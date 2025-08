El hilo de Reddit que abre el debate entre los turistas: "La Vila es más «cosy», pero Alicante..."

Depende de si prefieres pasar noches locas de fiesta, mayor tranquilidad con playas cristalinas o un poco de todo con el "plus" de un transporte público mejor conectado. En Reddit, red social al estilo foro muy usada por personas de Reino Unido lo tienen claro: parece ser que el conjunto de la provincia de Alicante les encanta, pero tienen sus preferencias según los planes. Todo ha empezado con una aparentemente sencilla pregunta: "Unos amigos van a pasar las vacaciones en septiembre en Alicante, ¿deberían alojarse en la Vila Joiosa o en El Campello?" .

"Very similar", comenta Rollerama99 al hilo de la pregunta, no sin antes hacer un análisis propio de quien ha visitado mínimo un par de veces la provincia pero, eso sí, poniendo en valor la belleza de la Marina Baixa: "La Vila es más bonita, y está cerca de Benidorm", afirma. "El Campello está más cerca de Alicante y tiene mejor transporte público. No diría que hay muchas diferencias entre ellas. En septiembre hará calor y los dos lugares tiene buenas playas. El Campello tiene probablemente más restaurantes [que La Vila], pero no mucho más. Son muy similares".

Es más 'cosy'

Parece ser que, en general, La Vila ha adelantado por la derecha a El Campello y Alicante en cuanto a estética: "La Vila Joiosa es más 'cosy' [acogedor, cálido] y más familiar o para parejas". Sin embargo, concluye otra usuaria, Alicante ofrece más opciones si buscas ambiente nocturno. De hecho, la usuaria que subraya las oportunidades de fiesta y planes en la capital señala que recomienda quedarse en la zona centro de Alicante.

Con T de "trending" y turistificación

Si algo demuestra una vez más este hilo es, más allá de las polémicas sobre aquellos británicos que se burlan de la turistificación, como ha ocurrido en una televisión de Gran Bretaña y hemos contado aquí, la provincia sigue siendo un punto casi de encuentro para residentes ingleses, galeses, irlandeses y escoceses. Un reciente estudio arrojaba luz precisamente sobre esto, dejando patente que Alicante es uno de los objetivos vacacionales más demandados por visitantes europeos y que la provincia es la favorita para que vienen "from UK".