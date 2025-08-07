Las acciones del Patronato de Vivienda de Alicante, en el punto de mira

El grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante ha exigido la elaboración de un informe que evalúe el impacto social de las acciones llevadas a cabo por el Patronato de Vivienda de Alicante. Según han expresado desde el principal partido de la oposición, “durante el último año se ha quedado más de la mitad del presupuesto sin ejecutar”, ya que de 8,2 millones de euros solo se han gastado 4,1.

En el informe de las cuentas anuales, además, “no se rinde cuentas sobre el número de viviendas rehabilitadas” durante el año pasado, “ni cuantas familias se han beneficiado de las acciones del patronato”. Por ello, propondrán que a partir de ahora “se elabore un informe detallado que analice la gestión del patronato más allá de las cifras”.

Según la concejala Silvia Castell, “es imprescindible evaluar el impacto real de las políticas públicas en materia de vivienda”. La edil critica que el gobierno liderado por el alcalde Luis Barcala (PP) “ha trabajado más bien poco, porque ni siquiera ha ejecutado el 50 % de su propio presupuesto en plena emergencia habitacional”. A su vez, Castell entiende que el análisis “no puede ser solo numérico”, ya que “tiene que medir la eficacia y el resultado real de la gestión de los recursos públicos”.

Los socialistas critican que el 2024 “ha sido otro año más en el que el ejecutivo del PP no ha concluido la construcción de ninguna vivienda pública, a pesar de que existen más de 5.500 alicantinos a la espera de una en las listas de la Generalitat y 631 en las listas del patronato”. Y consideran, en boca de Castell, que “Barcala ha batido su propio récord: siete años en la Alcaldía y ni una sola vivienda pública, a pesar de que cada vez son más las familias alicantinas que no pueden acceder a un recurso habitacional porque los precios se han disparado”.

Por último, desde el PSOE consideran que “el Patronato de Vivienda es incapaz de dar respuesta a la crisis que afecta a Alicante”, y señalan a Barcala por “desaprovechar la oportunidad de modificar el patronato para hacerlo más eficiente, con recursos necesarios para movilizar la vivienda vacía y atender las emergencias habitacionales”. En este aspecto, recuerdan que el alcalde “rechazó todas las propuestas” de los socialistas “para este objetivo”, y lamentan que la plantilla de la identidad pública es “insuficiente”, que está “sobrecargada de trabajo” y “ni siquiera se le ofrece formación”.