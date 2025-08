Medio centenar de asociaciones cargan contra el "boom verde" del gobierno de Barcala

Casi medio centenar de asociaciones vecinales, sociales y medioambientales han emitido un manifiesto conjunto en el que cuestionan de manera contundente las declaraciones realizadas esta semana por el vicealcalde y concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, quien aseguró que Alicante vive un "boom verde" con un incremento del "30 % en superficie arbórea desde 2018". Las entidades critican que el equipo de gobierno "esquiva la parte sustantiva" del debate climático urbano y replican con argumentos y datos que, aseguran, reflejan una realidad muy distinta.

"Plantar árboles no basta", denuncian, si no se hace "en los lugares adecuados", si no se "garantiza su mantenimiento", si no se escogen especies que generen "sombra efectiva" y si no se integran estas plantaciones en un "plan global de adaptación climática". Las asociaciones subrayan que Alicante cuenta con un solo refugio climático reconocido, frente a los más de 70 en Murcia, 100 en Málaga o 400 en Barcelona. Esa única instalación, denuncian, un refugio por cada 360.000 habitantes, cuando la media europea es de uno por cada 5.000.

La preocupación de los colectivos firmantes parte de datos oficiales: en 2023, Alicante sufrió más de 70 días con temperaturas superiores a los 34 grados, varias de ellas en forma de olas de calor. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio para la Transición Ecológica recomiendan que las ciudades con más de 100.000 habitantes cuenten con una red pública y gratuita de refugios climáticos accesibles en menos de 10 minutos a pie. Sin embargo, según estudios del Observatorio de Sostenibilidad Urbana, más del 40 % de la población alicantina no tiene acceso a sombra o zonas verdes cercanas. En este sentido, los colectivos recuerdan las palabras del catedrático Jorge Olcina, quien ya advirtió que "Alicante no está preparada para el calor extremo".

Propuestas concretas ante la inacción

Frente a lo que consideran un "discurso triunfalista", las asociaciones aseguran que no buscan la confrontación, sino impulsar soluciones urgentes y con base científica. Entre sus demandas destacan la creación de refugios climáticos municipales, al menos uno por distrito, en bibliotecas, centros sociales, mercados e instalaciones públicas, así como la instalación de zonas de sombra natural o artificial en espacios urbanos especialmente expuestos al sol, como calles, plazas, centros escolares o paradas de autobús.

Además, solicitan ampliar los horarios de edificios refrigerados durante alertas por calor extremo, diseñar un plan de adaptación climática real con participación ciudadana, multiplicar el número de piscinas públicas y establecer una red de Centros de Día públicos para personas en situación de vulnerabilidad, recordando que actualmente solo existe uno, en la Plaza de América.

La respuesta del gobierno local

El concejal Manuel Villar respondió el martes tras la Junta de Gobierno defendiendo las actuaciones del consistorio. "Desde que gobierna el PP, la superficie arbórea ha crecido un 30 %", insistió. Afirmó que “nadie puede discutir que no se están haciendo actuaciones de implantación de arbolado y mejora climática”, aunque lamentó que "ni siquiera con los datos oficiales nos lo reconocen".

En cuanto a la creación de nuevos refugios climáticos, el edil fue menos concreto. "No te puedo decir las actuaciones específicas que cada concejalía está llevando a cabo", reconoció. Aun así, aseguró que desde su área se trabaja para “mejorar la ciudad y adaptarla mejor a los cambios del clima”.

Las entidades firmantes, 48 en total, insisten en que sus propuestas buscan un enfoque integral y riguroso, no una respuesta improvisada. Reclaman una acción decidida que ponga la salud pública en el centro de las políticas municipales y que asuma el reto climático como una prioridad real. "Alicante necesita refugios, sombra, fuentes y medidas efectivas", concluyen. "Porque el calor no es una exageración. Es una amenaza real. Y el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de actuar".