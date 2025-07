“Volvió a ser pequeña”: la reacción de una anciana de 95 años al reencontrarse en Alicante con su hermana menor emociona a todo Instagram

Hay vídeos que no necesitan palabras para tocar el alma. Uno de ellos ha conquistado Instagram en las últimas horas: el momento en que una mujer de 95 años recibe por sorpresa en Alicante la visita de su hermana menor, que viajó desde Zaragoza y a quien llevaba tiempo sin ver. La escena, grabada por la nieta (@mariamonlo) y compartida en su perfil, acumula más de 63.000 “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios conmovidos que aseguran haber llorado con el reencuentro.

En el vídeo se observa cómo la mujer, con paso lento pero firme, avanza con su carrito de apoyo sin sospechar que, a escasos metros, le espera un pedazo de su propia historia: su hermana. En cuanto la reconoce, su rostro se transforma. Grita, llora, ríe, extiende los brazos y se funde con ella en un abrazo que parece detener el tiempo. Como dice uno de los comentarios más celebrados: "Volvió a ser pequeña".

La espontaneidad del gesto, la pureza del vínculo y la carga emocional del momento han tocado una fibra universal. Las redes se han llenado de mensajes de personas que se han visto reflejadas en ese abrazo. "Abuelas? Yo solo veo dos niñitas que se echaban muchísimo de menos", escribió una usuaria. "Un día más llorando en Internet", compartió otra. La lluvia de corazones y emojis llorando confirma lo evidente: esta escena ha atravesado pantallas y ha llegado directo al corazón de miles.

"Se me ha metido una hermana en el ojo"

El clip ha despertado recuerdos, anhelos y confesiones. Hay quien revive a través de él reencuentros similares vividos en su familia, y quien lamenta no haber podido tener uno. "Así festejaba mi madre cuando veía a su hermana Antonia. Ahora ya no está… cuánto te echamos de menos, mamá", escribió un usuario. "Se me ha metido una hermana en el ojo", bromea otro con ternura.

Pero el vídeo no solo remueve emociones; también lanza una pregunta implícita: ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo sin ver a quienes amamos? "Esos años de distancia no vuelven", comenta alguien, con la lucidez que da la nostalgia.

Entre los miles de mensajes hay algo que se repite con fuerza: el amor entre hermanos es inquebrantable, puro y eterno. Y aunque el tiempo pase, la memoria compartida —los juegos de infancia, los secretos, las risas— permanece intacta. A veces, todo lo que se necesita para volver a sentirla es un abrazo. Este vídeo lo demuestra.