que cada concejalía está llevando a cabo. Nosotros estamos trabajando para mejorar la ciudad y que se encuentre mejor adaptada a los cambios que se están dando en el tema climático, pero a niveles puntuales no te podría decir qué está encima de la mesa en cada concejalía", admitió-

Las demandas vecinales

Frente a esta respuesta institucional, las asociaciones firmantes del manifiesto denuncian la falta de acción del Ayuntamiento frente a los efectos del cambio climático. En su comunicado, reclaman la creación urgente de refugios climáticos gratuitos, accesibles y distribuidos por toda la ciudad, especialmente en las zonas más vulnerables.

Entre las medidas que proponen también figura la ampliación de horarios de centros municipales, bibliotecas y otros espacios públicos refrigerados, así como la creación de una red de centros de día y centros sociales comunitarios públicos, dignos y bien dotados, ubicados a menos de quince minutos a pie de cualquier vecino.

Además, exigen una mayor cobertura vegetal con más árboles y zonas verdes, que ayuden a mitigar las altas temperaturas y a mejorar la calidad de vida urbana. Estas propuestas, argumentan, no solo son necesarias, sino urgentes, para garantizar la seguridad y la salud pública ante la amenaza creciente del calentamiento global.