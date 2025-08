Botellón sin freno en Playa de San Juan

La noche se va apoderando de Playa de San Juan cuando el reloj marca las 22:00 horas de un martes cualquiera. En ella, los primeros signos del botellón son sutiles, hasta que de repente, desde la estación del TRAM, empiezan llegar grupos de jóvenes. Cargan con bolsas de plástico llenas de botellas, hielos y vasos desechables. Se dirigen al parque de la avenida de las Naciones, punto de encuentro habitual para quienes buscan aprovechar las horas previas a su entrada en las discotecas de la zona. A medida que avanza la noche, el parque va ganando actividad.

El botellón no es una novedad en Playa de San Juan, es un fenómeno que se repite todos los veranos. Sin embargo, este año, el fenómeno parece haberse extendido a nuevos límites: los martes. Algo que antes parecía reservado al fin de semana ahora se ha consolidado como una cita semanal en la que los jóvenes, muchos de ellos aún menores de 21 años, se agrupan en busca de la "previa" perfecta antes de su salida nocturna. Este nuevo hábito no pasa desapercibido para los vecinos de la zona, que viven la situación con creciente frustración y que denuncian que no pueden seguir conviviendo con esta situación. Y es que, los puntos de encuentro del botellón cambian según el día de la semana, pero se mantienen constantes desde jueves hasta domingo, al caer la madrugada.

La razón detrás de este cambio radica en la exclusividad que ofrecen algunos locales de ocio. Los martes son el único día de la semana en el que los menores de 21 años pueden acceder a las discotecas más populares de la zona. Esto ha hecho que, especialmente los jóvenes de entre 18 y 21 años, se concentren en el parque, iniciando su noche desde las 22:00 horas para aprovechar la entrada gratuita a las discotecas antes de la 00:30 horas, momento en el que el precio de la entrada asciende a 8 euros con consumición incluida.

Los martes de ellas’ en la playa de San Juan: la nueva excusa para el botellón / Rafa Arjones

El parque como punto de encuentro

Los grupos de jóvenes se distribuyen por el parque buscando los mejores lugares para asentarse. Los más madrugadores consiguen los bancos más amplios y bien iluminados, mientras que los rezagados se acomodan en el muro del hotel cercano, buscando una ubicación más discreta. A medida que avanzan las horas, los jóvenes van llegando en distintos medios de transporte y se agrupan en pequeños grupos de entre cinco y diez personas. Una vez instalados, comienza lo que muchos llaman la "previa". Los jóvenes se decantan por bebidas alcohólicas como ron, ginebra o vodka, mezcladas con refrescos o bebidas energética, mientras se agrupan para socializar y, sobre todo, para beber antes de dirigirse a las discotecas.

Pablo, uno de los jóvenes junto a sus amigos hace botellón los martes explica que acuden a la zona porque "tenemos aquí una discoteca que es gratis los martes, pero en nuestro caso, hoy es para los menores de 21 años". Este joven cuenta que para él y su grupo es habitual acudir a este "botellón" acompañado por sus amigos: "Hemos venido toda la clase del instituto, siempre salimos juntos, somos muy piña".

La asociación de vecinos reclama mayor control para frenar estos encuentros

Junto a él, Iván, otro joven que participa en estos encuentros con sus amigos, también habla sobre el atractivo que tiene este día. "Este es el único día que podemos venir de todo el año, porque esto lo hacen solo en verano y los martes. Todos los martes de verano venimos, no nos perdemos ninguno la verdad. Luego salimos también jueves, sábado y domingo, pero a diferentes sitios, por la zona de la playa. Es lo que toca después de estudiar todo el año", afirma.

Para Paulina, la diversión está asegurada: "Venimos aquí todos los martes. No nos perdemos ni uno, podemos entrar gratis. Solemos venir a las 21.30 horas y nos quedamos bebiendo en este parque hasta las 00.00 horas que es cuando nos vamos a hacer cola para entrar a la discoteca, eso si no viene la policía, que es algo habitual", explica esta joven que asegura que dentro del local de ocio "hace un calor que no se puede ni respirar, nos quedaríamos aquí más tiempo si pudiéramos".

