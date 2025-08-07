Usuarios del servicio de atención a mayores cancelado en Alicante: "Se me parte el alma, me da la vida"

Días complicados en el Centro de Día de plaza América, en Alicante, después de que el Ayuntamiento aprobase el cierre del Servicio de Estancias Diurnas tras perder la financiación de la Generalitat. Tanto los trabajadores, a los que se les ha notificado el cese del servicio para el próximo día 15, como los usuarios reclaman la continuidad del programa y sostienen que no será posible que siga en marcha con menos recursos de los que dispone actualmente, como asegura el gobierno municipal.

"El servicio cierra sus puertas de forma definitiva, seguramente, el día 15. Me lo acaban de decir hace cinco minutos y los usuarios aún no saben nada", señalaba este jueves a INFORMACIÓN Julia Martínez, trabajadora del programa. "Es un despropósito que dejen a los mayores más vulnerables desprotegidos. No habría que cerrar este centro sino ampliarlo porque en Alicante hay aproximadamente 7.000 personas mayores de 75 años que ya van presentando deterioros leves o moderados y que reciben en este centro los servicios para mantener su autonomía".

Es un despropósito que dejen a los mayores más vulnerables desprotegidos Julia Martínez — Trabajadora del servicio

Sobre la alternativa anunciada por el Ayuntamiento, que ha avanzado la integración del programa junto con otros servicios que ya se están desarrollando aunque sin dotarlo de más presupuesto ni personal, Martínez cree que "este centro lo quieren convertir en otro tipo de servicio que nada tiene que ver". Al respecto, añade que "la tercera edad no es un solo saco en el que entran todas las personas" puesto que "algunas llegan muy bien y otras no, por lo que necesitan distintos tipos de atención". Ahora, indica la trabajadora, "se les va a ofrecer atención individual de otros programas para blanquear el cierre, pero ese no es el servicio que se está dando durante 27 años", y concluye que "fue una idea buenísima que se tiene que promocionar y aumentar".

Voy a cumplir ahora 92 años, se me parte el alma Charo Giraldo — Usuaria del centro

Junto a Julia, se encontraban en el centro este jueves Charo Giraldo y Pepa Moreno, habituales del servicio. "El Centro de Día significa mucho para mí porque llevo mucho tiempo en él. Voy a cumplir ahora 92 años, se me parte el alma", lamenta Giraldo, quien también apunta que el estado de algunas instalaciones deja mucho que desear: "Me da muchísimo asco ponerme en estas sillas, pero no hay otra solución, llevan así años".

Venir a un centro y estar conviviendo con la gente me da la vida Pepa Moreno — Usuaria del centro

En la misma línea, Moreno pide que siga adelante un programa que le resulta imprescindible. "Con 84 años que tengo, venir a un centro y estar conviviendo con la gente me da la vida. Son muy amables y las monitoras que tenemos son tan buenas que no les he visto aún una mala cara".

"Es una vergüenza"

Para el concejal del PSOE Emilio Ruiz "es triste que Alicante pierda un servicio esencial que se lleva ofreciendo más de 20 años para mayores dependientes por la falta de compromiso de Barcala y Mazón". El socialista advierte de que "se va a perder a un grupo de profesionales con experiencia que se encarga de gestionar este servicio con cariño y profesionalidad y que, además, lo ha hecho con precariedad en los últimos años".

Respecto al cierre confirmado esta semana, Ruiz argumenta que "es una vergüenza que lo hagan con nocturnidad y alevosía, cerrando las instalaciones en pleno mes de agosto y sin que el alcalde haya detallado cómo piensa ofrecer un servicio alternativo sin presupuesto y sin contratar personal" adicional para ello. "Se lavan las manos generando un vacío asistencial, y el grupo socialista está radicalmente en contra", concluye el edil.