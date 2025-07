Terrazas con vistas a la basura en el Casco Antiguo de Alicante

Terrazas a pie de contenedor. La calle San Pascual, una de las vías principales de acceso al Casco Antiguo y a pocos pasos de la Concatedral de San Nicolás, es uno de los puntos más turísticos de Alicante. Pero desde hace unos meses el ambiente que debería caracterizarla se ha visto deslucido por una situación que parece no tener solución: seis contenedores de basura se han instalado junto a las terrazas de bares y restaurantes dejando, además, poco espacio para el peatón.

Estos contenedores de basura, cubiertos desde hace un par de meses por unas "cajas" decorativas, colocados justo al lado de las terrazas, lejos de pasar desapercibidos, se han convertido en el principal obstáculo para los establecimientos de hostelería. Juan Pérez, uno de los dueños de los bares de la zona, explica que su principal problema durante estos meses ha sido la proximidad de los contenedores con la terraza. "No solo es una cuestión de estética, sino que los olores y la insalubridad se han convertido en una pesadilla. La gente tira basura las 24 horas del día, y esto provoca que los clientes se levanten a los pocos minutos de haberse sentado".

"No solo es una cuestión de estética, sino que los olores y la insalubridad se han convertido en una pesadilla" Juan Pérez — Hostelero

Los dueños de bares y restaurantes en la calle San Pascual llevan meses solicitando al Ayuntamiento que reubique los contenedores. "Hemos pedido a Medio Ambiente y a Limpieza que los trasladen a la calle San Andrés, donde estaban antes, pero nos dicen que no pueden hacerlo. La respuesta es siempre la misma: ‘No se puede’", comenta Pérez, que destaca como "los clientes no quieren quedarse en nuestras terrazas cuando huelen la basura. Es un negocio nuevo y, aunque nuestra terraza podría ocupar más espacio, no podemos moverla para que los clientes estén cómodos porque los cubos están ahí", añade.

Impacto para hosteleros y vecinos

La situación empeora aún más cuando se habla de las consecuencias de esta situación. "Es un problema único de Alicante", comenta Cyril Lamoure, otro hostelero de la zona que lamenta la situación: "He trabajado en varios países y jamás he visto algo como esto. Tener seis contenedores de basura a unos metros de tu terraza, en una zona tan turística, no tiene sentido".

"Con 35 grados y humedad al 80%, los olores son insoportables. Y los turistas lo sienten inmediatamente" Cyril Lamour — Hostelero

Para Lamoure, la combinación de calor y humedad durante el verano hace que la situación sea aún más insoportable. "Con 35 grados y humedad al 80%, los olores son insoportables. Y los turistas lo sienten inmediatamente", comenta. Según él, no es solo una cuestión de los hosteleros: "Esto afecta a todos, desde los negocios a los vecinos hasta a la imagen de la ciudad".

"Detrás de los contenedores, los turistas y algunos transeúntes usan la zona como un meadero. Es algo constante" Juan Senent — Vecino

Precisamente, los vecinos también lamentan las consecuencias de convivir junto a estos contenedores. Juan Senent, un vecino del casco antiguo, explica como en el barrio "nadie respeta los horarios. Los turistas dejan la basura fuera, creando un desastre". Además, la acumulación de residuos genera un ambiente insalubre no solo por los olores, sino también por el uso de la zona como baño público debido a su ubicación. "Detrás de los contenedores, los turistas y algunos transeúntes usan la zona como un meadero. Es algo constante", denuncia Senent.

Compromís exige soluciones

Ante este panorama, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, anunció una campaña de recogida de firmas para exigir una solución urgente a este problema. "La zona del Casco Antiguo, declarada conjunto protegido, está siendo víctima de una pésima gestión de los residuos. Los contenedores desbordados están ubicados junto a terrazas y portales, y afectan gravemente a la imagen y salubridad de la zona", afirmó Mas. Desde Compromís, han solicitado un cambio inmediato en el sistema de recogida de residuos y han propuesto la implantación de un sistema de contenedores de quita y pon, que liberen las calles del casco histórico durante el día.