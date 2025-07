El Ayuntamiento de Alicante intenta poner coto a la proliferación de racós jóvenes en Hogueras

Alicante intentar poner límites a la proliferación de racós jóvenes y vincula su número a la categoría del monumento plantado por cada comisión. Así lo anunció este miércoles la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, durante la asamblea de cierre de ejercicio de la Federació de Fogueres, en una medida que afectará directamente a casi una veintena de comisiones que actualmente cuentan con varios espacios festivos en la ciudad.

La nueva normativa, que implicará una modificación en la ordenanza municipal, establece que para mantener dos racós será necesario plantar, como mínimo, en Segunda categoría. Aquellas hogueras que deseen conservar dos racós y mercadillo deberán subir a Primera categoría, y las que quieran crecer hasta tres racós y mercadillo, tendrán que estar en la Categoría Especial. Es decir, los ingresos generados por los racós jóvenes deberán revertir directamente en el monumento. Asimismo, se prohíben los mesones-bar en todas las comisiones.

"Queremos que el esfuerzo que se hace para montar los racós se refleje también en los monumentos, que son el corazón de la fiesta", explicó Cutanda, quien recordó que esta medida responde también a la necesidad de proteger la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con la que cuenta la Fiesta.

Reunión con los afectados

La decisión fue comunicada previamente en una reunión encabezada por la concejala de Fiestas y las comisiones afectadas: Óscar Esplá, Calvo Sotelo, Alfonso El Sabio, Diputació-Renfe, Hernán Cortés, Plaza de Santa María, Explanada, Gabriel Miró, Carrer Sant Vicent, Passeig de Gómiz, Ruperto Chapí, San Blas, Gabriel Miró, San Fernando, Benalúa, Mercado Central, Puente Villavieja, Rambla de Méndez Núñez, Sant Blai de Baix y Monjas Santa Faz.

Cutanda defendió que la medida busca mantener el equilibrio entre el carácter festivo y la protección patrimonial. "La ciudad ha crecido y con ella la fiesta, pero no somos tantos inscritos como nos gustaría. Participan activamente 10.000 personas, pero en Alicante vivimos 350.000. Hay que escuchar a todos", apuntó, insistiendo en que la ordenanza pretende evitar que se desvirtúe el modelo tradicional: "Se han solapado cultura y tradición de los monumentos con el montaje de racós".

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, respaldó la medida señalando que la Generalitat ya había advertido sobre el riesgo de incumplir la normativa del BIC: "Estábamos rozando el peligro. Algunas hogueras ya han recibido inspecciones". Olivares apeló a la responsabilidad de las comisiones y pidió ambición: "Si ingresamos dinero, hay que invertirlo en la hoguera. No podemos permitir que nos den poco a cambio de mucho. Hay que negociar bien y trabajar ya en subir de categoría". Olivares también insistió en que el trabajo debe empezar de inmediato: "Nadie quiere que baje ninguna de las citadas. Somos un gran colectivo y tenemos fuerza para hacer las cosas bien".

Subvenciones

Otro tema que generó inquietud entre los asistentes fue el retraso en los pagos de las subvenciones por parte del Ayuntamiento. Cutanda quiso zanjar algunos de los rumores que estos días corrían por los chats de los festeros: "No es un problema económico del Ayuntamiento. Las subvenciones están bloqueadas para ese fin y no se pueden usar en otra cosa. Pero si no se presenta bien la documentación, no se puede pagar". Según la edil, de las 91 hogueras que solicitaron ayudas, 40 ya están abonadas, cinco no han enviado documentación, y 25 están en proceso de subsanación.

"Presentar una subvención es complicado, lo sé, no somos economistas, pero si no se hace correctamente, los tiempos se dilatan. Hay casos en los que las facturas no coinciden con el presupuesto presentado o no están firmadas", explicó Cutanda, quien reconoció a preguntas de los festeros que este año la Concejalía de Hacienda se había puesto más exigente con algunos conceptos. Cutanda también aclaró que las ayudas a las barracas están en proceso y que aquellas que han presentado bien la documentación podrán cobrar más rápido.

Sin Cremà específica para las barracas

Sobre la polémica surgida a raíz de la prohibición de la cremà específica de barracas durante la noche del fuego, Cutanda se escudó en errores de los barraquers para justificar la situación. "Lo que no puede ser es que, porque unos no cumplan, lo paguemos todos. Las barracas deben cumplir el perímetro de seguridad como todos", apuntó.

La concejala quiso cerrar el debate asegurando que no habrá regulación específica para la cremà de las barracas. "Ya están contempladas en la ordenanza. Las comparaciones con las hogueras están fuera de lugar. Cada uno tiene su forma de ver la fiesta, pero hay que asumir las propias responsabilidades. Soy hija y nieta de barraquers, pero hay que reconocer que lo que ha pasado este año tendrá consecuencias. Las portaladas quizás deban trabajarse de forma diferente, pero no vamos a menear un avispero porque alguien no haya hecho su trabajo", añadió Cutanda.

Fiesta 2026: menos música por la tarde

De cara a las próximas Hogueras, la edil de Fiestas avanzó que ya se trabaja para que en 2026 sean "las mejores de la historia". Una de las medidas previstas es limitar la música por la tarde en los días festivos en el racó de representación institucional, de concesión municipal y ubicado en Federico Soto, después de que se aplicara la medida este 2025 con éxito durante los dos días de la Ofrenda, igualándola a partir del próximo año al mismo horario con el que cuentan actualmente los racós y barracas.

Sobre este tema, anunció que se está revisando con la empresa organizadora para limitar su actividad al horario nocturno, en respuesta a las quejas vecinales. "Ha sido un año tranquilo en lo festivo, quitando alguna cosilla. Agradezco el esfuerzo y la ilusión con la que hacéis fiesta", concluyó Cutanda.

Votaciones

La asamblea de cierre del ejercicio festero también sirvió para presentar el balance del presupuesto de 2024-25, que supone una reducción del superávit de las cuentas, pasando de 63.120 euros a 33.491 euros, tras cerrar el curso con pérdidas frente a lo previsto. El documento se aprobó con todos los votos a favor, salvo una abstención. Por unanimidad salió adelante el programa de actos para el ejercicio 2025-26.