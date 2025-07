El enemigo está en casa: cómo evitar que el mosquito tigre críe en tu entorno

En verano, con el aumento de temperaturas y la proliferación de pequeños puntos de agua, aparece un visitante no deseado que cada año causa más molestias en los hogares de la provincia de Alicante: el mosquito tigre (Aedes albopictus). Aunque el mosquito común también está presente en zonas urbanas, periurbanas y humedales, el mosquito tigre ha desarrollado una afinidad muy marcada por los entornos residenciales. Es, en términos coloquiales, un insecto claramente “urbanita”.

¿Por qué el mosquito tigre es un problema en Alicante?

Este insecto invasor se ha adaptado especialmente bien al clima mediterráneo y a nuestras ciudades. Necesita muy poca agua para reproducirse —basta un plato de maceta, un bebedero de mascota o una tapa de cubo mal colocada— y no realiza grandes desplazamientos. De hecho, no suele volar más allá de 200 metros desde su punto de cría, lo que significa que si lo ves en tu terraza o dentro de casa, es muy probable que haya nacido en tu propio entorno o en el de tus vecinos más cercanos.

Este insecto invasor se ha adaptado especialmente bien al clima mediterráneo y a nuestras ciudades. Necesita muy poca agua para reproducirse —basta un plato de maceta, un bebedero de mascota o una tapa de cubo mal colocada. / Información

Además, su picadura es especialmente molesta: pica de día, sobre todo al amanecer y al atardecer, y suele hacerlo en tobillos, brazos y otras zonas expuestas. Aunque en España no se han registrado brotes tan relevantes como en países como Francia o Italia, sí se han producido casos autóctonos de dengue en territorios mediterráneos como Cataluña, Murcia o Baleares, lo que refuerza la necesidad de actuar con prevención.

Las limitaciones del mosquito tigre… y cómo aprovecharlas

A pesar de su fama, el mosquito tigre tiene limitaciones claras: no vuela alto, no recorre largas distancias y no necesita grandes charcas para reproducirse. Esto es una ventaja, porque nos permite actuar en su entorno inmediato y cortar el ciclo de cría con acciones muy sencillas:

• Vacía con frecuencia cualquier recipiente que acumule agua (macetas, cubos, bebederos...).

• Guarda los objetos en los que pueda llover dentro o ponlos boca abajo.

• Limpia canalones, sumideros y otros lugares con drenaje deficiente.

• Usa mosquiteras si vives en zonas verdes o ajardinadas.

La responsabilidad compartida

Desde Lokímica, empresa especializada en control vectorial y sanidad ambiental con más de 45 años de experiencia, recuerdan que entre el 60 y el 80 % de los criaderos suelen encontrarse en espacios privados. Es decir, el problema no siempre está en el parque de enfrente, sino en nuestra propia parcela, patio o comunidad de vecinos.

Por eso, además de los tratamientos preventivos que se realizan en el espacio público, es clave contar con la implicación ciudadana. “La lucha contra el mosquito tigre empieza en casa. Y en esta época del año, cada pequeña acción cuenta”, explican desde la compañía, que colabora con numerosos ayuntamientos de la provincia de Alicante para minimizar los focos de cría.

¿Qué hacer si el problema persiste?

Si tras tomar medidas preventivas sigues viendo mosquitos tigre de forma continua o notas un aumento de las picaduras, puede que haya un foco más importante en la zona. En ese caso, lo recomendable es contactar con un servicio profesional especializado.

Desde Lokímica se aplican estrategias avanzadas de control, que incluyen el uso de trampas específicas, tratamientos larvicidas de alta duración, estudios entomológicos personalizados y seguimiento técnico profesional. Porque a veces, para cortar el problema de raíz, hace falta ir un paso más allá.