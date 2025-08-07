Reparaciones de aceras en 24 horas: así es el contrato de mantenimiento que ha firmado el Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado el nuevo contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos por un precio de 8 millones de euros. Esta cantidad “duplica”, según el consistorio, el precio del servicio que se ha venido prestando hasta ahora, y el contrato se convierte “en uno de los de mayor volumen” del área de Infraestructuras, dirigida por la concejala Cristina García (PP).

La oferta mejor valorada por el Ayuntamiento en el concurso ha sido la de la empresa ACSA Obras e Infraestructuras, aunque la compañía “deberá justificarla al ser anormalmente baja”, expresan desde la máxima institución municipal.

El anterior contrato, firmado en 2021, se adjudicó por 4,1 millones de euros, mientras que el actual prestará el servicio mencionado durante cuatro años con la posibilidad de prórroga. Se trata de un contrato mixto de obra y servicio para llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y reparación de aceras, pavimentos en plazas, espacios públicos y otros elementos complementarios de las vías públicas municipales.

Según expresan desde el Ayuntamiento, los trabajos consistirán “básicamente en la subsanación de deficiencias en estos espacios, así como en los diferentes elementos complementarios estructurales y ornamentales de la misma vía pública”. A su vez, se prevé “mejorar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.

Por otra parte, se informa de que las incidencias de carácter menor, “como una arqueta rota, un bordillo suelto o un pequeño tramo de acera deteriorado que no requieran de estudio, diseño y valoración previa, podrán ser iniciadas en menos de 24 horas”. Es por eso que el pliego incluye que la empresa adjudicataria deberá disponer “de los equipos necesarios para atender las órdenes de trabajo todos los días de la semana”.

Por ello, la empresa deberá contar “siempre” con seis equipos activos con el equipamiento de vehículo, herramienta y pequeña maquinaria para poder trabajar a diario. Además, la compañía determinará el grado de afectación a la seguridad de la vía pública de las deficiencias detectadas para subsanar en distintos plazos, que van desde las 4 horas hasta los 15 días.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, defiende “la importancia que el Ayuntamiento da a este contrato con el objetivo de poder prestar un servicio más rápido, eficiente y dimensionado a las necesidades de la ciudad”.