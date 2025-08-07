Alicante sigue apretando a los patinetes eléctricos: pasa de tres multas diarias a más de diez

El 2025 está siendo el año del control a los patinetes eléctricos. Entre enero y agosto, el Ayuntamiento ha multado a 2.500 usuarios por el mal uso de estos vehículos. Una cifra que representa casi el 60 % de las 4.252 sanciones establecidas en los cuatro años anteriores, desde que la ordenanza entró en vigor en agosto de 2020. Con este incremento, se ha pasado de una media de tres actas diarias a más de diez, mientras que circular sin casco, por zona peatonal, con más de una persona o con auriculares han sido las conductas más repetidas.

En concreto, se han registrado 806 denuncias por circular sin casco obligatorio; 440 por hacerlo en una zona peatonal sin autorización; 352 por transportar a más de una persona; y 157 por el uso de auriculares o cascos conectados a dispositivos. También por conducción negligente o provocando peligro se han impuesto 130 denuncias, junto con más de un centenar por saltarse la semaforización o las señales de tráfico, así como otras 26 por conducir bajo los efectos del alcohol.

Este 2025, ante las crecientes quejas de conductores y peatones por la "vía libre" de la que gozaban los patienes eléctricos, la Concejalía de Seguridad ha impulsado diversas campañas con las que se ha tratado de estrechar el cerco a los vehículos de movilidad personal (VMP), tales como patinetes eléctricos, patines, monopatines y aparatos similares, dentro de la estrategia de seguridad vial y convivencia urbana que mantiene la Policía Local.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha resaltado que "se ha intensificado la vigilancia sobre el uso de los vehículos de movilidad personal, ante la proliferación sobre todo de patinetes eléctricos" que se ha saldado en lo que va de año con más de 2.500 sanciones. "Hemos intensificado el control y hemos realizado campañas específicas con el objetivo de reducir las infracciones, garantizar la seguridad de los peatones y fomentar el uso responsable de estos medios en la ciudad", ha subrayado el edil popular.

Sanciones de entre 100 y 500 euros

Para el Ayuntamiento, uno de los objetivos de esta campaña es velar por el respeto a la preferencia de paso de los peatones y la adecuación de la velocidad, al tiempo que se persigue la conducción negligente o temeraria. Por ello, recuerda que la edad mínima permitida para los VPM equipados con motor eléctrico es de 16 años y solo se autoriza una plaza a bordo. De no respetar estas indicaciones, las infracciones a la ordenanza municipal pueden ser sancionadas con importes que van desde los 100 a los 500 euros.

"El uso de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal requiere circular con precaución, dando prioridad a los peatones y respetando al resto de usuarios de las vías públicas", ha insistido Calero. "Todos sus usuarios deben saber de la obligatoriedad de usar casco de protección, no circular por aceras o zonas peatonales y respetar los límites de velocidad hasta un máximo de 25 kilómetros/hora, además de ser recomendable contratar un seguro para prevenir posibles eventualidades", ha añadido.