La policía no frena la fiesta

Aunque la presencia de la Policía Local de Alicante no hace esperar en la zona. Pasa una hora del inicio de la "previa", la Policía Local irrumpe en el parque, utilizando coches y motos para rodear el área y evitar que los jóvenes escapen. Los agentes proceden a retirar las bebidas alcohólicas y les indican que abandonen la zona. "Vamos a estar pasando porque la gente llama. Yo acabaría el botellón ya y me iría para dentro", les dicen los agentes a los jóvenes, con intención de mantener el orden tras las llamadas de los vecinos: "Tiradlo todo y no volváis".

La situación genera un ambiente de inseguridad y malestar, impactando negativamente en el descanso de los residentes y en la limpieza de la zona José Caracena — Presidente de la Asociación de Vecinos de Playa de San Juan

Pero aunque las advertencias son constantes, los jóvenes siguen buscando maneras de eludir las normas. Antes de la llegada de los agentes algunos jóvenes logran ocultar las botellas en zonas ajardinadas, esperando que la presencia policial se disipe para continuar con su fiesta. "No nos han quitado la botella, hemos sido listos y la hemos escondido antes de tiempo. No se han dado cuenta. Ahora, cuando se vayan, iremos a recuperarla", comenta Dana, una de las participantes en el botellón.

La repetición de estos episodios ha generado un creciente malestar entre los residentes de Playa de San Juan, quienes afirman estar cansados de llamar a la policía y de no ver avances reales en la erradicación del botellón. José Caracena, presidente de la Asociación de Vecinos de Playa de San Juan, señala la necesidad de un enfoque más eficaz por parte de las autoridades. "La situación genera un ambiente de inseguridad y malestar, impactando negativamente en el descanso de los residentes y en la limpieza de la zona", explica Caracena.

Los comercios y hoteles cercanos han tenido que reforzar la seguridad en sus accesos

La asociación ha solicitado en varias ocasiones una intervención más contundente, que no solo se base en la presencia policial, sino que también contemple sanciones más rigurosas y el fomento de alternativas de ocio saludables para los jóvenes. "Es fundamental establecer un plan de acción que incluya mayor presencia policial, la aplicación rigurosa de sanciones y el desarrollo de alternativas de ocio", añade el presidente de la asociación.

El Hotel Alicante Golf también ha expresado su preocupación por el fenómeno, ya que los botellones afectan a las inmediaciones del establecimiento, con basura, botellas y cristales rotos esparcidos por la zona. Aunque aseguran que no han recibido quejas directas de los huéspedes, sí han tenido que tomar medidas de seguridad adicionales, como colocar barreras en el aparcamiento y aumentar la vigilancia nocturna. "Pedimos que se convierta en una zona de mayor tránsito policial para evitar estas actividades y posibles altercados", indican desde el hotel.

No solo los martes: el fenómeno se extiende

Aunque el botellón de los martes en el parque de la avenida de las Naciones ha adquirido mayor notoriedad, no es el único punto de concentración de jóvenes en la Playa de San Juan. Otros lugares como los parques de la avenida de los Países Escandinavos, el parque de la avenida Pintor Pérez Gil o la zona de ocio de la avenida de Gijón, entre otros, también son habituales puntos de encuentro, como el entorno del barranco del Juncaret. Los horarios de mayor afluencia suelen ser entre las 01:30 h y las 03:00 h, especialmente los fines de semana, cuando los jóvenes se agrupan para beber y socializar.

Caracena destaca que el problema se extiende más allá de las molestias por el ruido y la suciedad. "No estamos en contra de los jóvenes. Al contrario, estamos a favor de ellos. Pero la diversión no debería ser sinónimo de ruido y desorden que alteren la convivencia. Sabemos las molestias que genera y somos conscientes de lo difícil que es controlarlo. Es un problema complejo que nos afecta directamente", subraya. La asociación de vecinos ha solicitado la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Local, pero Caracena asegura que la dispersión del botellón por toda la playa hace muy difícil actuar con eficacia. "Para cubrir todos los puntos en los que hay botellón en el barrio necesitaríamos prácticamente toda la policía aquí, pedimos más refuerzos para cubrir el problema de raíz", señala Caracena. Ahora, además, hay un nuevo día para vigilar: los martes.