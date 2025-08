Sol y 45 minutos de cola para subir al ascensor del castillo de Santa Bárbara

Colas de hasta 45 minutos para subir al ascensor del castillo de Santa Bárbara. De nuevo sin zonas de sombra. Con la llegada del mes de agosto, y la gran afluencia de turistas, la zona de acceso a uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, el castillo de Santa Bárbara, volvió a colapsar este viernes, como es habitual verano tras verano. Así, en pleno inicio del mes de vacaciones por excelencia, la imagen era la de una larga fila de turistas esperando bajo el sol para acceder a la fortaleza, especialmente con la llegada a la ciudad de dos cruceros con capacidad para más de 10.000 personas.

Los trabajadores del servicio informaban que la espera para acceder al ascensor superaba los 45 minutos, y muchos turistas se veían obligados a soportar el calor, de nuevo, sin ninguna zona de sombra. Ante la situación, se les recomendaba tomar el autobús o ir hacia la parada de taxis para evitar la espera. En los accesos, carteles informativos indicaban que la afluencia de turistas era tan alta que no se aconsejaba unirse a la cola si no se quería esperar tanto tiempo.

Turistas que prefieren esperar... y los que buscan alternativas

A pesar de las recomendaciones y los carteles, muchos turistas decidieron quedarse en la fila, aceptando las largas esperas al sol como parte de la experiencia para llegar hasta el castillo. "Es muy típico de los ingleses hacer cola, así que no nos molesta esperar al sol, estamos muy acostumbrados", comentó Brendan Brown, un turista británico. Naas Patel, su compatriota, coincidió: "Hemos llegado hace diez minutos, el chico nos ha dicho que había bastante cola, pero no nos importa esperar, ya tenemos las entradas".

Sin embargo, algunos visitantes se han sorprendido ante la imagen de las colas al sol para esperar a subir. "Acabamos de bajar en el ascensor porque estábamos arriba. Cuando nosotros subimos, no había tanta gente. Lo primero que hicimos fue buscar una pequeña sombra. Si yo estuviera en su lugar ahora, no me quedaría esperando, pero es lo que hay", relató David Silva, un turista de Portugal.

Otros turistas que se aproximaban al castillo se mostraban indecisos ante la gran cantidad de personas en la cola. "Nos han dicho que el aforo está lleno. Íbamos a subir, pero no hemos subido aún porque estamos viendo si nos merece la pena ponernos a la cola o coger el autobús. O igual nos vamos a comer primero y luego decidimos, no sabemos qué haremos", comentó José Montoliu, un visitante español. María Mario, por su parte, entendía la situación: "Nos han dicho que intentemos volver más tarde. Sabemos que subir al castillo es una de las actividades más importantes que hacer en Alicante, y es algo que puede pasar, así que vamos a ver otras opciones".

Sombras, una solución pendiente

Uno de los problemas que más ha complicado la espera de los turistas es la falta de sombra en la zona donde se forman las colas para subir al ascensor. En 2023, el Ayuntamiento de Alicante intentó paliar esta carencia instalando carpas portátiles para proteger a los turistas del sol, pero este modelo fue retirado alegando razones de seguridad, ya que las estructuras no estaban ancladas al suelo. La concejala de Turismo, Ana Poquet, confirmó en mayo que se está trabajando en una nueva solución, aunque no estará lista este 2025.

Según indicó el equipo de gobierno del PP el pasado verano, la dificultad para instalar sombra en la zona de cola se debe a la normativa que protege el castillo como Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, la Conselleria de Cultura matizó que el área donde se forma la cola no está incluida dentro del BIC, por lo que las restricciones no deberían aplicarse a esa zona, permitiendo la instalación de carpas o estructuras ancladas a los adoquines. A pesar de estas aclaraciones, el proyecto para dar solución a la falta de sombra sigue sin avanzar. Mientras los turistas siguen enfrentando largas esperas al sol.