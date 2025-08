El gobierno de Barcala niega que se filtraran las preguntas de una oposición en la Policía Local de Alicante

Polémica en Alicante por otro proceso selectivo de la Policía Local. El Ayuntamiento ha rechazado el recurso presentado por un agente que defendía la existencia de un patrón "anómalo" en las respuestas de los aspirantes que superaron la prueba. El ejecutivo de Luis Barcala, en cambio, cree que se trata de "meras sospechas, hipótesis y valoraciones subjetivas" del recurrente.

A principios de julio, uno de los delegados sindicales que integran la Junta de Personal del Consistorio registró un escrito en el que alertaba de una posible filtración de las preguntas del examen para cubrir seis plazas de oficial en la Policía Local, por el turno de promoción interna. El documento incluía un informe pericial matemático elaborado por un profesional externo a petición del recurrente, según el cual se detectan "irregularidades estadísticas". Entre ellas, el texto alude a una pregunta concreta: la número 51. En este apartado del cuestionario, los 16 aspirantes que superaron la prueba cometieron exactamente el mismo error, marcando la respuesta "C" cuando la correcta era la "A".

Sin embargo, para el equipo de gobierno estas acusaciones no son más que conjeturas. El expediente de desestimación del recurso, firmado por el jefe de departamento de Formación y el concejal de Recursos Humanos (que entonces era todavía Julio Calero, recientemente relevado de esas competencias), fue aprobado este martes por la Junta de Gobierno Local. En él se defiende que el acuerdo de calificaciones "se encuentra suficientemente motivado y documentado, sin que se aprecie desviación de poder ni infracción del procedimiento". Sobre el recurso, el ejecutivo municipal aprecia que "no incorpora ninguna prueba directa ni documental que acredite la existencia de filtración alguna", sino que "la tesis del recurrente se basa únicamente en conjeturas derivadas de un informe que no constituye por sí mismo una prueba objetiva ni suficiente para desvirtuar el acto administrativo".

El documento validado por el ejecutivo de Barcala defiende que "el desarrollo del proceso selectivo ha respetado escrupulosamente los principios de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y transparencia" y que "no se ha acreditado violación alguna del procedimiento ni trato de favor hacia ningún aspirante". Además, añade que la pregunta cuestionada "forma parte de un temario de Policía Local accesible al público en general" lo que, a su juicio, "refuerza la transparencia".

Polémica

Unas acusaciones que llegan un año después de que se zanjara definitivamente la última polémica por las oposiciones de la Policía Local. En marzo de 2022, este diario publicó que en el listado de aprobados al proceso selectivo realizado entonces en el Ayuntamiento de Alicante figuraban personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, mujeres, novias, sobrinos y yernos, entre otros parentescos.

En diciembre de ese mismo año, Antifraude archivó la causa al considerar que la denuncia de que varios aspirantes habían sido informados sobre las pruebas "no tenía verosimilitud". Dos años después, en febrero de 2024, tuvieron lugar los nuevos nombramientos en el cuerpo de la Policía Local de Alicante, tras las acusaciones por presunto nepotismo generalizado en los exámenes. La Junta de Gobierno aprobó entonces los nombramientos de 39 personas en calidad de funcionarios en plazas vacantes de agentes de la Policía Local.