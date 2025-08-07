El TRAM de Alicante: muchos más pasajeros, pero menos vehículos que hace cuatro años

Más viajeros, pero menos trenes. Es el balance que hace CC OO de la situación del TRAM en Alicante. El sindicato advierte de que, mientras los usuarios se han disparado de nueve a veinte millones desde 2021, el número de vehículos se ha visto reducido: hay nueve menos que hace cuatro años. Una circunstancia que, unida al aumento de la afluencia por los descuentos en el abono de transportes, ha terminado generando un "envejecimiento" excesivo de la flota actual.

Desde 2021, según las cifras oficiales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el servicio ha pasado en Alicante de algo más de nueve millones de viajeros (9.070.905) a más del doble: en 2024 se registraron 20.267.803 usuarios en las distintas líneas del tranvía. En ese mismo periodo, CC OO advierte de que "ese salto en la demanda no ha ido acompañado de un refuerzo en los medios materiales, sino todo lo contrario". El sindicato incide en que, en 2020, el TRAM contaba con 46 trenes en 2020, de los que seis eran de la serie 5000; nueve pertenecían a la serie 4100; veinticinco eran de la 4200; y otros seis, de la veterana serie 2500. Ahora, en cambio, la flota es de 37 unidades, puesto que las de la serie 2500 fueron retiradas, como estaba previsto, y tres de las 4200 se enviaron a Metrovalencia en 2022 para poner en marcha la nueva línea 10, sin que fueran nunca recuperadas.

Falta de capacidad

Un contexto que ha derivado, según CC OO, en una falta de capacidad que "no se explica solo por la falta de trenes nuevos", sino que hay otro factor que incide en el problema: las distintas medidas de gratuidad y descuentos en el transporte público, impulsados en los últimos años. Este condicionante, que ha generado un incremento considerable de viajeros, "ha obligado a FGV a sacar a circular toda su flota disponible, sin apenas margen de reserva". Esa presión, apunta el sindicato, "se ha traducido en un aumento acelerado del kilometraje de muchos trenes, que han llegado antes de tiempo a los umbrales que exigen una revisión exhaustiva", que implica desmontajes, comprobación y sustitución de sistemas eléctricos, mecánicos y de seguridad, y que "deja el tren fuera de servicio durante bastantes semanas".

El problema, añaden, se esperaba resolver con el concurso público que se adjudicó en 2022, cuando FGV firmó con Stadler Rail Valencia un contrato para el suministro de nuevos tranvías de la serie 4500. La contratación inicial era de 16 unidades, con opciones para ampliar la compra hasta un total de 28 tranvías, capaces de trasladar a 400 viajeros, aumentando de esta manera la capacidad de cada unidad en 123 pasajeros con respecto a los actuales tranvías 4200. A día de hoy, lamentan, "no se ha recibido ni una sola unidad".