Urgencias saturadas en las zonas más turísticas de la provincia de Alicante

Urgencias saturadas en los departamentos de salud de las zonas costeras y más turísticas de la provincia de Alicante. Ocurre cada verano pese a ser los puntos que deberían tener un mayor refuerzo. Trabajadores y sindicatos ya dijeron al conocer el plan de vacaciones diseñado por la Conselleria de Sanidad que no todas las localidades de costa se iban a reforzar pese a que la población se duplica o triplica en julio y agosto.

«Tenemos hospitales que van a cerrar camas para así paliar la falta de cobertura de personal que implica la disminución de la actividad en consultas o la quirúrgica», avisó Yolanda Ferrández, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO PV.

La realidad es que solo se cubren las vacaciones de dos de cada diez médicos y de cuatro de cada diez enfermeras. Una cobertura de sustituciones que los afectados consideran insuficiente para garantizar una atención adecuada a la población, sobre todo en zonas turísticas costeras donde la población llega a multiplicarse por diez.

Demoras de hasta ocho horas

Uno de los ejemplos más llamativos está en el Hospital de La Vila Joiosa, donde sufren una "falta manifiesta de espacio y de camas hospitalarias tras el cierre de una planta", informa CC OO. Esto obliga al centro a "derivar de 10 a 11 pacientes diarios a otros centros públicos y privados". Además, indican que en el Servicio de Urgencias Hospitalarias hay una demora de 7 u 8 horas de tiempo de espera. Para obtener cita con el médico de Familia, se tarda una semana.

Otro departamento saturado es el de la Marina Alta, llena de veraneantes estos días. Las Urgencias en los centros de salud están saturadas, indica personal afectado, pues "aunque se han abierto los consultorios de verano sigue la presión asistencial, especialmente este mes, y en julio también fue así", Lo mismo en el Hospital de Denia: Urgencias llenas, como todos los veranos.

Lista de espera

El Hospital de Torrevieja se está librando, aunque no de la típica lista de espera de verano. El funcionamiento de sistema de Atención Primaria ha mejorado después de que se haya abierto un nuevo punto de atención continuada desde el 4 de agosto para atender casos urgentes fuera del horario habitual de los centros de salud, que lo que ha hecho ha sido relajar la actividad también en el ambulatorio de La Loma, que era el que hasta ahora prestaba este tipo de asistencia en el municipio.

Siguiendo con la costa, el Hospital de Sant Joan registra picos de pacientes en Urgencias. En Atención Primaria, dicen desde UGT, hay algo más de caos y lista de espera para cita con el médico, de unos 9 días.

El Sindicato Médico confirma el pico asistencial en Urgencias hospitalarias y critica la falta de sustituciones de médicos en verano. "Eso implica más sobrecarga para los que nos hemos quedado. Estamos más horas de guardia. Hay especialistas que están haciendo ocho y nueve guardias, que es una barbaridad. Son guardias de 24 horas que se suman a la jornada habitual". Esta circunstancia "condiciona mucho la vida. En Anestesia, Rayos, Cirugía, están con siete, ocho, nueve guardias"

También recuerda que han cerrado camas en UCI, tanto de adultos como en neonatal, entre otras secciones. "Se está mirando poco por el facultativo y condiciona el cierre de camas la falta de enfermeras, siendo el del Hospital de Sant Joan un departamento que acoge muchos visitantes".

Santa Pola, mejor cubierta

Santa Pola registra un aumento enorme de población estival. "Suele ser un problemón, este año tampoco está bien cubierto pero mejor que otros años". Ayuda la apertura extraordinaria de centros auxiliares de playa como los de Casa del Mar y Playa Lisa. Este último el año pasado no se abrió.

El Hospital General de Elche, al que se adscribe el término de Santa Pola, está lleno aunque de momento sin saturación. "Funciona de forma habitual, las cuartas plantas (derecha e izquierda) están cerradas porque están pintando, entonces ese personal refuerza otros servicios. Además, Elche comienza sus fiestas y siempre hay contratación extra para estos días", explican las fuentes sanitarias.

Malestar en el Hospital de Elda En el interior de la provincia, el Hospital de Elda Virgen de la Salud En Elda ha cerrado la planta de Traumatología para pintar, "y hay presión asistencial y malestar entre los trabajadores en distintos servicios como Cirugía, Medicina Interna, Unidad Médica de Corta Estancia (UMCE) o Urgencias. Sigue habiendo quirófanos programados en tardes".

El Doctor Balmis, con camas de sobra

En cambio, el Hospital de Alicante, el más grande de la provincia, no registra hasta ahora saturación. De hecho hay disponibilidad de camas pese a que se han cerrado 69 cada mes del verano. Son algunas menos que el pasado verano, cuando se suprimieron 88 por mes. En los centros de salud hay un poco de dificultad para coger cita, con una demora media de una semana.

El sindicato de Enfermería, Satse, expone por su parte su queja de que en los departamentos de Elche o Dénia se han eliminado días de permiso a trabajadores por falta de personal, con días concedidos y puestos en la planilla en el caso del Hospital de la Marina Baixa.