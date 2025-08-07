Sacar las medusas del mar: un gesto peligroso y dañino para el ecosistema

Como cantaba el alcoyano más célebre: "Siempre se repite la misma historia". Cada verano, en varios lugares de la costa, vuelven las imágenes de bañistas sacando medusas del mar en cuanto algún banco se acerca al litoral. Hasta incluso bañistas armados con cubos, palas o redes improvisadas tratan de retirarlas del agua. Algunos hacen con la "mejor" intención, creyendo que así protegen a sus hijos, a otros bañistas o incluso a sí mismos. Pero lo que parece un gesto de precaución es, en realidad, una práctica desaconsejada tanto por razones sanitarias como ecológicas. Y es que, si hay medusas, lo suyo es no invadir su hábitat y dejarlas en paz: las razones abarcan desde proteger nuestra salud hasta el ecosistema marino. Laura Prieto, oceanógrafa biológica en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, afirmaba ya en 2021 que "las medusas son parte del ecosistema y la solución no es retirarlas". Prieto estudia las poblaciones de medusas tanto en el mar Mediterráneo como en el océano Atlántico.

Si pican, también lo hacen fuera del agua

Las medusas siguen defendiéndose aunque estén fuera del mar y parezcan "muertas". Sus tentáculos, que pican mediante unas células urticantes (cnidocitos) reaccionan al más mínimo contacto, incluso si ya no hay movimiento vital por parte de la medusa. Así, un niño que pisa una medusa muerta en la arena, o una persona que la toca con la mano sin protección, puede sufrir una picadura dolorosa. De hecho, algunos accidentes se producen precisamente al manipular medusas en la playa, creyendo que ya no suponen ningún peligro. Se le suma a esto que los tentáculos pueden desprenderse y flotar solos, invisibles en el agua o atrapados entre ropa o juguetes de playa.

Si te gusta la playa, cuida el ecosistema marino

Las medusas no son intrusas que haya que eliminar, sino organismos marinos con un papel clave en la cadena alimentaria y el ecosistema marinos. Son alimento de especies como las tortugas bobas (habituales en la costa alicantina), los peces luna y también muchas aves marinas. Además, ayudan a regular poblaciones de plancton y pequeños peces. Retirarlas del mar altera este equilibrio natural. En una entrevista publicada por el Ministerio de Ciencia, Universidades y Medioambiente, la oceanógrafa Laura Prieto afirmaba que "la solución no es retirarlas. Si están en equilibrio con el ecosistema, que haya medusas no tiene por qué ser señal de que algo está mal".

Se le suma a esto la triste realidad de muchas "sobrepoblaciones" de medusas, donde los desequilibrios provocados por el ser humano son la clave: sobrepesca de depredadores, aumento de temperaturas debido al cambio climático o contaminación del agua. Como señalaba Prieto: "Si el ecosistema está dañado y hay demasiadas medusas, hay que plantearse por qué ganan las medusas con respecto a otros organismos que están al mismo nivel en la cadena trófica".

Y es que la presencia de medusas suele estar asociada a desequilibrios provocados por el ser humano: sobrepesca de sus depredadores, aumento de temperaturas o contaminación del agua. Lo que la experta tiene claro y recalca en su entrevista es que las medusas están en su medio y nosotros somos los invasores: "Si te quieres bañar en un sitio donde no haya peces araña que te piquen, ni medusas, ni que metas la mano en una roca y te muerda la mano una morena, entonces báñate en una piscina. El mar es lo que tiene, tiene sus organismos, ellos están en su medio y nosotros somos los que estamos disfrutando de él".

Qué hacer si hay medusas en la orilla

La mejor recomendación, según Cruz Roja y otras entidades como el Instituto Español de Oceanografía, es alejarse del banco de medusas, evitar tocarlas, avisar a los socorristas y esperar a que se alejen con la marea. En muchas playas se instalan banderas informativas o redes de contención cuando se prevé una presencia elevada. Pero en ningún caso es recomendable manipularlas ni retirarlas por cuenta propia.