Aguas de Alicante prevé que el tráfico de la avenida de Bruselas tras el gran socavón se podrá recuperar el sábado por la mañana "como tarde"

El tráfico rodado en la avenida de Bruselas, en el tramo adyacente de las avenidas San Sebastián y Santander de Playas de San Juan, se recuperará el sábado por la mañana “como tarde”.

Es lo que ha trasladado Aguas de Alicante, empresa que trabaja en la zona desde el pasado martes, cuando a las 19:30 tuvo lugar una fuga de aguas residuales que inundó la calzada despidiendo un fuerte olor que obligó a muchos hosteleros a cerrar sus restaurantes y que generó un gran socavón ena calzada.

Según explican desde la entidad, este jueves por la mañana se han estado “ultimando los trabajos de la última capa de relleno con tierra” del agujero. “A continuación se procederá al hormigonado y, antes de la reapertura del tráfico rodado”, que se establecería el sábado por la mañana, “se dejarán 24 horas de margen para que fragüe la obra”, aclaran.

“Casi como un tsunami”

El martes por la tarde, hacia las 19:30 horas, una fuga de aguas residuales inundó parte de la avenida de Bruselas. Algunos testimonios compararon la salida del agua con “un tsunami”, en tanto que llegó a cubrir la mitad de las ruedas de los coches en la zona más afectada.

El incidente fue resuelto con rapidez por Aguas de Alicante, que admitió que la tarea fue “dificultosa”, durante la madrugada del martes al miércoles para posteriormente proceder a las tareas de baldeo, higiene y obras, que acabarán este viernes para que el sábado se restaure la normalidad.

Una ‘fuente’ en mitad del asfalto: un posible reventón en Playa de San Juan anega la avenida de Bruselas / INFORMACIÓN

Los más afectados por el incidente, los hosteleros de la zona, esperan volver a la situación anterior “cuanto antes” tras días en los que la clientela se ha visto reducida o incluso anulada como consecuencia de los malos olores y del ruido de la obra.