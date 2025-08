Las hormigas invaden las casas en la provincia de Alicante

Hormigas por doquier: en el salón, en las plantas, en el cuarto de baño, por cualquier rendija, hasta detrás de los azulejos de la cocina ahuecándolos y casi haciéndolos caer mientras horadan para crear un hormiguero. Estamos acostumbrados a convivir con ellas: son parte natural del ecosistema y, por lo general, no representan una amenaza significativa, pero cuando invaden nuestras casas en plan plaga se convierten en una molestia.

Algo que está pasando especialmente este año en muchos domicilios de la provincia de Alicante, donde se registra una explosión de crecimiento de insectos en general y de hormigas en particular, a causa de patrones climáticos inusuales pues la situación no ha sido la habitual de otros años. Primero llovió mucho en meses en lo que no suele suceder, luego hizo calor de repente, bajaron las temperaturas y llegaron olas de calor cuando aún no procedía, lo que acaba afectando a todos los animales. Y las hormigas no son una excepción.

Una hormiga empuja una bolita de queso / Jose Navarro

Proceso natural

"Aprovechan las mejores circunstancias, que hay más alimentos, más humedad, etc...Esto está sin duda relacionado pero no es que las hormigas se reúnan para invadir las ciudades sino que es parte de un proceso natural", explica el profesor del departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante, Santos Rojo, quien también apunta a la llegada de algunas especies no autóctonas, como las de fuego o las argentinas, muy diminutas, estas sobre todo en el campo, pero al final acaban viviendo entre humanos también pues están presentes en zonas rurales con población. Aunque entiende que no hay motivo de preocupación tras décadas que están en nuestra fauna como consecuencia del intercambio de personas y mercancías alrededor del mundo.

"Esto ha sido así siempre, pero quizás ahora deberíamos entenderlo mejor. Las ciudades, los pueblos, todo forma parte de la naturaleza, no hay una separación entre la naturaleza libre o con poca acción humana del resto de sitios donde vivimos. Por otro lado, cada vez nos extendemos más y es una mezcla de todo. Pero en este caso está muy relacionado con el tema de la climatología en general", añade el especialista.

¿Y las voladoras?

Las hormigas a veces pican y otras parece que "nos atacan" volando. Pero no, la hormiga voladora no es una especie diferente sino que es una etapa de su ciclo biológico.

"Cuando pensamos en una hormiga, nos imaginamos un bicho más o menos negro, que son muchos y están en un hormiguero". El profesor explica que las hormigas tienen una estructura social muy peculiar compartida con las abejas, las avispas o las termitas. "Son un insecto social. Todas actúan de manera coordinada y la unidad es el hormiguero, que es como una colonia que en su conjunto forma un único cuerpo". En él están las obreras, especializadas en la recolección de alimentos, que son las que solemos ver moviéndose de un lado para otro; las especializadas en defensa o la reina -la única que se reproduce en la colonia-.

En verano o en otoño, cuando hay más humedad, salen volando y la mayoría mueren, convirtiéndose en alimentos de aves insectívoras. Las fértiles participan en una especie de vuelo nupcial para aparearse y caen al suelo. Los machos mueren y las hembras ya fecundadas pierden las alas y se transforman en las reinas de nuevas colonias.

"Todas las hormigas tienen alas en algún momento de su desarrollo. Vemos alados y nos llaman la atención pero eso significa simplemente que ha comenzado la fase de reproducción". Suelen salir de muchos hormigueros a la vez porque se sincronizan para que haya más diversidad genética.

