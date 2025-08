La falta de especialistas en salud mental en Alicante se agrava por su marcha a la privada

Uno de cada cinco ciudadanos (el 20,6 % de la población) ha precisado en el último año de una consulta por problemas de salud mental. En abril de 2024, eran un 17,8% los que acudieron a recibir atención sanitaria por un malestar psicológico o emocional, según datos de la primera oleada del Barómetro Sanitario de 2025, que realiza el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Es decir, aumenta tres puntos la población que ha necesitado atención por problemas de salud mental en el último año.

En la sanidad pública fueron atendidos el 52 %. De ellos, solo uno de cada cuatro logró cita en un plazo menor de un mes. El 22,5 % tuvo que esperar hasta dos meses y el 21,3 % hasta tres. El 16,7 % aguardó entre cuatro y seis meses. Y el resto, aún más.

La realidad es que la demanda no deja de crecer y choca de bruces con la carencia de especialistas en el sistema público de salud. Al hecho de que son contados se suma que sobre todo los psiquiatras -más que los psicólogos- optan por irse a trabajar a la sanidad privada, donde la lista de espera es menor, aunque también la hay, con demoras en algunos casos de dos meses para una cita, algo impensable años atrás.

Según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), más de un 45 % de los psiquiatras trabajan ya a tiempo completo en la sanidad privada en la Comunidad Valenciana.

Dificultades para contratar

«Faltan especialistas (en la sanidad pública), eso es cierto. Y todo lo que sea insistir en que se necesitan profesionales de psicología y psiquiatría en el sistema sanitario es cierto, justo y viene muy bien», afirma el director general de Salud Mental y Adicciones de la Conselleria de Sanidad, Bartolomé Pérez Gálvez. El experto habla de la alarmante escasez de profesionales de la salud mental y las dificultades para contratar y retener personal debido a los bajos salarios y la escasez de plazas de formación, principales problemas sistémicos que dificultan la contratación de especialistas.

El quid de la cuestión es la falta de especialistas que se achacan a las políticas ministeriales restrictivas desde hace años. «Esto es una bomba que nos explota al final tarde o temprano. No es una cosa de hoy ni de ayer. Si has formado pocos, con el tiempo lo que pasa es que llega un día que dices, ahora te faltan, se te jubilan unos y estás generando pocos».

El director general de Salud Mental añade que el problema está en que «como no se incrementen el número de plazas MIR (médico interno residente) y de PIR (psicólogo interno residente), no puedes. Las comunidades autónomas no paran de reclamarlo. Es endémico, ha sido con este ministerio, con el anterior, y el anterior. Pasa igual en Cardiología y en Endocrinología, y en cantidad de especialidades. Faltan plazas de residentes».

En el caso de los psicólogos clínicos, la Comunidad ha incrementado el doble que el promedio nacional en la última convocatoria. En 2024 se dio a conocer la contratación de 103 para toda la Comunidad (36 para la provincia de Alicante) y de 38 psiquiatras (15 para la provincia).

«Es un titular muy bonito pero quizá lo que falta es tener dos o tres veces más de lo que se tiene. Eso el conseller Marciano Gómez lo ha exigido hasta la saciedad en la Comisión Interterritorial», formada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Convocatoria de 2026

De cara a la convocatoria de 2026, el Ministerio de Sanidad ha ampliado en 74 plazas la oferta de formación sanitaria especializada para la Comunidad Valenciana, de ellas 249 puestos para Medicina de Familia, 28 de Psiquiatría, 26 de Psicología Clínica y 3 para Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. La Generalitat reclama que se flexibilicen las unidades docentes de formación especializada para formar a más médicos.

Oposición a los no especialistas La Sociedad Valenciana de Psicología Clínica, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad Pública y la Asociación de Neuropsiquiatría Profesionales de Salud Mental País Valenciano han presentado a la Conselleria de Sanidad miles de firmas contra la nueva categoría estatutaria para psicólogos/as no especialistas en el sistema de salud que ampare al psicólogo general sanitario.

El representante de la Conselleria de Sanidad piensa que hay que revisar los criterios y ampliar la formación. «Porque cada especialista te tarda años. Formar a un psiquiatra son cinco años, y un psicólogo clínico cuatro. Lo que siembres hoy empezarás a recogerlo dentro de 6 o 7 años y seguirás con agujeros. De ahí viene la bronca que tengo con los clínicos», que se oponen al rol que se le acaba de dar al psicólogo general sanitario en el sistema público valenciano.

Sanidad ha decidido modificar el acceso a la atención en salud mental en la Comunidad, permitiendo que los profesionales con esta titulación, que incluye un máster sin necesidad de hacer especialidad PIR, puedan acceder a plazas en la sanidad pública, dando respuesta a la demanda de asistencia psicológica que requiere la población.

Este profesional está habilitado para realizar investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas en el ámbito de la salud, siempre que no requieran atención especializada. Este profesional se enfoca en la promoción de la salud mental y el bienestar general de las personas, trabajando en la prevención de trastornos y en la mejora de la calidad de vida.

Bartolomé Pérez Gálvez, director general de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat Valenciana / Jose Navarro

«Todo lo que sea insistir que faltan profesionales es cierto, justo y viene muy bien» Bartolomé Pérez Gálvez — Director general de Salud Mental y Adicciones

Autorizado en la privada

Pérez Gálvez lo justifica así: «yo pongo el psicólogo que está autorizado en la privada. Resulta que el ciudadano puede ir a la privada pagando, pero en la pública le vamos a decir que no hay. Es un problema y para mí el más gordo de Sanidad, a nivel nacional. Porque si usted no tiene mano de obra, olvídese. En psiquiatría y salud mental no hay ningún servicio de salud que tenga todas las plazas llenas. Nosotros podemos ser quizás lo que más hemos crecido pero me da igual. El resto les pasa lo mismo, tienen vacantes».

Por ello, no es raro que «se roben» a profesionales entre comunidades. La situación es la misma en todo el país y en todas las especialidades: graduados que renuncian a una plaza MIR por no coger Medicina de Familia, o a una plaza de oferta de empleo público pese a ser un puesto fijo para irse a la privada ante las condiciones de la pública. En salud mental hay, señala el representante de Sanidad, forma de compensar eventualmente con el psicólogo general sanitario, una opción que ya utilizó el gobierno anterior y de la que hacen uso Cataluña, Navarra o Madrid, con lo que van compensando el déficit.

«Nosotros hemos incrementado mucho el número de pacientes atendidos en salud mental haciendo eso pero si no conseguimos que se aumente dos o tres veces el número de residentes vamos a tener décadas de problemas». En salud mental es complicado recurrir a médicos extranjeros, que en otras especialidades sí pueden trabajar manejando el español básicamente. En salud psicológica es muy complicado que el idioma no sea una barrera.