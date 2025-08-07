Alicante aplica las limitaciones a los racós de Hogueras un año después de reclamarlo el Consell

El coto a la proliferación de racós jóvenes y mesones-bar que el Ayuntamiento de Alicante ha comenzado a impulsar para las Hogueras llega un año después de que el Consell advirtiese de la urgencia de medidas para preservar la Fiesta. La Conselleria de Cultura señaló al Consistorio en junio de 2024 que era necesaria "la conservación de los valores tradicionales" e instó al gobierno local a tomar decisiones "orientadas a alcanzar un mayor equilibrio y mesura". La respuesta municipal, sin embargo, no llegó a tiempo para los días grandes de este año (en el que el incremento desmedido de racós y su afección a la seguridad ha generado gran controversia) y comenzará a aplicarse en 2026.

El decreto para la puesta en marcha de estas restricciones, anunciado a final de julio por el gobierno local, ha sido publicado este jueves en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En él, se consuman las limitaciones avanzadas por los populares: principalmente contra los racós jóvenes y los mesones-bar, con el objetivo de que los ingresos de las comisiones repercutan al máximo posible en los monumentos, la esencia de la Fiesta.

En este sentido, se fija que para mantener dos racós será necesario plantar, como mínimo, en Segunda categoría. Si, además, se aspira a instalar un mercadillo, la hoguera deberá plantar en Primera categoría; mientras que aquellas que quieran crecer hasta tres racós y mercadillo, tendrán que formar parte necesariamente en la Categoría Especial. Al mismo tiempo, se prohíben los mesones-bar en todas las comisiones.

Advertencia del Consell

El documento reconoce la figura de los racós como esencial para la identidad de la fiesta y recuerda que la declaración de las Hogueras como Bien de Interés Cultural Inmaterial ya los define como "lugares pensados para la convivencia de los asociados en los que se reúnen de forma periódica y donde realizan actividades de carácter lúdico-cultural".

Además, el ejecutivo local reconoce que, el 20 de junio de 2024, la directora general de Patrimonio Cultural hizo llegar una carta al Ayuntamiento en la que reflexionaba sobre la necesidad de velar por el normal desarrollo y la pervivencia de la manifestación cultural de las Hogueras. En ese escrito, se insta al gobierno de Luis Barcala a que adopte medidas orientadas a "alcanzar un mayor equilibrio y mesura en la autorización de determinadas actividades lúdicas, al objeto de lograr la salvaguarda de los valores del patrimonio cultural por la que deben velar los poderes públicos y de preservar, por ende, la Declaración de Bien de interés cultural inmaterial, así como su condición de Fiesta de Interés Turístico Internacional".

Unas reclamaciones que no han sido tenidas en cuenta hasta ahora, por lo que entrarán en vigor para las próximas Hogueras, las de 2026, sin que se aplicaran cambios en la edición de 2025. Precisamente este año, la situación de los racós ha sido especialmente debatida por la proliferación excesiva de algunos espacios que no están ligados a los aspectos tradicionales de las hogueras sino más bien a la fiesta juvenil, así como por su impacto en la seguridad, el descanso o la limpieza, entre otros aspectos. De hecho, el decreto sostiene que, al margen de la petición del Consell, también se han tenido en cuenta "las quejas formuladas por vecinos, con relación a situaciones que, más allá de las tradiciones festeras, generan problemas de convivencia durante los días festivos".

Por todo ello, se fija que para mantener dos racós será necesario plantar, como mínimo, en Segunda categoría. Si, además, se aspira a instalar un mercadillo, la hoguera deberá plantar en Primera categoría; mientras que aquellas que quieran crecer hasta tres racós y mercadillo, tendrán que formar parte necesariamente en la Categoría Especial. Al mismo tiempo, se prohíben los mesones-bar en todas las comisiones.