Se suben a las camas de los usuarios de geriátricos La invasión de hormigas que sufre una residencia de personas mayores de Alicante, que se suben a las camas y los sillones de los usuarios, alarma a los familiares, que ha expuesto numerosas quejas. El consejo de familias del centro corrobora el malestar por la presencia de estos insectos. "Es un problema porque no tienen capacidad para poder reubicar a los usuarios (140 personas) y poder hacer una desinfección de habitaciones, aunque sea parcial", explica una portavoz, que recalca que es una plaga que sale del jardín y entra hasta el punto de que se suben encima de los residentes. "Le he tenido que llevar a mi madre una botellita de insecticida porque ha llegado un momento que las hormigas campan a sus anchas. Es algo insalubre y asqueroso". Las familias se quejan de la recurrencia del problema, que se remonta a hace más de cuatro años, y de la respuesta inadecuada del centro, ubicado en Babel, pese a su coste, entre 2.000 y 3.000 euros al mes. "Van criando y haciendo sus nidos por debajo de las losas. Si no hay una desinfección en condiciones campan a sus anchas. Y eso que en las habitaciones no se suele comer. No quiero ni pensar en donde hay personas encamadas". Desde esta empresa de residencias señalan que "estamos comprometidos con la seguridad y bienestar de las personas mayores que viven en nuestros centros. Lamentablemente hay una cantidad inusual de hormigas que afecta a la zona en cuestión y que también ha llegado al centro. Estamos llevando a cabo acciones periódicas de desinfección y control de plagas. Hemos contratado los servicios de una empresa especializada e informado a las autoridades pertinentes. Seguiremos haciendo frente a esta plaga con todos los medios disponibles".

Hormigas exóticas / INFORMACIÓN

La pieza de un puzzle

Las hormigas se han estudiado en muchos ámbitos de la de la biología y de la sociología. Una hormiga es una pieza de un puzzle grande, un hormiguero, con una función que solo ella sabe, como buscar comida o hacer galerías, apunta el experto. "Se reconocen entre sí unas a otras como una misma entidad y no porque se vean sino porque transmiten unas sustancias químicas por las antenas. Si se las quitamos, literalmente empezarán a pegarse y se matarán unas a otras".

"Se reconocen entre sí porque transmiten unas sustancias químicas por las antenas. Si se las quitamos literalmente no se reconocerán y se atacarán" Santos Rojo — Profesor del departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante

El profesor de la Universidad de Alicante insta a no preocuparnos por ellas, no son un problema ni transmiten ninguna enfermedad grave. "Que veamos más o menos en algunas épocas del año es simplemente un síntoma de que todo está cambiando. Por supuesto, en los ambientes estrictamente urbanos son una plaga y hay que controlarlas o que en algunos sitios no estén", como cucarachas o avispas.

Aun así, aboga por un enfoque holístico del paisaje "pues lo que ocurra en los jardines, en las ciudades, incluso en su exterior, debe estar organizado".

Un clima cada vez más tropical que atrae a nuevos insectos El profesor Santos Rojo recuerda que Alicante, al tener un ambiente muy cálido y con mucha humedad, se asemeja bastante al clima de los trópicos y anidan especies de esas zonas. También la cercanía a África hace que muchos de estos de estos insectos lleguen y se establecen primero en nuestra tierra. Las hormigas de fuego causan una picadura dolorosa pero su principal daño es a la agricultura. Suelen estar en el campo, aunque también en algunas zonas rurales. La especie argentina es muy pequeña y arraigan en las ciudades: son bastante resistentes a las condiciones climáticas y a sus enemigos naturales. Las exóticas, para quedarse, tienen que competir con las autóctonas por los mismos lugares de de anidamiento, alimento, etcétera, y tienen enemigos naturales como enfermedades.

Clubes de aficionados

En Alicante hay clubes de aficionados a las hormigas, a los que se unen especialistas. Las miran con microscopio o con una lupa binocular para detectar sus diferencias "pero ciertamente las hormigas son uno de los insectos dominantes en el planeta en el sentido de que si unimos toda la masa de hormigas del mundo en su peso y masa, es superior al resto de animales vertebrados".

Desde la Mancomunidad del Alacantí han señalado a este diario que el contrato de servicios de control de plagas de vectores que pueden transmitir enfermedades y convertirse en un problema de salud pública no incluye a las hormigas. Con carácter puntual sí se actúa sobre panales de abejas y avispas por el riesgo potencial de que piquen a alguien alérgico.