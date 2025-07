Los recibos del tasazo de la basura llegan a Alicante

Los recibos del tasazo de basuras han comenzado a llegar a los vecinos de Alicante. Los primeros fueron emitidos el pasado 23 de julio, y aquellos contribuyentes que no tengan el pago domiciliado disponen hasta el 22 de diciembre para abonarlo en periodo voluntario.

Este año, la tasa llega con polémica: el importe ha sido recalculado en función de los metros cuadrados y el valor catastral de cada vivienda, lo que ha provocado un fuerte incremento respecto al año anterior. En algunos casos, el recibo se ha triplicado.

La necesidad de rehacer los cálculos ha provocado que, a diferencia de años anteriores, esta tasa no se haya incluido junto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo plazo de pago ordinario fue del 15 de marzo al 30 de junio.

Para informar de esta situación, se prevé que los vecinos reciban próximamente una notificación en sus domicilios. No obstante, desde el Consistorio advierten: quien no reciba el aviso deberá ponerse en contacto con el Ayuntamiento para solicitar su recibo. La ausencia de comunicación no exime del pago de la tasa.

Cambio en los importes

A finales del pasado año, el Ayuntamiento de Alicante aprobó el incremento del recibo de la basura, con el aquel los alicantinos pagarán este 2025 hasta tres veces más por la recogida y tratamiento de residuos.

Los residentes de Alicante verán cómo las cuotas experimentan una subida que, en general, duplicará o triplicará el coste anterior. El importe del recibo dependerá, principalmente, del tamaño de la vivienda (que ahora pasa de dos a tres tramos) y de su valor catastral (antes dependía de la ubicación del piso) pero el incremento de precios lo notarán especialmente las viviendas de menor tamaño, por lo general.

Los propietarios de pisos pequeños (menos de 60 metros cuadrados) y con menor valor pasarán de pagar 22 euros, como han hecho hasta ahora, a tener que hacer frente a casi 70. Los pisos de menor tamaño, pero con el máximo de valor catastral, pagarán a partir de este año 134,67 euros.

En el caso de las viviendas medianas, aquellas de entre 61 y 90 metros cuadrados, el importe del recibo irá desde los 77,41 euros a los 142,23. Mientras que para las propiedades más grandes, las de más de 91 metros cuadrados, el próximo cobro de la tasa se situará en función de su valor catastral entre los 80,12 y los 144,94 euros cuando hasta ahora el recibo de mayor importe no superaba los 57 euros. Así pues, las viviendas con mayor tamaño y valor catastral verán como su factura se incrementa en casi 90 euros.