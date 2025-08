¿No te funciona el bonobús en Alicante? Hay cambios que te afectan

Las nuevas tarifas del transporte público de Alicante han generado desconcierto en algunos usuarios esta semana. Pese a que los descuentos están en vigor desde el 1 de julio, las recargas anteriores podían utilizarse con normalidad hasta final de mes. Ya en agosto, aquellos usuarios con viajes recargados hasta el 30 de junio han tenido que canjearlos para adaptarlos a los precios actuales, lo que lleva varios días provocando colas a las puertas de las oficinas del TAM.

Una circunstancia que ha sido anunciada tanto por el Ayuntamiento como por Vectalia, la concesionaria del servicio, pero que ha pillado por sorpresa a algunos usuarios, que han llegado a estar más de una hora esperando para poder hacerse con el nuevo abono de transporte. "He ido a pagar con mi tarjeta y me han dicho que tenía que pagar con dinero por la tarifa nueva", comentaba una mujer en la cola para acceder a las oficinas del TAM. "Como se han renovado las tarjetas, los viajes antiguos han quedado bloqueados y he tenido que venir a renovarla", apuntaba Bárbara Roncancio, otra usuaria.

Desde principios de julio, los bonos destinados a personas menores de 31 años (Jove, Escolar y 4/30) así como el Bono Oro San Vicente, mantienen su descuento de 50%, mientras que los bonos Multiviaje, 30 días y Oro Alicante bonificado pasan a tener un descuento del 40%. En cuanto a los bonos gratuitos para jóvenes menores de 31 años cambian de criterio y únicamente aplican a menores de 14 años, mientras que las tarjetas turísticas pierden el descuento y recuperan el precio previo vigente.

Fecha de caducidad

De acuerdo con el aviso de Vectalia, los viajes de recargas anteriores al 1 de julio podían utilizarse hasta el 31 del mismo mes. Transcurrido ese periodo, en caso de que sigan quedando viajes disponibles en la tarjeta, no se podrán utilizar hasta que no sean canjeados. El proceso de cambio estará activo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y permitirá en convertir los viajes caducados de tarifas anteriores en viajes disponibles aplicando la tarifa vigente. El número de viajes canjeados será aquel que resulte de aplicar la diferencia entre el precio inicial de compra y el precio en vigor.

A partir del 1 de octubre todos los viajes que no hayan sido canjeados se eliminarán automáticamente de las tarjetas.