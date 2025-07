Las comisiones rechazan la nueva norma que limita los racós y elimina los mesones en las Hogueras de Alicante

La nueva normativa municipal que limita el número de racós según la categoría del monumento y prohíbe los mesones ha provocado un profundo malestar entre las comisiones de Hogueras de Alicante. La medida, anunciada este miércoles por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en la asamblea de cierre de ejercicio, ha caído "como un jarro de agua fría" en la mayoría de comisiones consultadas por este diario, que lamentan la falta de diálogo y el perjuicio económico que supone para aquellas hogueras con menor presupuesto.

A partir de 2026, solo podrán disponer de dos racós las comisiones que planten, como mínimo, en Segunda categoría. Para tener dos racós y mercadillo se exigirá estar en Primera, y para tres racós y mercadillo, en Especial. Además, se prohíben los mesones-bar en todos los distritos. “Se trata de poner en valor el monumento, regular los espacios públicos y adecuar la superficie de las instalaciones lúdicas vinculadas a cada foguera”, justifica Cutanda, antes de añadir que “a partir de ese año se valorará el impacto de cara a los años posteriores”.

Sin embargo, las comisiones consideran que esta medida puede poner en jaque su supervivencia. Saray Saiz, presidenta de Passeig de Gómiz, una comisión que ha plantado este año en Tercera categoría y pensaba bajar a Quinta el próximo, no oculta su malestar: “Estamos bastante disgustados. Esto perjudica a las comisiones más humildes. Nos obligan a plantar en Segunda y eso no es asumible”. En la misma línea se expresa Adam Belkassem, presidente de Puente Villavieja: “Tendríamos que triplicar el presupuesto y eso es inviable. Nos hace polvo”.

Desde Benalúa, Manolo Castillo lamenta que la norma se haya aprobado después de que se les concediera un segundo racó para el próximo año: “Plantamos con 35 comisionados y esta nueva medida ha salido de repente. Entiendo que el dinero debe ir al monumento, pero esta norma nos obliga a replantearlo todo”. También María Victoria Guijarro, presidenta de Carrer Sant Vicent, denuncia que no tienen “espacio físico para plantar en una categoría superior” y apostilla que: “Ni los comercios ni los vecinos nos ayudan económicamente. El racó joven es lo que nos da oxígeno”.

Incluso desde comisiones que actualmente están en Primera categoría, pero que tienen mesones, como Alfonso El Sabio, la visión es crítica. Su presidente, Jorge Costa, asegura que la medida les perjudica económicamente. “Si nos quitan el food truck, nos hacen un daño muy grande. El BIC hay que pagarlo pero sin ingresos no se puede”. También desde la Rambla de Méndez Núñez, cuyo presidente Paco Gil preveía subir a Primera dentro de unos años, coincidiendo con el centenario, se lamenta que la norma les “obliga” a bajar a Sexta. “Necesitamos ingresos extras y esto es un paso atrás”, apunta.

Más conciliadora, aunque también crítica, se muestra Chari Palomar, presidenta de Calvo Sotelo: “Nos ha caído como un jarro de agua fría. Todo lo que vendemos en el racó va para el monumento. La intención es seguir plantando en Primera, pero hay que ver cómo lo solucionamos”. Y Manolo García, presidente de Explanada, recuerda que los mesones existen en muchas poblaciones. “No podemos eliminar todo lo que genera controversia. Hay que buscar soluciones, no prohibir”, plantea.

Desde Mercado Central, el presidente, José María Salaberry, sostiene que la medida no les afecta tanto como a otros porque cuentan con margen de maniobra, ya que su idea pasa por convertir uno de los tres racós que tienen en un mercadillo: “Tenemos alternativas y nos hemos puesto a trabajar. Me preocupa más cuidar el BIC, que no se pierda la esencia de la fiesta”.

Aunque en un primer momento se apuntó a que la medida afectaba también a las comisiones de Diputació-Renfe y Plaza de Santa María, sus responsables aseguran que no es así. La primera planta en Especial y no tiene mesón y la segunda ya cumple los requisitos con dos racós sin mercadillo ni mesón y un monumento de Segunda categoría.

El trasfondo económico es clave para entender el rechazo generalizado. Según los baremos de 2025, las hogueras de Especial deben superar los 84.315 euros, las de Primera se sitúan entre los 31.516 y los 82.499 y las de Segunda entre 21.584 y 31.516 euros.

Muchas de las comisiones que se ven afectadas se mueven entre la Tercera y la Séptima categoría, con presupuestos muy por debajo de los exigidos ahora para mantener sus espacios festivos. Los presidentes consultados creen que la medida, aunque busca revalorizar los monumentos, puede dejar en la cuneta a muchas comisiones sin capacidad para subir de nivel.