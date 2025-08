María Such: “Con tantos años ya no me quedan amigas de mi edad”

Con más barcas. Es lo que contesta María Such Riera cuando se le pregunta por como recuerda las vistas de su barrio, el Raval Roig, en sus primeros años de vida. Maruja, como la llaman los vecinos, cumplía este martes 100 años de edad entre los suyos. Lo celebraba en su casa, ubicada en la calle Virgen del Socorro, a pocos metros del lugar en el que su madre dio a luz en la calle Madrid, situada en el mismo barrio.

“Todo eran barcos”, recuerda esta vecina, que se expresa con mayor fluidez en valenciano. Such trabajó en una zapatería e hizo de auxiliar de enfermería “cuando no se pedían títulos”, apuntando las indicaciones del médico para trasladar o solicitar material.

El barrio de pescadores que la vio nacer y que aún la conserva como vecina era “muy tranquilo”. Ahora no lo es tanto, y aunque antes “estábamos bien había poco de comer y ahora comemos todos”. Esta mejora la subraya con intención, evidenciando que el paso del tiempo ha sido positivo, más allá de nostalgias recurrentes.

María Such, vecina centenaria del Raval Roig de Alicante, muestra una foto suya de cuando era joven. / Pilar Cortés

Such guarda, sobre todo, recuerdos de dos familiares. De su madre, en primer lugar, que trabajaba en la tabacalera. Y de su abuelo, patrón de barco, conocido en el barrio como Ramón el Andarí. La vecina se fue a Argel con veinte años, a mediados de la década de los cuarenta, donde trabajó para la gobernación francesa (Argelia aún era una colonia) cuidando a los hijos de los mandos militares. De aquella época recuerda el bullicio de las calles en la antigua colonia francesa, que contrastaba con “el silencio” de su Raval Roig, especialmente llamativo cuando regresó del norte de África.

Su vuelta se materializó en 1958, cuando ya había estallado la guerra que condujo a la independencia de Argelia en 1962 y desembocó en la llegada de unos 30.000 pied-noirs a la ciudad de Alicante en aquella década. Such, por cierto, se libró de las consecuencias del estallido de una bomba en pleno conflicto a la salida de una cafetería.

Actualmente la vecina del Raval Roig vive cuidada por su hijo, Vicente, quien recibía a los visitantes que pasaban a saludarla el día del centenario de su madre. Amigos aún le quedan, pero no de su generación. “Todas las de mi edad se han ido”, lamenta. Pese a esta ausencia, Such sobrevive a 100 años de edad arropada por los suyos y por su barrio que, aunque no tiene tantas barcas, ha visto mejorar con el paso del tiempo.