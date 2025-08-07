Alicante reactiva el albergue ambiental de Tabarca: Esatur se hace con la gestión
La empresa pagará un canon de 19.000 anuales durante al menos los próximos 4 años, con opción a dos años más
El Ayuntamiento de Alicante reactiva el Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM) de Tabarca y adjudica su gestión al menos durante los próximos cuatro años. Esatur se encargará de su explotación por un canon de 19.000 euros anuales.
Al contrato optaron únicamente dos empresas: la que finalmente ha sido designada como adjudicataria y Club Náutico Santa Pola. Pese a que ambas ofertaron la misma cantidad económica, Esatur obtuvo mejor puntuación en los aspectos técnicos como las certificaciones de gestión turística.
Características del centro
El Centro de Educación Ambiental de la Isla de Nueva Tabarca (CEAM) se inauguró en 2006. En coordinación con el Museo Nueva Tabarca, el CEAM cuenta con un programa completo pluridisciplinar de educación ambiental y conocimiento de los valores patrimoniales de la isla, pudiendo acoger grupos, con la posibilidad de pernoctar hasta 30 personas. Además de un aula multiusos, el centro dispone de la infraestructura necesaria para el alojamiento con una sala dotada de literas.
El CEAM Tabarca obtuvo en 2024 la distinción de Centro Azul, equivalente a las banderas azules de las playas, en reconocimiento a su actividad como aula de usos múltiples para la educación ambiental que cuentan con una exposición permanente de flora y fauna de su entorno, además de servir de punto de encuentro para la recepción de participantes en los recorridos por la red de senderos urbanos.
