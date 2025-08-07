Educación garantiza la enseñanza a 3.800 menores hospitalizados en la provincia de Alicante

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, ha atendido a un total de 7.284 alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato con enfermedades crónicas y problemas de salud mental durante el curso 2024-2025 en toda la Comunidad Valenciana.

De estos, 7.019 menores hospitalizados fueron atendidos a través de las unidades pedagógicas hospitalarias y otros 265 alumnos en situación de convalecencia en casa recibieron atención educativa domiciliaria con personal docente.

Unidades pedagógicas

Las unidades pedagógicas hospitalarias están ubicadas en 17 hospitales públicos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, distribuidas en agrupaciones pedagógicas que comprenden todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato.

Se trata de la mayor red de este tipo de unidades en comparación con el resto de las comunidades autónomas. En la provincia de Alicante son 3.793 los alumnos a los que se atiende en sus necesidades de aprendizaje, por 2.649 en la provincia de Valencia y 573 en los hospitales de Castellón.

Pilar Cortés

Necesidades emocionales

Esta respuesta educativa no sólo atiende al aspecto académico, sino también a las necesidades emocionales y personales del alumnado hospitalizado, en una colaboración directa entre las Consellerias de Educación y de Sanidad, informa la administración autonómica.

En paralelo, el servicio de atención educativa domiciliaria ha gestionado 265 solicitudes. Esta medida educativa está dirigida a alumnado que, por prescripción médica, debe permanecer en su domicilio durante más de dos meses.

Enfermedad oncológica

La etapa educativa más demandada fue Educación Secundaria Obligatoria con 199 solicitudes.

El motivo de solicitud más común ha sido por enfermedad oncológica.