Una investigación internacional desde Alicante avala la seguridad de cambiar el color de ojos por estética

Un equipo internacional de investigadores liderado por el profesor alicantino Jorge Alió ha demostrado que la queratopigmentación asistida por láser de femtosegundo empleada con indicaciones y tecnologías correctas es una técnica segura y eficaz para cambiar el color de ojos con fines puramente estéticos. Los resultados, publicados en la American Journal of Ophthalmology Case Reports , avalan que es una alternativa fiable a implantes de iris. Es un avance para la oftalmología desarrollado con rigor al estar respaldado por más de diez años de investigaciones y publicaciones científicas de prestigio.

La queratopigmentación es una técnica novedosa muy estudiada e investigada por el equipo del doctor Alió antes de ser introducida en la práctica clínica.

Consiste en la inyección de pigmentos biocompatibles en el estroma corneal para modificar el color del iris sin alterar su función con el propósito de mejorar el color o la apariencia del ojo. Se ha empleado con éxito de forma terapéutica por el equipo de Alió para mejorar la agudeza visual y el aspecto estético, sin realizar mutilaciones, en pacientes con traumatismos oculares, aniridia y anomalías congénitas del iris, explican desde su clínica.

El proceso se ha empleado sin realizar mutilaciones en pacientes con traumatismos oculares, aniridia y anomalías congénitas del iris

Pacientes que quieren cambiar su apariencia

La novedad es que esta es la investigación más amplia hasta la fecha centrada exclusivamente en pacientes sanos que se someten a la técnica con fines estéticos.

Así, se ha analizado el comportamiento de 166 ojos sanos intervenidos entre 2021 y 2023, aplicando estrictos criterios de inclusión y control. Su seguimiento se extendió durante un año con revisiones a los 3, 6 y 12 meses. Todo ello en Alicante, junto a especialistas de Irán, y bajo la dirección del catedrático de Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que es creador de la moderna técnica quirúrgica de queratopigmentación con láser femtosegundo.

El cambio de color de ojos se abordó en Alicante en un congreso en 2024 / Alex Domínguez

“La cirugía no mostró cambios significativos en la agudeza visual, el campo visual ni en la presión intraocular. La pérdida media de células endoteliales fue del 3,5 % tras un año, dentro de lo esperado para este tipo de procedimientos”, explica el doctor Jorge Alió, que recientemente ha sido destacado como 7º Oftalmólogo más Influyente e Inspirador del Mundo en Cirugía de Cataratas y Refractiva en ‘ The Ophthalmologist Power List 2025 ’, siendo el único médico español entre los 50 mejores. Por su parte, las alteraciones en sensibilidad al contraste también fueron leves y se mantuvieron dentro de los márgenes normales.

"La pérdida media de células endoteliales fue del 3,5 % tras un año, dentro de lo esperado para este tipo de procedimientos” Doctor Jorge Alió

Sin complicaciones

Durante todo el proceso no se registraron complicaciones graves, como infecciones, inflamación, perforaciones corneales ni necesidad de retoques por pérdida de color. Solo dos personas solicitaron un nuevo procedimiento para cambiar el tono elegido inicialmente. Cabe recordar que los pigmentos empleados, de origen francés, están adaptados al pH corneal y cuentan con certificación médica CE, por lo que cumplen los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de las directivas europeas. Además, previamente se personalizan mediante simulaciones digitales para asegurar un resultado armónico.

Un 84 % quedó satisfecho El éxito del estudio "Femtosecond laser-assisted keratopigmentation outcomes for pure cosmetic purposes" se demuestra en la alta satisfacción de los pacientes, pues un 84 % calificó el resultado como "muy satisfactorio", según Alió. Una calificación que refuerza la labor de la queratopigmentación estética como una opción real para quienes desean cambiar el color de sus ojos de forma segura, sentando las bases para estudios más amplios a largo plazo.

El doctor Alió / INFORMACIÓN

Queratopigmentación

No es la primera vez que Jorge Alió, fundador de la queratopigmentación moderna, lleva a cabo estudios de este tipo, pues ya publicó el paper ‘"Cosmetic Change of the Apparent Color of the Eye: A Review on Surgical Alternatives, Outcomes and Complications".

Sus investigaciones y resultados también se recogen en la primera y segunda edición del "Text and Atlas on Corneal Pigmentation" el primer libro en el mundo que habla de esta novedosa técnica de tatuaje ocular.