Suben las temperaturas máximas en Alicante este jueves

La ola de calor se empieza a hacer notar en Alicante, que amanece con cielos despejados y temperaturas superiores a los 30ºC. A lo largo del día, la provincia alcanzará máximas de 36ºC en zonas del interior y el sur. Aemet indica la presencia de un frente que traerá nubes desde el norte de la península y dejará cielos ligeramente cubiertos tanto el jueves como el viernes, aunque no se registrará un descenso de temperaturas.

Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en zonas del interior de Alicante y el litoral sur de la provincia de Valencia. El Ministerio de Sanidad recomienda tomar las precauciones necesarias para que el calor no perjudique la salud, especialmente durante la mañana, cuando el calor será más intenso.

Mapa de riesgo por calor en España según meteozonas - 07.08.2025 / Ministerio de Sanidad

El calor tampoco remitirá por la noche. Aemet indica que algunos municipios de Alicante mantendrán temperaturas por encima de los 25ºC y elevados niveles de humedad al final del día, dejando noches tropicales.

El tiempo en Alicante

Alicante presentará un día de sol, con unas pocas nubes a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas permanecerán en 24ºC, mientras que las máximas serán de 32ºC. Hacia el final del día, la humedad será elevada y los termómetros marcarán 26ºC.

El tiempo en Elche

Elche también amanece hoy con cielos soleados en los que aparecerán nubes cerca del mediodía. Los termómetros registrarán unas temperaturas mínimas de 22ºC y máximas de 35ºC.

El tiempo en Elda

Elda sigue la línea la tendencia del resto de la provincia, con sol por la mañana y cielos ligeramente nublados según avanza el día. Permanece como uno de los municipios que registrará las temperaturas más altas de la provincia junto a Orihuela. Las temperaturas mínimas descenderán a 20ºC y las máximas ascenderán a 36ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, las temperaturas se situarán entre los 24ºC de mínimas y los 30ºC de máximas, de las más suaves de la provincia. Hacia el final del día, los termómetros marcarán en torno a 27ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia contará con cielos despejados durante toda la jornada a excepción de las últimas horas del día, cuando aparecerán unas pocas nubes. Las temperaturas permanecerán en mínimas de 22ºC y máximas de 31ºC. Se espera una noche tropical con altos niveles de humedad.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja se prevé un día de sol ligeramente nublado, en el que las temperaturas alcanzarán los 30ºC de máximas. Por la noche, la temperatura permanecerá cercá de los 25ºC y habrá un alto nivel de humedad en el ambiente.

El tiempo en Orihuela

Orihuela presentará temperaturas máximas de 36ºC, de las más altas de la provincia. Se prevén cielos despejados por la mañana y ligeramente nublados el resto del día. Los termómetros marcarán temperaturas por debajo de los 25ºC al final del día, pero la humedad ascenderá hasta elevados niveles.