Un solar reconvertido en poblado entre Rabasa y el PAU 2

El sol de agosto se impone con toda su fuerza en Alicante. Especialmente en los barrios alejados del litoral, donde sólo las casas y los establecimientos se erigen en un refugio agradecido en estas fechas. Los hay quienes no pueden acceder a este cobijo. Entre Rabasa y el PAU 2, en los terrenos secos que conectan ambos barrios y que son de paso frecuente para ciclistas y perros que pasean con sus dueños, decenas de almas acampan como pueden al raso.

Se trata de personas sin techo que en las últimas semanas han aumentado su presencia. En algunas de estas casas improvisadas conviven familias de hasta cuatro miembros. En su exterior, en el espacio común, los enseres se amontonan.

Vecinos de la zona lamentan la situación. Loly Gallego, presidenta de la Asociación de Vecinos de Rabasa, explica que “se ha formado una especie de poblado y hay mucha suciedad alrededor”. En zonas cercanas, incluso, “el vallado de obras que se dejaron a medio hacer ha sido robado” y en uno de estos lugares se llegó a “prender fuego” hace dos semanas sin que hubiera que lamentar consecuencias.

Miguel Ángel Gracia, de la entidad vecinal del PAU 2, protesta por las “quejas continuas” que reciben de los vecinos. “Hay sensación de inseguridad”, afirma, y relata que en la última junta de la parte social del Distrito 3 se habló “en buena parte” de esta cuestión.

“El problema se acrecenta en Alicante y no vemos gestión de ningún tipo: los asentamientos van en aumento, hay incendios, agresiones e intimidaciones, y el Ayuntamiento no nos ha trasladado nada”. En este aspecto, Gracia dice que en marzo la Concejalía de Bienestar Social, liderada por Begoña León, “nos propuso en primavera una reunión con la Conselleria de Servicios Sociales”, dirigida por la consellera Susana Camarero. De este encuentro “no se ha vuelta a saber nada”, indica. Desde el consistorio se limitan a afirmar que "la Policía Local mantiene la vigilancia y el control de la zona", que el cuerpo "ya ha realizado varias intervenciones" y que "se seguirá actuando en los próximos días".

Un espacio desatendido

Algunos de los asentados indican que fueron a parar allí tras haber estado habitando en zonas cercanas al mercadillo de la calle Teulada o en los alrededores del estadio José Rico Pérez, de donde fueron expulsados.

Bibirley Agudelo es una de las personas que vive en el solar. Llegó a España hace cinco meses desde Colombia y tras una breve estancia en Madrid se trasladó a Alicante con su esposo y sus dos hijos. Ella misma explica que se alimentan de donaciones de la iglesia, que acumulan comida en una nevera abandonada que funciona como solamente como almacén (dada la falta de luz) y que recogen agua de Cruz Roja, que tiene sus dependencias a poca distancia.

Un cubo de agua, vaciado con frecuencia, funciona como retrete en su chabola. Uno de los temores de Agudelo es la acumulación de chinches. No le preocupa, sin embargo, la convivencia. “Intentamos no ser problemáticos: queremos ser compinches entre nosotros”, explica, a la vez que niega haber tenido problemas con los vecinos.

Otro de los moradores en este espacio, Nahún Montes, de origen canario, coincide con su vecina en este aspecto. “Yo no he tenido problemas con nadie. Hay gente que viene a correr o a pasear e incluso a veces nos traen comida”, dice después de un año habitando en este lugar.

Las zonas en las que crecen árboles son las más solicitadas por las personas sin techo que se han instalado en este lugar. Algunos vecinos de ambos barrios relatan que han llegado a ser requeridas por estas personas para rellenar botellas de agua o cargar móviles. Hay también quienes lamentan que dejaron de pasear por la zona “hace tiempo” debido al temor que les genera el poblado.

La situación delicada de este espacio, sin embargo, no solo se debe a estos moradores provisionales. “Algunos vecinos también tiran escombros en la zona”, dice Antonio Balibrea, que vive en Rabasa y forma parte de la asociación vecinal. “Yo no he visto que se metan con nadie, pero hay una sensación de incomodidad”, reconoce.