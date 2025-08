Los niños saharauis en Alicante: cuando ver el agua es un milagro

Cada verano decenas de niños saharauis aterrizan en la Comunidad Valenciana para pasar dos meses fuera de los campamentos de refugiados y alejados del calor extremo del desierto. Este año han llegado 111 menores a través del programa Vacaciones en Paz. 48 de ellos se han quedado con familias de la provincia de Alicante. Vienen de los campamentos de refugiados de Tinduf, donde las temperaturas superan los 50 grados y la vida se organiza con lo mínimo. Durante dos meses se integran en hogares muy distintos a los suyos, descubren experiencias propias de los niños que nunca han vivido, como sumergirse en una piscina o disfrutar de un parque de atracciones, y crean lazos que les unen para siempre con las familias alicantinas que les acogen.

En la pedanía ilicitana de Valverde, Antonio Requena y Asun Loaisa se han animado a acoger por primera vez a Mana, una niña saharaui de 9 años. La idea surgió cuando vieron un reportaje sobre las duras condiciones de vida en los campamentos. «Nos pusimos en contacto con la asociación. Tenemos 54 años, una hija mayor que ya es independiente y bastante libertad. Dudamos un poco, claro, porque cambia tu verano. Pero estamos felices de haberlo hecho», cuenta Antonio. La llegada de Mana fue emocionante y el momento que más les ha marcado se produjo en una fuente próxima al Parque Municipal de Elche. «Salía el agua del suelo y no podía dejar de mirarla», dice la pequeña.

Abel Alemañ juega, este viernes, con el niño saharaui Larosi en los columpios de un parque de Elche / Matías Segarra

Abel Alemañ, vecino de Santa Pola, sabe bien lo que supone abrir la puerta de casa a un niño del desierto. Lleva 18 años acogiendo a menores. Este verano comparte su día a día con Larosi, un niño de 10 años con el que ya convivió el verano pasado. «Siempre he sentido inquietud por ayudar. La primera vez acogí a Mohamed y luego a Sidahmed. Incluso conseguí la tutoría de Mohamed, que se quedó aquí, estudió Biología y ya se ha independizado. Esta experiencia te transforma», afirma.

En el barrio de Benalúa de Alicante, Virtudes Abellán y su marido, Félix Berenguer, forman parte del proyecto desde hace cuatro años. Tres de ellos los han pasado con Bachir, un niño que ahora tiene 12 años. «El primer año vino una niña que no se adaptó bien, pero luego llegó Bachir y fue como si siempre hubiera estado en casa. Es un niño muy educado y cariñoso. Su familia nos llama todos los días, se crea una conexión muy especial», indica Virtudes.

Verano compartido

La llegada de Mana ha transformado por completo el verano de Antonio y Asun. Él es empresario y profesor universitario y ha reorganizado su agenda para dedicarle tiempo. «Antes teníamos una vida muy cómoda, salíamos a cenar sin pensar en horarios. Ahora todo gira en torno a Mana: piscina, playa, parques de atracciones, Tabarca… Tenemos muchos planes. Como soy el dueño de mi empresa, puedo organizarme. Lo hacemos para que viva algo diferente y se olvide un poco del calor y las condiciones de allí», explica Antonio.

Los alicantinos que acogen a los menores lamentan que no haya suficientes familias para que vengan más

La rutina de Abel también se ha adaptado a Larosi. «El primer año siempre cuesta más, pero enseguida se integran. Su vida aquí es como la de cualquier otro niño en verano: playa, parques acuáticos, excursiones… Me lo llevo a la montaña y hacemos barranquismo. Quiero que viva experiencias que le enseñen el mundo», dice. Abel ha estado dos veces en los campamentos de Tinduf y conoce bien la realidad que hay detrás: «Lo importante no es solo que pasen un verano lejos del calor, es que descubran qué hay más allá de lo que conocen».

El Ayuntamiento de Elche ofreció el miércoles un acto para recibir a los menores llegados este verano / Áxel Álvarez

En casa de Virtudes y Félix el verano gira igualmente en torno a Bachir. «Mi marido y yo nos turnamos en julio. Si los dos trabajamos, se queda con mis padres o mis suegros. Pero casi todo el tiempo estamos con él. Vamos a la playa, a parques acuáticos y a la piscina», relata Virtudes antes de añadir: “Una de las cosas más bonitas es ver cómo lo vive nuestra hija, que tiene solo un año menos que Bachir. Se pelean como hermanos, pero este año lo esperaba con ilusión, entiende mejor todo lo que él no tiene».

Historias del desierto

Mana ha relatado a su familia estampas cotidianas del lugar inhóspito en el que vive, en el que el calor impide salir durante todo el día. «Allí hace 50 grados. No pueden salir hasta última hora», expresa Antonio, que reconoce que la experiencia les está cambiando la manera de ver el mundo y que asegura que una de las cosas que más le ha sorprendido de Mana en los días que llevan con ella es «lo educada y respetuosa que es».

Una de las cuestiones que más impacta a Abel de sus experiencias en los campamentos es la «dignidad» con la que viven allí. «Los niños juegan con un trapo como pelota y son felices. No tienen nada, pero tampoco se quejan. El problema es que no pueden estudiar bien ni conocer otras realidades del mundo. Por eso este programa es tan importante. Les abre los ojos y les ofrece una oportunidad de ver y comparar», afirma.

Pese a que solo llevan unos días con Mana, Antonio y Asun ya saben que repetirán. «Nuestra hija, que tiene 23 años, está muy volcada con ella, le está marcando. Si Mana quiere venir a estudiar más adelante, esta es su casa. Lo más duro es pensar que hay niños que se quedan allí porque no hay suficientes familias. Los autobuses que van a recogerlos se llevan a unos y dejan a otros. Es muy cruel», considera Antonio.

Los niños saharauis, el 17 de julio, tras aterrizar en el aeropuerto para pasar dos meses en la provincia / INFORMACIÓN

El mensaje que lanza Abel también es directo: «Esta experiencia no solo les cambia a ellos. Te cambia a ti y te conecta con lo importante. Desde la pandemia y la guerra de Ucrania, las ayudas han bajado y faltan familias. No se trata de compasión, se trata de justicia. Larosi tiene cinco hermanos, Didahme, siete, y Mohamed, ocho o nueve. No pueden venir todos y es muy duro para ellos».

Virtudes no dudar en realizar un llamamiento. «No entiendo cómo en una ciudad como Alicante somos la única familia que participa. Es un proyecto que estuvo muy vivo aquí y no se debe perder. Puede haber choque cultural, pero se supera enseguida. Son niños y con cariño todo se arregla», reflexiona. Félix y ella habían acogido anteriormente a Bachir en Cataluña y, al regresar a Alicante, han conseguido trasladar su expediente a la capital de la provincia para que les vuelva a acompañar este verano. «El año que viene haremos todo lo posible para que venga también su hermana pequeña», finaliza.